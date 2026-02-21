Advertisement
Astro Tips: सम्मान बढ़ाना है और करियर में तरक्की चाहिए? तो सूर्य देव को करें प्रसन्न, रविवार को ये 5 उपाय करें

Astro Tips: सम्मान बढ़ाना है और करियर में तरक्की चाहिए? तो सूर्य देव को करें प्रसन्न, रविवार को ये 5 उपाय करें

Sunday Astro Tips: अगर आपको अपना सम्मान बढ़ाना है और करियर में तेजी से तरक्की चाहिए, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहिए. आइए जानें रविवार को कौन से 5 उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:38 PM IST
Sunday Remedies

Ravivar Ke Upay: रविवार के दिन सूर्य देव की आराधना करने के लिए अति शुभ माना जाता है. इस दिन कुछ विशेष उपाय करके सूर्य देव की कृपा तो पाई ही जा सकती है, इसके साथ ही कुंडली में सूर्य को भी मजबूत किया जा सकता है. जब कुंडली में सूर्य स्थिति अच्छी होती है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सम्मान में वृद्धि होती है. व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए रविवार के कुछ उपायों को जानें.

सूर्य की शांति के लिए उपाय
सूर्य की शांति के लिए उपाय करना है तो रविवार के दिन स्नान करें और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं. वस्तुओं का दान करना, मंत्र जाप करें, होम करें. इससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. कुंडली में सूर्य शांत होता है.

स्नान से जुड़े उपाय
रविवार के दिन पानी में अगर खसखस या लाल फूल डालकर या केसर डालकर स्नान करें. घर में किसी भी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और शरीर को रोग दोष नहीं छूता है. शारीरिक शक्ति बढ़ती है.

सूर्य मजबूत करना है तो दान करें
सूर्य देव से संबंधित वस्तुओं का जरूरतमंदों में दान करें. स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. इसके बाद तांबा, गेहूं, गुड़, मसूर दाल का दान करें. रविवार या संक्रांति के दिन इस उपाय को करने से सम्मान प्राप्त होगा. पिता के स्वास्‍थ्य में सुधार होता है.

सूर्य के बुरे प्रभाव को मंत्र जाप से करें कम
सूर्य कुंडली में स्वास्थ्य, ऊर्जा और पिता के कारक हैं. सूर्य के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं. हर दिन नियम से सूर्य मंत्रों के जाप से शुभ फल प्राप्त होते हैं. 10, 20 या 108 की संख्या में  'ॐ घूणि: सूर्य आदित्य: मंत्र का जाप करें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी.

बाधाओं के अंत के लिए उपाय
बार-बार असफलता और करियर में बाधाएं आएं तो रविवार के दिन नींबू से नजर उतारें. इसके लिए नींबू को सर से पैर तक वारें और सात बार घुमाएं. अब नींबू को दो टुकड़े में बांटें. इसके बाद दोनों टुकड़ों को क्रोस करते हुए विपरीत दिशा में फेंक दें. इस उपाय को करने से सभी बाधाओं से पार पाया जा सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chandra Grahan 2026: सूतक काल या ग्रहण लगने पर अंतिम संस्कार करें या नहीं? चंद्र ग्रहण लगने से पहले जान लें

और पढ़ें- Kharmas 2026: सूर्य देव के राशि बदलते ही लग जाएगा खरमास, देख लें मार्च में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त की लिस्ट

और पढ़ें- Chandra Grahan 2026: सूतक काल या ग्रहण लगने पर अंतिम संस्कार करें या नहीं? चंद्र ग्रहण लगने से पहले जान लें

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Astro Tips

