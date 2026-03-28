Astro Tips: क्या बताते हैं 12 राशियों के प्रतीक चिह्न, जातकों पर कितना गहरा होता है इनका प्रभाव?

Astro Tips 12 Rashi Symbols: ज्योतिष शास्त्र में किसी जातक के व्यक्तित्व के बारे में उनकी राशि से जाना जा सकता है. हर जातक की एक राशि होती है और कोई न कोई ग्रह राशि का स्वामी होता है. जातकों पर इन्हीं ग्रहों का प्रभाव होता है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि राशियों के साथ जो उनके चिह्न आप देखते हैं उसका क्या अर्थ होता है, उस चिह्न का राशि के जातकों से क्या संबंध है? दरअसल, राशियों के चिह्न का कोई न कोई अर्थ जरूर है, जिस राशि का जैसा चिह्न होता है उस राशि के जातकों का व्यक्तित्व भी उस चिह्न से मेल खाता है. ऐसे में आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सभी 12 राशि के चिह्न क्या हैं, इनका अर्थ क्या है और जातक से इनका कितना गहरा संबंध है.

राशि और उनके चिह्न

मेष राशि का प्रतीक चिह्न 'मेढ़ा' है. मेढ़ा के स्वभाव के अनुसार इस राशि के जातक अड़ियल व उत्साह से भरे हुए होते हैं. हालांकि ये लोग धुनी होते हैं.

वृषभ राशि का प्रतीक चिह्न 'बैल' है. बैल की तरह ही जातक परिश्रमी और आकर्षक होते हैं. कार्य में लगातार लगे रहकर उसे पूरा करना इन्हें आता है.

मि‍थुन राशि का चिह्न छुड़वा है. इसी तरह इन जातको में दोहरे व्यक्तित्व की झलक होती है. ये लोग बुद्धिमान और कल्पनाशील होते हैं.

कर्क राशि का प्रतीक चिह्न केकड़ा है. ये जातक अवसरों को ये चारों ओर से लपकते हैं. केकड़े के जैसा बाहर से सख्त और अंदर से कोमल होते हैं.

सिंह राशि का प्रतीक चिह्न शेर है. ऐसे में जातक शेर की तरह गर्म स्वभाव वाले और थोड़े से आलसी होते हैं. राज जैसी जिंदगी जीना इन्हें बहुत भाता है.

कन्या राशि का प्रतीक चिह्न लड़की है. ऐसे में ये जातक कला से भरे हुए, शांत प्रकृति वाले, बुद्धिमान और मेहनती होते हैं. ये लोग व्यवस्थित होते हैं.

तुला राशि का प्रतीक चिह्न 'तराजू' है ऐसे में ये जातक स्‍थि‍रता पसंद करते हैं, संतुलित जीवन जीते हैं और व्यावहारिक होते हैं.

वृश्चिक राशि का प्रतीक चिह्न 'बिच्छू' है जिसके जातक गर्म स्वभाव वाले और न्यायप्रिय होते हैं. बिच्छू की भांति दुश्मन पर पलटकर वार जरूर करते हैं.

धनु राशि का प्रतीक चिह्न 'धनुष-तीर' है. ऐसे में ये जातक गंभीर स्वभाव के और न्यायप्रिय होते हैं. योद्धा की तरह जीते हैं और संघर्षों से लड़ते हैं.

मकर राशि प्रतीक चिह्न 'मकर यानी मकड़ी है'. जातक बहुत चालाक और परिस्थिति के अनुसार जीते हैं और व्यवहार करते हैं. ये लोग चौकन्ने रहते हैं.

कुंभ राशि का प्रतीक चिह्न घड़ा है. घड़े की तरह जातक सुंदर होते हैं. ज्ञान से भरे होते हैं और मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं.

मीन राशि प्रतीक चिह्न 'दो मछलियां' हैं. ये जातक दयालु और बुद्धिमान होते हैं. इनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक व सांसारिक मोह के दो पहलू होते हैं.



राशियों के प्रतीक चिह्न का उपाय

ध्यान दें कि इन सभी 12 राशियों के प्रतीक चिह्न का बड़ा महत्व है. जिस राशि के जातक हैं उन पर उस राशि के प्रतीक चिह्न का गहरा प्रभाव होता है. अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर अगर इन प्रतीक चिह्नों को राशि अनुसार विशेष धातु चांदी, सोना, तांबा आदि में ढलवाएं और अभिमंत्रित कर धारण करें. तो राशि के ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त हो सकता है. जातक को उत्तम भाग्य और सुख प्राप्त हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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