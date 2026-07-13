/Astro Tips: प्रीति योग में प्रेम विवाह करना जीवन में भर देगा सुख, जानें इस योग में कौन-कौन से कार्य करें

प्रीति योग का किसी के भी जीवन पर शुभ और सकारात्मक प्रभाव डालता है. ध्यान दें कि सौभाग्य योग को सदा मंगलकारी योग माना जाता है. नाम के अनुरूप यह योग भाग्य को बढ़ाता है और इस योग में विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुख से भरा रहता है. लेकिन यहां एक बात जरूर समझना चाहिए कि विवाह के लिए सौभाग्य योग का मुहूर्त न मिल रहा हो तो प्रति योग में भी विवाह करना शुभ होता है. विशेषकर प्रेम विवाह प्रीति योग में करना सही माना जाता है. ऐसे में सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए अगर सौभाग्य योग न भी हो तो प्रीति योग में भी विवाह किया जा सकता है. ऐसे में प्रीति योग का बड़ा महत्व माना जाता है.