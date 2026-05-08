Astro Tips: क्या है अति शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग, कब यह अशुभ होकर देने लगता है नकारात्मक प्रभाव? जानें

Sarvartha Siddhi Yoga May: ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ योगों के बारे बताया गया है, जिनमें से एक है सर्वार्थ सिद्धि योग जिसे सबसे विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है. नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह योग सभी मनोकामनाएं पूरी करने से लेकर कार्यों की सिद्धि दिलाने वाला योग है. निवेश या शुभ कार्य के लिए अति उत्तम माना जाने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग को अति शुभ बताया गया लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर बार शुभ नहीं होता है. कब सर्वार्थ सिद्धि योग अति अशुभ और नकारात्मक प्रभाव देताहै? आइए इसी बारे में विस्तार से इस लेख में जानें.

क्या है सर्वार्थ सिद्धि योग

वार और नक्षत्र के संयोग को सर्वार्थ सिद्धि योग के रूप में जाना जाता है. यह योग विशेष वार पर पड़ने वाले विशेष नक्षत्र के संयोग से बनता है. उदाहरण के लिए समझें तो सोमवार को मृगशिरा, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा व श्रवण नक्षत्र पड़े तो सर्वार्थ सिद्धि योग का अधिक शुभ और प्रभावी होा है. मंगलवार को कृत्तिका, आश्लेषा, अश्विनी, उत्तराषाढ़ा का संयोग और बुधवार को अश्विनी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, मृगशिरा का संयोग शुभ होता है. गुरुवार और शुक्रवार के दिन बनने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग नष्ट नहीं होता है चाहे इस दिन तिथि कोई भी हो. मान्यतानुसार इस योग में किए कार्य सफल होते हैं. सर्वार्थ सिद्धि योग में नए कारोबार की शुरुआत से लेकर शिक्षा ग्रहण के लिए नामांकन करवाना हो या नई नौकरी का पहला दिन हो, ऐसे कार्यों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को अति शुभ माना जाता है. इस योग में किए कार्यों के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं.

सर्वार्थ सिद्धि योग कब बन जाता है अशुभ

सर्वार्थ सिद्धि योग कई बार अशुभ फलदायी भी होता है. अगर द्वितिया या फिर एकादशी तिथि पर यह योग बन रहा है तो इसके अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं. मंगलवार और शनिवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो तो इस समयावधि में लोहा खरीदना अशुभ माना गया है. सर्वार्थ सिद्धि योग में विवाह, यात्रा और गृह प्रवेश करना अशुभ माना गया है. अगर गुरु-पुष्य योग से सर्वार्थ सिद्धि योग बना हो और शनि रोहणी नक्षत्र योग से बना हो तो यह पूरी तरह से अशुभ प्रभावी होगा.

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