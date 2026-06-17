Fearless Zodiac Signs: ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, अलग-अलग राशियों के लोगों पर उसके स्वामी ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. कुछ राशि के जातक जन्म से ही बेखौफ होते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं. किसी व्यक्ति का ऐसा होना कोई सामान्य सी बात नहीं है बल्कि उन पर उनकी राशि और उसके ग्रह का प्रभाव होता है जिससे उनके स्वभाव में निडरता आती है. आइए जानें किस राशि के जातक बेखौफ होते हैं और अपनी निडरता व आत्मविश्वास से बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी राशि के जातक निडर है इसके पीछे ग्रहों का प्रभाव भी होता है. मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लोग जन्मजात निडर होते हैं. आइए इन 3 राशि के लोगों के अंदर कौन-कौन से गुण होते हैं और ये लोग क्यों निडर होते हैं और किन ग्रहों का इन पर विशेष और गहरा प्रभाव होता है.
मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है. इन जातकों पर मंगल का बड़ा प्रभाव होता है. ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, मेष राशि के लोग जन्म से ही निडर होते हैं और इनमें पराक्रम व साहत भरा रहता है. हालांकि ये लोग क्रोधी बहुत होते हैं, तुरंत झगड़ने को आतुर होते और ऊर्जा से भरे होते हैं. मेष राशि में सूर्य उच्च होते हैं. ऐसे में ये लोग दुनिया जीतने का दम रखते हैं और बैखौफ होकर किसी भी परिस्थति में डटे रहते हैं. अपने बल पर कार्यों में सफलता पाते हैं.
सिंह राशि के स्वामी सूर्य है. ये जातक निडर होते हैं और निडरता का यह गुण उनके भीतर जन्म से ही होता है. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो सिंह राशि के लोगों का मंगल बहुत उच्च होता है जिसके कारण ये लोग नीडर और बलवान होते हैं. इनके दुश्मन हमेशा इनसे मात खाते हैं.
धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि है. इस राशि वालों को कभी भी हार नहीं पसंद आती है. वैसे तो ये लोग बहुत कठोर दिखते हैं लेकिन बहुत दयालु भी होते हैं. हालांकि, विपरीत स्थितियों में ये जातक समझदार होते हैं और जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए डटे रहते हैं और इनके भीतर का ज्ञान इन्हें बेखौफ बनाता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)