Does a Black strap wrist watch brings you bad Luck: काला रंग हमेशा शुभ हो या यही काल रंग हमेशा अशुभ हो ये जरूरी नहीं है. कभी इस रंग का व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है तो वहीं कभी यह हानि का कारक भी बन सकता है. कोई व्यक्ति इस रंग का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, इसका शुभ-अशुभ होना इस पर भी निर्भर करता है. मन में सवाल उठता है कि क्या काले पट्टे वाली घड़ी पहनना चाहिए? जब घड़ी की बात आती है तो मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या लेदर के पट्टे वाली घड़ी पहननी चाहिए, यह शुभ होता है या अशुभ? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

काले पट्टे की घड़ी कब होता है शुभ?

काले पट्टे वाली घड़ी को अशुभ नहीं माना जाता है. काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है. अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि शुभ और मजबूत स्थिति में है तो काले पट्टे की घड़ी पहनना उसे सफलता दिला सकता है. नाम, प्रस‍िद्ध, धन और सम्मान की प्राप्ति के लिए काले पट्टे की घड़ी को अच्छा माना गया है. यह आलसी लोगों में मेहनत और अनुशासन बढ़ाने में मदद करती.

काले पट्टे की घड़ी कब होता है अशुभ?

हालांकि, ऐसा नहीं है कि हमेशा काले पट्टे वाली घड़ी शुभ ही होती है. दरअसर, अगर क‍िसी की कुंडली में साढ़ेसाती चल रही है तो उसे भूलकर भी काले पट्टे वाली घड़ी नहीं पहनना चाहिए. नहीं तो शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव उस जातक पर बढ़ जाता है. काम होने में देरी होना, संघर्ष बढ़ना जैसी परेशानियां बनी रहती है.

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लेदर पट्टे वाली घड़ी

लेदर पट्टे वाली घड़ी पहनना अशुभ माना गया है. दरअसल, लेदर पट्टा शनि ग्रह का प्रतीक माना गया है. ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है उन लोगों को लेदर के पट्टे वाली घड़ी को पहनने से बचना चाहिए. लेदर के पट्टे वाली घड़ी खासकर ऐसे पट्टे जो असली चमड़े से बने होते हैं वो किसी भी तरह से शुभ नहीं माने जाते हैं क्योंकि वे मृत पशुओं के चमड़े होते है. लेदर पट्टे की घड़ी से समय खराब होता है और जीवन में नकारात्मकता का संचार होता है. लेदर के पट्टे वाली घड़ी पहनने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव भी जीवन पर पड़ने लगते हैं. जिससे अनेक परेशानिया होती है जैसे भ्रम में पड़ना, समय बर्बाद करना और धन हानि जैसी दिक्कतें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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