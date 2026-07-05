/Astro Tips: सूर्यास्त के बाद सोना शुभ या अशुभ, मां लक्ष्मी और वास्तु से इसका क्या है कनेक्शन? जानें

Why Not Sleep After Sunset: धार्मिक शास्त्रों में चौबीस घंटों को अलग-अलग प्रहरों में बांटकर उसके महत्व और उनसे जुड़े नियमों के बारे में बताया गया है. इसमें प्रातःकाल से लेकर प्रदोष काल और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय का वर्णन मिलता है. वहीं, सूर्यास्त और प्रदोष काल को अति संवेदनशील समय माना गया है. खासकर शाम के समय को मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है. साथ ही इस समय को लेकर कई वास्तु नियम भी बताए गए हैं.
शाम के समय को लेकर रात के शुरू होने तक कुछ सावधानियों के बरतने के बारे में भी बताया जाता है. इसी तरह से मन में एक सवाल उठता है कि हिंदू मान्यताओं व परंपरा के अनुसार शाम के समय सोना शुभ होता है या अशुभ. सूर्यास्त के समय या ठीक उसके बाद अगर आपको भी सोने की आदत है तो आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि ऐसा करना सही है या गल.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम यानी सूर्यास्त का समय अति पवित्र होता है. यह एक ऐसा समय होता है जब दिन और रात का संगम हो रहा होता है और ऐसे समय में घर में अगर नियमित रूप से दीप जलाएं तो वास्तु दोष दूर होने लगता है. वहीं, धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है. यह समय भगवान के भजन-पूजन का होता है. ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का पूरे घर में संचार होता है.
धार्मिक मान्यताओं पर गौर करें तो शाम के समय मां लक्ष्मी विचरण करती है और जिस घर के लोग इस समय सो रहे होते हैं उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं बल्कि ऐसे कर घर में दरीद्रता का वास होता है और देवता रूठ जाते हैं. इस समय घर में दीया-बाती करने का विधान है जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश कर सकें. इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मान्यताओं के अनुसार, जब शाम के समय घर का कोई सदस्य सोता है तो उसके अंदर आलस्य और बढ़ जाता है. उसके भीतर की ऊर्जा और उत्साह कम होने लगता है. किसी काम को करने में मन नहीं लगता है. ऐसे में शाम में सोना अशुभ सिद्ध हो सकता है.
नोटः- शाम में सोने से जुड़े नियम मुख्य रूप से वास्तु और धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है. ऐसे में डॉक्टर के सुझाव पर और अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए ही शाम में सोन न सोना का निर्णय करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)