Neech bhang Rajyog: कुंडली में बनने वाला नीचभंग राजयोग शुभ होता है या अशुभ, कब बनता है और क्या है इसका ज्योतिषीय प्रभाव

Neech bhang Rajyog Effect: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के जन्म के समय कुंडली तय हो जाती है. जिसका सीधा संबंध कुंडली में स्थित ग्रहों और राशियों की स्थिति से है. ऐसे ही वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में शुभ-अशुभ कई तरह के योग व राजयोग बनते हैं. जिसका जातक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है.ग्रह कुंडली में उच्च व नीच राशि में होकर, मूल त्रिकोण राशि में होकर, स्वराशि में होकर, मित्र, शत्रु या सम राशि में होकर अलग-अलग स्थितियों का निर्माण करते हैं जिसका शुभ-अशुभ जातकों पर पड़ता है. ग्रह जब अपनी उच्च राशि में बैठा होता है तो जातकों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है. इसके उलट नीच राशि में ग्रह जब विराजमान होकर जातकों पर बुरा प्रभाव डालता है.

राजयोग का प्रभाव

कई बार तो राशि और ग्रह की ऐसी अवस्था भी बन जाती है जो राजयोग का निर्माण करते हैं. नीच राशि में ग्रह बैठता है तो उसकी नीच की स्थिति खत्म हो जाती है और ग्रह प्रबल राजयोग का निर्माण करता है. जिससे शुभ फल की प्राप्त होता है. इसी तरह वैदिक ज्योतिष शास्त्र में एक राजयोग बनता है जिसका नाम है नीचभंग राजयोग जिसका प्रभाव जातकों को गरीब से अमीर बना देता है. आइए जानें नीचभंग राजयोग कुंडली में कब-कब बनता है और इसका जातकों पर प्रभाव कैसा होता है.

कुंडली में कैसे बनता है नीचभंग राजयोग

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कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और कुंडली के पहले भाव यानी लग्न भाव में राशि का स्वामी ग्रह हो या स्वामी ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो.

कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में हो लेकिन राशि में उच्च का ग्रह चंद्रमा से केंद्र स्थान में विराजमान हो.

कुंडली में कोई उच्च राशि का ग्रह व नीच राशि का ग्रह एक साथ कुंडली में विराजमान हों.

कुंडली में कोई नीच राशि का स्वामी और उसकी उच्च राशि का स्वामी परस्पर केंद्र वाली जगह पर विराजमान हो.

मंगल की नीच राशि कर्क है जिसका स्वामी चंद्रमा है. मकर में मंगल उच्च हो ते हैं और राशि का स्वामी शनि हैं. दोनों ही परस्पर केंद्र स्थान में तो नीचभंग राजयोग बनता है.

कुंडली में नीच का ग्रह वक्री हो तो नीचभंग राजयोग बनता है.

नीच ग्रह कुंडली के नवम भाव में उच्च स्थिति में हो तो नीचभंग राजयोग बनता है.

नीचभंग राजयोग का प्रभाव-

सूर्य के कारण बना नीचभंग राजयोग जातक को राज्य को लेकर अच्छा लाभ कराता है.

बुध ग्रह के कारण बना नीचभंग राजयोग जातक की बुद्धि गलत दिशा में लगती है.

चंद्रमा के कारण बना नीचभंग राजयोग जातक को भावुक बनाता है. ऐसे लोग जल्दी से किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं

मंगल के कारण बना नीचभंग राजयोग सरकारी नौकरी दिलाता है और भूमि का लाभ करता है. जातक उग्र स्वभाव के होने लगते हैं.

शनि के कारण बना नीचभंग राजयोग कार्यो में कुशलता से करने की क्षमता बढ़ाता है और जातक मेहनती बनते हैं.

गुरु के कारण बना नीचभंग राजयोग जातक की बुद्धि और ज्ञान को तेज करता है.

शुक्र के कारण बना नीचभंग राजयोग जातक का सम्मान और सुख-सुविधाओं को बढ़ाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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