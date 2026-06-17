मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है. इन जातकों पर मंगल का बड़ा प्रभाव होता है. ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, मेष राशि के लोग जन्म से ही निडर होते हैं और इनमें पराक्रम व साहत भरा रहता है. हालांकि ये लोग क्रोधी बहुत होते हैं, तुरंत झगड़ने को आतुर होते और ऊर्जा से भरे होते हैं. मेष राशि में सूर्य उच्च होते हैं. ऐसे में ये लोग दुनिया जीतने का दम रखते हैं और बैखौफ होकर किसी भी परिस्थति में डटे रहते हैं. अपने बल पर कार्यों में सफलता पाते हैं.