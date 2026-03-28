Advertisement
trendingNow13156276
Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: क्या बताते हैं 12 राशियों के प्रतीक चिह्न, जातकों पर कितना गहरा होता है इनका प्रभाव?

Astro Tips: क्या बताते हैं 12 राशियों के प्रतीक चिह्न, जातकों पर कितना गहरा होता है इनका प्रभाव?

Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र में सभी 12 राशियों के प्रतीक चिह्न का जातकों पर गहरा प्रभाव होता है. आइए जानें इन 12 राशियों का चिह्न क्या है और उसका अर्थ क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashi Astro Tips
Rashi Astro Tips

Astro Tips 12 Rashi Symbols: ज्योतिष शास्त्र में किसी जातक के व्यक्तित्व के बारे में उनकी राशि से जाना जा सकता है. हर जातक की एक राशि होती है और कोई न कोई ग्रह राशि का स्वामी होता है. जातकों पर इन्हीं ग्रहों का प्रभाव होता है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि राशियों के साथ जो उनके चिह्न आप देखते हैं उसका क्या अर्थ होता है, उस चिह्न का राशि के जातकों से क्या संबंध है? दरअसल, राशियों के चिह्न का कोई न कोई अर्थ जरूर है, जिस राशि का जैसा चिह्न होता है उस राशि के जातकों का व्यक्तित्व भी उस चिह्न से मेल खाता है. ऐसे में आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सभी 12 राशि के चिह्न क्या हैं, इनका अर्थ क्या है और जातक से इनका कितना गहरा संबंध है.

राशि और उनके चिह्न
मेष राशि का प्रतीक चिह्न 'मेढ़ा' है. मेढ़ा के स्वभाव के अनुसार इस राशि के जातक अड़ियल व उत्साह से भरे हुए होते हैं. हालांकि ये लोग धुनी होते हैं.
वृषभ राशि का प्रतीक चिह्न 'बैल' है. बैल की तरह ही जातक परिश्रमी और आकर्षक होते हैं. कार्य में लगातार लगे रहकर उसे पूरा करना इन्हें आता है.
मि‍थुन राशि का चिह्न छुड़वा है. इसी तरह इन जातको में दोहरे व्यक्तित्व की झलक होती है. ये लोग बुद्धिमान और कल्पनाशील होते हैं.
कर्क राशि का प्रतीक चिह्न केकड़ा है. ये जातक अवसरों को ये चारों ओर से लपकते हैं. केकड़े के जैसा बाहर से सख्त और अंदर से कोमल होते हैं.
सिंह राशि का प्रतीक चिह्न शेर है. ऐसे में जातक शेर की तरह गर्म स्वभाव वाले और थोड़े से आलसी होते हैं. राज जैसी जिंदगी जीना इन्हें बहुत भाता है.
कन्या राशि का प्रतीक चिह्न लड़की है. ऐसे में ये जातक कला से भरे हुए, शांत प्रकृति वाले, बुद्धिमान और मेहनती होते हैं. ये लोग व्यवस्थित होते हैं.
तुला राशि का प्रतीक चिह्न 'तराजू' है ऐसे में ये जातक स्‍थि‍रता पसंद करते हैं, संतुलित जीवन जीते हैं और व्यावहारिक होते हैं. 
वृश्चिक राशि का प्रतीक चिह्न 'बिच्छू' है जिसके जातक गर्म स्वभाव वाले और न्यायप्रिय होते हैं. बिच्छू की भांति दुश्मन पर पलटकर वार जरूर करते हैं.
धनु राशि का प्रतीक चिह्न 'धनुष-तीर' है. ऐसे में ये जातक गंभीर स्वभाव के और न्यायप्रिय होते हैं. योद्धा की तरह जीते हैं और संघर्षों से लड़ते हैं.
मकर राशि प्रतीक चिह्न 'मकर यानी मकड़ी है'. जातक बहुत चालाक और परिस्थिति के अनुसार जीते हैं और व्यवहार करते हैं. ये लोग चौकन्ने रहते हैं. 
कुंभ राशि का प्रतीक चिह्न घड़ा है. घड़े की तरह जातक सुंदर होते हैं. ज्ञान से भरे होते हैं और मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं.
मीन राशि प्रतीक चिह्न 'दो मछलियां' हैं. ये जातक दयालु और बुद्धिमान होते हैं. इनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक व सांसारिक मोह के दो पहलू होते हैं. 
 
राशियों के प्रतीक चिह्न का उपाय
ध्यान दें कि इन सभी 12 राशियों के प्रतीक चिह्न का बड़ा महत्व है. जिस राशि के जातक हैं उन पर उस राशि के प्रतीक चिह्न का गहरा प्रभाव होता है. अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर अगर इन प्रतीक चिह्नों को राशि अनुसार विशेष धातु चांदी, सोना, तांबा आदि में ढलवाएं और अभिमंत्रित कर धारण करें. तो राशि के ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त हो सकता है. जातक को उत्तम भाग्य और सुख प्राप्त हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Vastu Tips: बेहिसाब हो गई है फिजूलखर्ची, बात-बात पर होती है झुंझलाहट? जीवन से अस्थिरता और नकारात्मकता हटाने के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स

और पढ़ें- 108 Names of Ketu: वैवाहिक जीवन में कलह है, अकेल रहने का होता है मन? तो शनिवार को करें केतु के 108 नामों का जाप

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

US-Israel-Iran War Live: हम NATO पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं लेकिन अब नहीं...जब हमें जरूरत थी वो मौजूद नहीं थे
Iran war
US-Israel-Iran War Live: हम NATO पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं लेकिन अब नहीं...जब हमें जरूरत थी वो मौजूद नहीं थे
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
SSLC Hindi exam ban
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
Assembly Election 2026
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
DNA
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
PM Modi
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
Kashmir IED Threat
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
west bengal news in hindi
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र