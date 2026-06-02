Advertisement
trendingNow13235465
Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: काले व लेदर के पट्टे वाली घड़ी पहनना शुभ या अशुभ, क्या है इसका राहु-केतु और शन‍ि ग्रह से संबंध?

Astro Tips: काले व लेदर के पट्टे वाली घड़ी पहनना शुभ या अशुभ, क्या है इसका राहु-केतु और शन‍ि ग्रह से संबंध?

Wrist Watch Astro Tips: काले पट्टे और लेदर के पट्टे वाली घड़ी पहनना शुभ होता है या अशुभ, इसका राहु-केतु और शनि ग्रह से क्या कनेक्शन हो सकता है? आइए ये सारी जानकारियां इस लेख से हासिल करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Black Strap Watch Astrology
Black Strap Watch Astrology

Does a Black strap wrist watch brings you bad Luck: काला रंग हमेशा शुभ हो या यही काल रंग हमेशा अशुभ हो ये जरूरी नहीं है. कभी इस रंग का व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है तो वहीं कभी यह हानि का कारक भी बन सकता है. कोई व्यक्ति इस रंग का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, इसका शुभ-अशुभ होना इस पर भी निर्भर करता है. मन में सवाल उठता है कि क्या काले पट्टे वाली घड़ी पहनना चाहिए? जब घड़ी की बात आती है तो मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या लेदर के पट्टे वाली घड़ी पहननी चाहिए, यह शुभ होता है या अशुभ? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

काले पट्टे की घड़ी कब होता है शुभ? 
काले पट्टे वाली घड़ी को अशुभ नहीं माना जाता है. काला रंग शनि ग्रह से संबंधित है. अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि शुभ और मजबूत स्थिति में है तो काले पट्टे की घड़ी पहनना उसे सफलता दिला सकता है. नाम, प्रस‍िद्ध, धन और सम्मान की प्राप्ति के लिए काले पट्टे की घड़ी को अच्छा माना गया है. यह आलसी लोगों में मेहनत और अनुशासन बढ़ाने में मदद करती.

काले पट्टे की घड़ी कब होता है अशुभ?
हालांकि, ऐसा नहीं है कि हमेशा काले पट्टे वाली घड़ी शुभ ही होती है. दरअसर, अगर क‍िसी की कुंडली में साढ़ेसाती चल रही है तो उसे भूलकर भी काले पट्टे वाली घड़ी नहीं पहनना चाहिए. नहीं तो शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव उस जातक पर बढ़ जाता है. काम होने में देरी होना, संघर्ष बढ़ना जैसी परेशानियां बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

लेदर पट्टे वाली घड़ी
लेदर पट्टे वाली घड़ी पहनना अशुभ माना गया है. दरअसल, लेदर पट्टा शनि ग्रह का प्रतीक माना गया है. ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है उन लोगों को लेदर के पट्टे वाली घड़ी को पहनने से बचना चाहिए. लेदर के पट्टे वाली घड़ी खासकर ऐसे पट्टे जो असली चमड़े से बने होते हैं वो किसी भी तरह से शुभ नहीं माने जाते हैं क्योंकि वे मृत पशुओं के चमड़े होते है. लेदर पट्टे की घड़ी से समय खराब होता है और जीवन में नकारात्मकता का संचार होता है. लेदर के पट्टे वाली घड़ी पहनने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव भी जीवन पर पड़ने लगते हैं. जिससे अनेक परेशानिया होती है जैसे भ्रम में पड़ना, समय बर्बाद करना और धन हानि जैसी दिक्कतें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Mangal Gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर, 4 राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास और हो सकती है पदोन्नति!

और पढ़ें- Astro Tips: काला कोट पहनकर जॉब इंटरव्यू पर जाते हैं? बनी बात बिगड़ जाएगी, जानें सही रंग जो दिलाते हैं कदम-कदम पर तरक्की!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
Rahul Gandhi
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
bjp meeting in delhi
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
Latest West Bengal News
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
Monsoon 2026
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
west bengal news in hindi
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
west bengal news in hindi
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
West Bengal
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
jammu kashmir news
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा
DNA
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा