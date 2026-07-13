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Astro Tips: प्रीति योग में प्रेम विवाह करना जीवन में भर देगा सुख, जानें इस योग में कौन-कौन से कार्य करें

Priti Yoga Astro Tips: प्रीति योग में कई शुभ कार्य किए जाते हैं. इस योग में प्रेम विवाह करना जीवन में सुख का कारक बन सकता है. आइए जानें प्रीति योग क्या है और इस योग में कौन-कौन से काम कर सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 13, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:35 AM IST
Astro Tips: प्रीति योग में प्रेम विवाह करना जीवन में भर देगा सुख, जानें इस योग में कौन-कौन से कार्य करें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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