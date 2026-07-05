/Astro Tips: सूर्यास्त के बाद सोना शुभ या अशुभ, मां लक्ष्मी और वास्तु से इसका क्या है कनेक्शन? जानें

धार्मिक मान्यताओं पर गौर करें तो शाम के समय मां लक्ष्मी विचरण करती है और जिस घर के लोग इस समय सो रहे होते हैं उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं बल्कि ऐसे कर घर में दरीद्रता का वास होता है और देवता रूठ जाते हैं. इस समय घर में दीया-बाती करने का विधान है जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश कर सकें. इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मान्यताओं के अनुसार, जब शाम के समय घर का कोई सदस्य सोता है तो उसके अंदर आलस्य और बढ़ जाता है. उसके भीतर की ऊर्जा और उत्साह कम होने लगता है. किसी काम को करने में मन नहीं लगता है. ऐसे में शाम में सोना अशुभ सिद्ध हो सकता है.