अन्य ग्रहों से अलग होती है सूर्य की महादशा, 6 साल में कितनी बदल जाती है जातकों की जिंदगी, नोट कर लें एक एक बात!

Surya Mahadasha Upay: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आती है और इसका जातकों के जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है. अगर जातक की कुंडली में कोई ग्रह शुभ अवस्था में हो तो उस ग्रह की महादशा का जातक पर अति शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़ता और उसे शुभ फलों की प्राप्ति भी होने लगती है. हालांकि ग्रहों की अशुभ स्थिति जातकों के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं. इस लेख में हम ग्रहों के राजा सूर्य की महादशा और शुभ अशुभ स्थितियों की बात करेंगे.

ग्रहों के राजा सूर्य

सूर्य की स्वामित्व की राशि सिंह है और मेष राशि में उच्च स्थिति में होते हैं. तुला राशि में सूर्य नीच स्थिति में होते हैं. सूर्य आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सफलता, स्वास्थ्य और सम्मान का कारक है. ऐसे में किसी व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य की स्थिति शुभ होती है तो राजनीति से लेकर प्रशासनिक कार्यों में जातक ऊंचे से ऊंचे पद पर होता है. किस्मत चमकती रहती है और अनेक सफलताएं कदमों में होती हैं. आइए जानें कि सूर्य की महादशा में जातकों के जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं.

सूर्य की महादशा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की महादशा की समयावधि किसी जातक की कुंडली में 6 साल की होती है. अगर सूर्य उच्च के हों तो फिर जातक का जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है. राजनीति में सफल नेता बनना हो, प्रशासन में ऊंचा पद चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए या बढ़ू हुई नेतृत्व क्षमता चाहिए, इन सबके पीछे सूर्य का गहरा प्रभाव होता है. सूर्य देव की कृपा से ही जातक अपने जीवन में ये सबकुछ हासिल कर पाता है. अनेक सफलताएं, व्यक्तित्व में आकर्षण और सम्मान की प्राप्ति सूर्य की महादशा में ही जातक ये सब हासिल कर सकता है. इस अवधि में धन की भी कोई कमी नहीं होती है.जातकों को सूर्य की महादशा में रविवार के दिन शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं.

अशुभ स्थिति में सूर्य

किसी जातक की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति घमंडी और गुस्सैल हो जाता है. भाग्य का साथ नहीं मिलता है और पिता के साथ टकराव की स्थिति बनी रहती है. हृदय और आंखों से जुड़ी बीमारियां होती हैं और हाई ब्लड प्रेशर से भी जातक परेशान रहता है.

सूर्य को मजबूत कैसे करें?

कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो तो आदित्य ह्रदय स्त्रोत का पाठ करना शुभ परिणाम दे सकता है.

ज्योतिष अनुसार कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो तांबा और गेहूं का दान रविवार के दिन करें. शुभ परिणाम दिखेगा. समस्या दूर होगी.

कुंडली में सूर्य मजबूत करने के लिए ज्योतिषाचार्य की सलाह लेकर माणिक्य धारण करें. सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

हर दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें. कुंडली में सूर्य का अशुभ प्रभाव दूर होगा, रुके काम बनेंगे. शरीर रोगों से दूर होगा.

सूर्य मंत्रों का जाप करें

सूर्य देव के मंत्र का जाप करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं. ये रहे शक्तिशाली सूर्य मंत्र-

सूर्य का तांत्रिक मंत्र- "ॐ घृणि सूर्याय नमः"

सूर्य का बीज मंत्र- "ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः"

सूर्य का वैदिक मंत्र-

"ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च।"

"हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्।।"

