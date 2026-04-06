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Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: इन 3 राशि के लोगों पर उनके ईष्टदेव भोलेनाथ की होती है कृपा, जातक पाते हैं जीवन में तेजी से तरक्की और सुख!

Astro Tips: इन 3 राशि के लोगों पर उनके ईष्टदेव भोलेनाथ की होती है कृपा, जातक पाते हैं जीवन में तेजी से तरक्की और सुख!

Shiv Ji ki Priya Rashi: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या आप जानते हैं कि हर राशि के एक ईष्ट देव हैं. आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सी तीन राशियों केईष्ट देव भगवान शिव हैं और इससे इन तीन राशि के जातकों को किस तरह से लाभ होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:48 AM IST
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Shiv Ji
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भगवान शिव की शरण में जो भी भक्त चला जाता है और उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण देता है उस पर सदैव शिव जी की कृपा होती है. शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्त से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर एक बार जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिव जी को तीन राशियां अति प्रिय हैं. माना जाता है कि इन तीन राशियों के ईष्ट देव शिव जी ही हैं जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है. ये तीन राशियां कौन सी हैं जिनके जातक भोलेनाथ की कृपा पाकर जीवन के दुखों से पार पा लेते हैं और तरक्की करते जाते हैं, आइए जानें.

कर्क राशि 
कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं. इस राशि के ईष्टदेव भगवान शिव माने गए हैं. ध्यान दें कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का सीधा संबंध शिव जी से है. भगवान शिव के शीष पर चंद्रमा का वास है. ऐसे में कर्क राशि वाले अगर शिव जी को प्रसन्न कर दें तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अपने आप ही ठीक हो सकती है. कर्क राशि के जातक शिव जी को प्रिय हैं जिनसे प्रसन्न होकर भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. शिव जी की कृपा से जातक कार्यक्षत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. सोमवार के दिन जातक अगर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सच्चे मन से जलाभिषेक करें तो जीवन की बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.

मकर राशि 
मकर राशि के जातकों पर शिव जी की विशेष कृपा होती है. मकर राशि के ईष्ट देव भी भगवान शिव ही हैं. यह राशि शिव जी की अति प्रिय राशियों में से एक मानी गई है. मकर राशी के स्वामी ग्रह शनि देव हैं और शनिदेव के आराध्य भगवान शिव है. ऐसे में मकर राशि के जातकों पर शनि देव और शिव जी दोनों की कृपा दृष्टि बनी रहती है. जातक जब शिव जी की पूजा नियमित रूप से करते है और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते हैं व बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर जल्द ही उनकी मेहनत का फल देते हैं और उनके रुके सभी कामों को संपन्न करवाते हैं. मकर राशि के जातकों के लिए महामत्युंजय मंत्र का जाप करना अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. 

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कुंभ राशि
शनिदेव की राशि कुंभ पर भी भोलेनाथ की असीम कृपा होती है. भगवान शिव कुंभ राशि के भी ईष्ट देव हैं. ऐसे में जब भी समय मिले या नियमित रूप से कुंभ राशि के जातकों को शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए. जातकों को शिव जी की कृपा से मेहनत का पूरा और शीघ्र फल प्राप्त होता है.  शिव जी की कृपा से जातक करियर में तेजी से तरक्की करते हैं. कुंभ राशि के जातकों के लिए ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करना अति शुभ हो सकता है. साथ ही सोमवार के दिन जरूरतमंदों में सफेद चीजों का दान करना भी शुभफलदायी हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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