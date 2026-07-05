Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Astro Tips: सूर्यास्त के बाद सोना शुभ या अशुभ, मां लक्ष्मी और वास्तु से इसका क्या है कनेक्शन? जानें

Astro Tips: सूर्यास्त के बाद सोना शुभ या अशुभ, मां लक्ष्मी और वास्तु से इसका क्या है कनेक्शन? जानें

Sleeping Astro Tips: दिनभर की भागदौड़ के बाद अगर आपको भी शाम के समय गहरी नींद आ जाती है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि शाम के समय सोना शुभ होता है या अशुभ. इस बारे में वास्तु और धार्मिक मान्यताएं क्या हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 05, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:45 AM IST
Astro Tips: सूर्यास्त के बाद सोना शुभ या अशुभ, मां लक्ष्मी और वास्तु से इसका क्या है कनेक्शन? जानें
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई... अरबों डॉलर खर्च करने के बाद आखिर क्यों पछता रहे जुकरबर्ग
Meta AI layoffs57 min ago
2
El Nino1 hr ago
3
Teejan Bai1 hr ago
4
Suryakumar Yadav1 hr ago
5
Ketan Murder Case1 hr ago