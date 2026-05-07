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Hindi Newsऐस्ट्रोTulsi Tips In Puja: किन देवताओं को तो तुलसी चढ़ाना वर्जित? जानें तुलसी के उपयोग के नियम

Tulsi Tips In Puja: किन देवताओं को तो तुलसी चढ़ाना वर्जित? जानें तुलसी के उपयोग के नियम

Tulsi Ke Niyam: तुलसी का पौधा आस्था का विषय है ऐसे में इससे जुड़े कुछ नियम भी है. किन देवताओं को तुलसी चढ़ाएं और किन देवताओं को तुलसी चढ़ाना वर्जित है. आइए जानें

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 07, 2026, 02:08 PM IST
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Kin Devata Ko Tulsi Nhi Chadhaye: हिंदू धर्म में तुलसी देवी केवल एक पौधे का रूप नहीं है बल्कि आस्था का विषय हैं. मान्यता है कि तुलसी के पौधे को अगर घर की सही दिशा में लगाएं और नियमित पूजा करें तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी स्थिर रूप में वास करती है और भगवान विष्णु की कृपा भी घर के सदस्यों पर बनी रहती है. वैसे तो अगर विष्णु जी या कृष्ण जी की बात करें तो उनकी पूजा में अगर बिना तुलसी के भोग चढ़ाया जाए तो पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन देवताओं की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है. आइए इस बारे में जानें.

तुलसी के नियम
घर में जब भी पूजा करें 2, 5 या 7 तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने पूजा स्थल में जरूर रख लें. इस हर ओर सकारात्मकता फैलती है और पवित्रता बनी रहती है. मुरझाने तक पत्ते को उस स्थान पर रहने दें.

किन देवताओं को न चढ़ाएं तुलसी
वैसे तो तुलसी अति पवित्र है लेकिन कुछ देवी-देवताओं की पूजा में तुलसी को रखना या चढ़ाना पूरी तरह से वर्जित है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं रखा जाता और न तो अर्पित किया जाता है. ऐसा करने से भगवान क्रोधित हो सकते हैं.

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तुलसी को जल चढ़ाने का नियम
शास्त्रों के अनुसार तुलसी देवी को कुछ दिन और तिथि पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए. जैसे रविवार और एकादशी तिथि पर तुलसी में जल देना वर्जित है. मान्यता है कि रविवार और एकदशी के दिन तुलसी देवीभगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत का संकल्प करती है और जल चढ़ने से उनका व्रत खंडित हो सकता है.

तुलसी देवी की उपासना कैसे करें?
सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ हो जाए और नियमित पूजा करें. इसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पित करें और प्रणाम करें. इसके बाद घी का दीपक जलाएं. इसी तरह सूर्यास्थ में भी तुलसी देवी को प्रणाम कर घी का दीपक जलाएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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