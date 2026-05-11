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Hindi Newsऐस्ट्रोये 4 राशि के लोग हीरा पहनते ही हो सकते हैं महाकंगाल, चेक करें कहीं ये आपकी राशि तो नहीं

ये 4 राशि के लोग हीरा पहनते ही हो सकते हैं महाकंगाल, चेक करें कहीं ये आपकी राशि तो नहीं

Zodiac signs should avoid wear diamond: हीरा पहनना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है. इस लेख में जानेंगे कि वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनके जातकों को भूलकर भी हीरा नहीं पहनना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 11, 2026, 02:55 PM IST
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Who Should Not Wear Diamond: चाहे जातक किसी भी राशि का हो, रत्न धारण करने से पहले उसे एक बार इस बात को जरूर जान लेना चाहिए कि क्या अमुक रत्न उसे धारण करना चाहिए या नहीं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रत्न का कोई न कोई स्वामी ग्रह होता है. जिस रत्न को जातक धारण करता है उससे संबंधित ग्रह का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है. वहीं जब शत्रु ग्रह के रत्न को किसी राशि का जातक धारण कर लेता है तो उसे उसके अशुभ प्रभाव को झेलना पड़ता है. ज्योतिष की मानें तो कुछ राशियां के जातकों को हीरे की अंगूठी या हीरे का कोई और गहना धारण नहीं करना चाहिए. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि वो कौन सी राशियां है जिसके जातकों के लिए हीरा धारण करना नुकसानदायक हो सकता है.

मेष राशि 
मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली मेष राशि के जातकों के लिए हीरा धारण करना अशुभ सिद्ध हो सकता है. हीरा शुक्र का रत्न है और शुक्र का मंगल से साथ शत्रुता का भाव तो नहीं लेकिन मित्रता का भाव भी नहीं है. सम की स्थिति में जातकों को हीरा पहनने से बचना चाहिए. इस रत्न को धारण करते ही जातकों के घर में लड़ाई और क्लेश बढ़ सकता है. जीवन में कई तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं और हर ओर से हानि का सामना करना पड़ सकता है. 

कर्क राशि
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और शुक्र के साथ उनका पूर्ण शत्रुता का भाव है. ऐसे में जब कर्क के जातक हीरा धारण करते हैं तो उनका मन शांत नहीं हो पाता है और धन हानि बनी रहती है. हीरा पहनने के बाद जातक का सौभाग्य कम पड़ने लगता है. सुख के मौके दुख में बदलने लगते हैं और बना बनाया काम बिगड़ने लगता है.

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सिंह राशि
सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह के जातकों को हीरा नहीं धारण करना चाहिए. दरअसल शुक्र और सूर्य के बीच शत्रुता का भाव है ऐसे में जातक अगर शुक्र के रत्न हीरा को धारण करेंगे तो धन हानि तो होगी ही इसके साथ ही निवेश डूब सकता है. हीरा जातकों के लिए अनेक संकट ला सकता है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ही है, ऐसे में जब जातक इस चमकदार रत्न को धारण करते हैं तो जीवन में अशांति और अनेक बाधाओं का प्रवेश होने लगता है. काम बनते-बनते रुकने लगते हैं और बड़ी-बड़ी परेशानियों का जीवन में प्रवेश होने लगता है. ऐसे में वृश्चिक राशि के जातक हीरा पहनने से पहले सौ बार सोच लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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