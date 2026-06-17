Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Astro Tips: बेखौफ होते हैं ये 3 राशि के लोग, बुरे हालात का डटकर करते हैं सामना और पाते हैं बड़ी सफलता!

Astro Tips: बेखौफ होते हैं ये 3 राशि के लोग, बुरे हालात का डटकर करते हैं सामना और पाते हैं बड़ी सफलता!

Astro Tips: कई लोग जन्म से ही बेखौफ होते हैं और डटकर जीवन के संघर्षों को दूर करते हैं. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सी 3 राशि के लोग बेखौफ होते हैं और बुरे हालात का डटकर सामना करते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 17, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:36 PM IST
Astro Tips: बेखौफ होते हैं ये 3 राशि के लोग, बुरे हालात का डटकर करते हैं सामना और पाते हैं बड़ी सफलता!
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेखौफ होते हैं ये 3 राशि के लोग,बुरे हालात का डटकर करते हैं सामना और पाते हैं सफलता!
Astro Tips2 min ago
2
Chaibasa news3 min ago
3
G7 Summit 20267 min ago
4
mp news13 min ago
5
UPSC Prelims Result 202613 min ago