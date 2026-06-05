Astro Tips: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वालों को लगता है इन 4 ग्रहों से जोर का झटका, कमजोर होकर छीन लेते हैं सुख और धन!

Extramarital Affairs Impact Of Grah: रिश्ते में सच्चाई न हो तो व्यक्ति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगता है. मानसिक शांति खत्म हो जाती है और सामाजिक रूप से सम्मान खत्म होने लगती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति अवैध संबंध या विवाहेतर संबंध रखता है तो उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होने लगती है. ग्रह कमजोर होकर व्यक्ति के जीवन में संकटों, दुखों और बुरे दिन को लाते हैं. वैवाहिक संबंधों की मर्यादा तोड़ने वालों के जीवन में न को सौभाग्य होता है, न तो करियर में तरक्की और न ही धन वृद्धि होती है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि विवाह के इतर संबंध रखने वालों की कुंडली में कौन से ग्रह कमजोर होते हैं और इस होना किस तरह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है.

चंद्रमा

चंद्रमा व्यक्ति के मन और भावनाओं को प्रभावित करता है. जब कोई व्यक्ति अवैध संबंध बनाता है तो उनका चंद्रमा कमजोर होने लगता है. व्यक्ति मानसिक तनाव से घिरा रहता है. हमेशा भय और भ्रम में होता है.

बृहस्पति ग्रह

गुरु बृहस्पति भाग्य, धर्म, सदाचार और ज्ञान का कारक ग्रह है. शुभ स्थिति में होकर गुरु बृहस्पति भाग्य तेज करता है. व्यक्ति की सोच और उसका ज्ञान सकारात्मक दिशा में बढ़ता है. वहीं जो व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर विवाह से इतर संबंध बनाता है उसका गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है. जिससे व्यक्ति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, सम्मान अपमान में और सफलता असफलता में बदलने लगता है. ज्योतिषीय मान्यता है कि जब गुरु ग्रह खराब होता है कि व्यक्ति का करियर भी खराब होने लगता है.

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शुक्र ग्रह

शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, विवाह, सुख और समृद्धि का कारक है जो किसी कुंडली में उच्च या बलवान होकर जातक का जीवन सुखमय बना देता है. ज्योतिष मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति विवाहेतर संबंध बनाता है को सबसे पहले उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर होने लगती है जिससे व्यक्ति बड़ी धन हानि का सामना करता है और सुख मिटने लगता है. घर में अशांति बढ़ने लगती है.

छाया ग्रह राहु

राहु भ्रम और असंतुलित इच्छाओं के साथ ही अचानक फायदे का कारक है. ज्योतिष अनुसार जब व्यक्ति वासना या मोह में आकर बार अफेयर करता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो सकती है. व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है जिससे धन हानि होने लगता है. जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगाता है और अचानक हानि होने लगती है. राहु का बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से जकड़ लेता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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