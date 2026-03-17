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Hindi Newsऐस्ट्रोचकरघिन्नी की तरह घूम गई है जिंदगी... लेने लगे हैं गलत फैसले? समझ लें आप पर इस पापी ग्रह का है अशुभ प्रभाव, करें ये उपाय

चकरघिन्नी की तरह घूम गई है जिंदगी... लेने लगे हैं गलत फैसले? समझ लें आप पर इस पापी ग्रह का है अशुभ प्रभाव, करें ये उपाय

Weak Rahu signs: मानसिक अशांति, भ्रम, बार-बार काम में नुकसान और रुकावट, अगर आपके जीवन में भी ये सब चल रहा है तो यह सामान्य बात नहीं है क्योंकि इसके पीछे एक पापी ग्रह का बुरा प्रभाव भी हो सकता है. आइए जानें इसके लिए कौन से उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:31 AM IST
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Negative Rahu Impact
Negative Rahu Impact

Negative Rahu Impact: ज्योतिष शास्त्र में राहु छाया ग्रह और पापी ग्रह माना जाता है. राहु भ्रम पैदा करता है, मायाजाल और भय का कारक है, अचानक होने वाली घटनाएं और भारी नुकसान राहु ही कराता है. वैसे तो राहु शुभ हो तो जातक को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है लेकिन जब यही राहु किसी की कुंडली में अशुभ प्रभाव के साथ हो या कमजोर स्थिति में सक्रिय हो तो जीवन की परेशानियां बढ़ जाती हैं. मानसिक अशांति, फैसले न ले पाना, गलत फैसले लेना, गलत संगति में पड़ना, नशे की और आकर्षित होना जैसे लक्षण दिखने लगते हैं. यहां हम विस्तार से जानेंगे कि राहु की स्थिति कुंडली में खराब है इसके क्या लक्षण हैं और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय करें.

राहु के अशुभ प्रभाव लक्षण क्या हैं?
एक के बाद एक गलत फैसले लेते जाना
अगर आप बार-बार गलत फैसले ले रहे हैं, किसी भी फैसले पर बिना सोचे समझे पहुंच रहे हैं और इससे बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं तो समझ लें आपकी कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव सक्रिय है. नकारात्मक प्रभाव में राहु भ्रम पैदा करता है जिससे सही और गलत में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है.

मन में भय और भ्रम का होना
राहु के बुरे प्रभाव के कारण व्यक्ति के मन में भय, भ्रम, चिंता और अस्थिरता बनी रहती है. मन पर हर समय दबाव या तनाव महसूस होता है और मानसिक उलझन व बेचैनी पीछा नहीं छोड़ती है. ये सब राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण हैं.

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अचानक बड़े नुकसान या रुकावट आना
अगर किसी व्यक्ति के काम में बार-बार रुकावट आ रही है, अचानक बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है और अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती है को यह राहु का बुरा प्रभाव है.

गलत संगति या गलत आदतों में पड़ जाना
कुंडली में जब खराब राहु सक्रिय होता है तो व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है, गलत आदतों की ओर आकर्षित होने लगता है और गलत लक्ष्यों को तय कर उसी दिशा में चल पड़ता है. ये सभी संकेत राहु के बुरे प्रभाव को दिखाता है.

बार-बार विवाद और तनाव
कुंडली में जब खराब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है तो व्यक्ति बिना कारण ही विवादों में पड़ने लगता है, रिश्तों में खटास और तनाव बढ़ने लगता हैं, लोग ऐसे व्यक्ति की हर बात को काटने लगते हैं या विरोध करते हैं. राहु के बुरे प्रभाव से व्यक्ति का लगभग हर किसी से टकराव की स्थिति बनी रहती है.

राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय क्या हैं?
ज्योतिष शास्त्र में राहु के बुरे प्रभाव को कम करने के कई उपाय बताए गए हैं.
नियमित रूप से राहु मंत्र का जाप करें व अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो इसके लाभ दिखें.
नियमित रूप से अगर जरूरतमंदों में जरूरी सामग्री का दान करें तो शुभ परिणाम मिल सकते हैं.
नियमित रूप से सात्विक जीवनशैली जीएं, घमंड न करें, गलत लोगों की संगति न करें, संयमित व्यवहार रखें.
शुभ कार्य करें और कम से कम सोचे तो पापी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव धीरे-धीरे कम कर पाएंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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