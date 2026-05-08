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Astro Tips: क्या है अति शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग, कब यह अशुभ होकर देने लगता है नकारात्मक प्रभाव? जानें

Sarvartha Siddhi Yoga Kab Ashubh hota hai: ज्योतिष में सर्वार्थ सिद्धि योग को अति शुभ माना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कई स्थितियों में यही शुभ योग अशुभ प्रभाव भी देने लगता है. प्रश्न है कि वो स्थितियां कौन सी है. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है और कब यह अशुभ हो जाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 08, 2026, 08:01 AM IST
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Sarvartha Siddhi Yoga
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Sarvartha Siddhi Yoga May: ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ योगों के बारे बताया गया है, जिनमें से एक है सर्वार्थ सिद्धि योग जिसे सबसे विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है. नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह योग सभी मनोकामनाएं पूरी करने से लेकर कार्यों की सिद्धि दिलाने वाला योग है. निवेश या शुभ कार्य के लिए अति उत्तम माना जाने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग को अति शुभ बताया गया लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर बार शुभ नहीं होता है. कब सर्वार्थ सिद्धि योग अति अशुभ और नकारात्मक प्रभाव देताहै? आइए इसी बारे में विस्तार से इस लेख में जानें.

क्या है सर्वार्थ सिद्धि योग
वार और नक्षत्र के संयोग को सर्वार्थ सिद्धि योग के रूप में जाना जाता है. यह योग विशेष वार पर पड़ने वाले विशेष नक्षत्र के संयोग से बनता है. उदाहरण के लिए समझें तो सोमवार को मृगशिरा, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा व श्रवण नक्षत्र पड़े तो सर्वार्थ सिद्धि योग का अधिक शुभ और प्रभावी होा है. मंगलवार को कृत्तिका, आश्लेषा, अश्विनी, उत्तराषाढ़ा का संयोग और बुधवार को अश्विनी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, मृगशिरा का संयोग शुभ होता है. गुरुवार और शुक्रवार के दिन बनने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग नष्ट नहीं होता है चाहे इस दिन तिथि कोई भी हो. मान्यतानुसार इस योग में किए कार्य सफल होते हैं. सर्वार्थ सिद्धि योग में नए कारोबार की शुरुआत से लेकर शिक्षा ग्रहण के लिए नामांकन करवाना हो या नई नौकरी का पहला दिन हो, ऐसे कार्यों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को अति शुभ माना जाता है. इस योग में किए कार्यों के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं.

सर्वार्थ सिद्धि योग कब बन जाता है अशुभ
सर्वार्थ सिद्धि योग कई बार अशुभ फलदायी भी होता है. अगर द्वितिया या फिर एकादशी तिथि पर यह योग बन रहा है तो इसके अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं. मंगलवार और शनिवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो तो इस समयावधि में लोहा खरीदना अशुभ माना गया है. सर्वार्थ सिद्धि योग में विवाह, यात्रा और गृह प्रवेश करना अशुभ माना गया है. अगर गुरु-पुष्य योग से सर्वार्थ सिद्धि योग बना हो और शनि रोहणी नक्षत्र योग से बना हो तो यह पूरी तरह से अशुभ प्रभावी होगा.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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