/Astro Tips: प्रीति योग में प्रेम विवाह करना जीवन में भर देगा सुख, जानें इस योग में कौन-कौन से कार्य करें

Priti Yoga Astro Tips: वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के योग बताए गए हैं. कुछ योग शुभ होते हैं तो योग अशुभ प्रभाव डालने वाले होते हैं. हालांकि, किसी शुभ या जरूरी काम को शुरू करते समय शुभ योग का विशष ध्यान रखा जाता है. जैसे अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग या फिर गुरु-पुष्य योग. इसी तरह एक और योग है प्रीति योग जिसका विशेष महत्व बताया जाता है.
प्रीति योग में वैसे तो कई शुभ कार्य किए जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं की यह योग इतना शुभ होता है कि अगर सौभाग्य योग न हो तो प्रीति योग में भी विवाह जैसा मांगलिक कार्य का आयोजन किया जा सकता है. जीवन में सुख से लेकर अन्य कई शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रीति योग को अति शुभ माना जाता है. आइए जानें इस योग के बारे में विस्तार से जानें.
हिंदू पंचांग में बताए गए 27 'नित्य योगों' में प्रीति योग का स्थान दूसरा है. प्रीति शब्द का अर्थ प्रेम, अनुराग या मित्रता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रीति योग अति शुभ और सकारात्मक माना जाता है. इस योग का मतलब है कि यह योग परस्पर प्रेम का बढ़ाता है. इस योग के स्वामी भगवान विष्णु है.
प्रीति योग का किसी के भी जीवन पर शुभ और सकारात्मक प्रभाव डालता है. ध्यान दें कि सौभाग्य योग को सदा मंगलकारी योग माना जाता है. नाम के अनुरूप यह योग भाग्य को बढ़ाता है और इस योग में विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुख से भरा रहता है. लेकिन यहां एक बात जरूर समझना चाहिए कि विवाह के लिए सौभाग्य योग का मुहूर्त न मिल रहा हो तो प्रति योग में भी विवाह करना शुभ होता है. विशेषकर प्रेम विवाह प्रीति योग में करना सही माना जाता है. ऐसे में सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए अगर सौभाग्य योग न भी हो तो प्रीति योग में भी विवाह किया जा सकता है. ऐसे में प्रीति योग का बड़ा महत्व माना जाता है.
अक्सर मेल-मिलाप या दोस्तों से मिलना हो तो इसके लिए प्रीति योग अति शुभ माना जाता है.
परिवार या प्रेम संबंध में चल रहे मनमुटाव को दूर करने के लिए प्रीति योग को सबसे सही योग माना गया है.
झगड़े निपटाने हों या किसी बड़े मामलों को लेकर समझौता करना हो तो इसके लिए प्रीति योग शुभ होता है.
प्रीति योग में किए गए कार्य से सम्मान बढ़ता है और समाज में पहचान बढ़ती है.
प्रीति योग में जन्मे लोग किसी भी विषय को गहराई से जानने में रुचि रखते हैं. जिंदादिल और किसी भी काम को करने के लिए उत्साह से भरे रहते हैं. प्रीति योग में जन्में लोग सौंदर्य को पसंद करते हैं और चालाक होते हैं. हालांकि, ये लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने में माहिर होते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. ये जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)