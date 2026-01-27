Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: आप भी इन 3 भयानक आदतों के हैं शिकार? आज ही छोड़ दें नहीं तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा

Astro Tips: आप भी इन 3 भयानक आदतों के हैं शिकार? आज ही छोड़ दें नहीं तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा

Bad Habits Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की कुछ आदतें उसके भाग्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में आइए जानें वों आदतें कौन सी हैं जो परेशानी का कारक बन सकती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 27, 2026, 02:27 PM IST
Astro Tips Bad Habits
Astro Tips Bad Habits: ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी बुरी आदत के शिकार होते हैं लेकिन हमें ही इस बारे में नहीं पता होता है. वहीं दूसरी तरह बुरी आदते हमारे बाग्य को खराब करती हैं और जीवन में नकारात्मकता का संचार होने लगता है. आइए इस कड़ी में हम उन 3 आदतों के बारे में जानें जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की परेशानियों, हानि और दुर्भाग्य का कारक बन सकता है.

दांतों से नाखून चबाने की आदत
अगर आपको दांतों से नाखून चबाने की आदत है तो समझ लें कि आप अपने ही हाथों से अपने भाग्य को कुतर रहे हैं. नाखून चबाने से मानसिक अस्थिरता  बढ़ती है और तनाव भी बढ़ता है. बेचैनी, चिड़चिड़ापन और निर्णय लेने का अत्मविश्वास न होना ये सब कुछ नाखून चबाने से होता है. नाखून चबाने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है. ऐसे में इस आदत को तुरंत अलविदा करें. इसके अलावा रात के समय में नाखून न काटें.

बिस्तर पर भोजन करने की आदत
अगर आपको बिस्तर पर बैठकर खाने की आदत लगी हुई है तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें. बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है. घर में वास्तु दोष लगता है और इससे धन हानि बड़ सकती है. शरीर में आलस्य और रोग फैल सकता है और घर में  नकारात्मकता फैल सकती है. किस्मत भी खराब हो सकती है. ऐसे में बेड पर भोजन करना तुरंत छोड़ दें. इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके न खाएं.

दूसरों से कपड़े पहनने की आदत
अक्सर लोग दोस्ती यारी में एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं लेकिन यह आदत आपके व्यक्तित्व से लेकर आपकी किस्मत पर बहुत बुरा असर डाल सकता है. इस आदत को तुरंत छोड़ दें. दरअसल, हर किसी की एक शारीरिक ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा उसके कपड़े में भी बनी रहती है. ऐसे में व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा उसमें भी जा सकती है जो उसके कपड़ों को पहनता है. ऐसे में कपड़े देने वाले की जो भी मानसिक तनाव, बीमारी या आर्थिक संकट या नकारात्मकता होगी वहीं ऊर्जा कपड़े मांगकर पहनने वाले व्यक्ति के पास भी पहुंच सकती है. इससे मूड खराब रहने, निर्णय लेने की क्षमता में कमी से लेकर जीवन में अस्थिरता के बने रहने की शिकायत हो सकती है. व्यक्ति का भाग्य भी खराब हो सकता है.

