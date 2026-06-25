वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज भी भूकंप आने का सटीक पूर्वानुमान करना मुश्किल है. हालांकि पुराने समय से ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूकंप से लेकर तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के आने को लेकर अनेक अनुमान और भविष्यवाणियां करने का दावा किया जाता रहा है. जिसका तिथियों से लेकर ग्रहण और ग्रहों की चाल से गहरा संबंध हो सकता है.
मन में प्रश्न ये उठता है कि क्या ज्योतिष शास्त्र और भूकंप का कोई संबंध है या यूं ही समय-समय पर भूचाल आ जाता है. भारत के प्राचीन गणितज्ञ वराह मिहिर की वृहत संहिता की मानें तो भूकंप आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं. आचार्य वराह मिहिर ने भूकंप का कारण 'तामस-कीलक' अर्थात सूर्य पर पड़ने वाले धब्बों को माना है. इसके अलावा वराह मिहिर के अनुसार भूकंप आने के पीछे का कारण वायुवेग से लेकर पृथ्वी के धरातल का आपस टकराव भी हो सकता है. हालांकि इससे इतर भूकंप आने को लेकर क्या संकेत मिलते हैं और इनका ज्योतिष से किस तरह गहरा संबंध है. आइए इसे एक-एक पॉइंट में समझें.
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब भी कोई ग्रहण लगता है चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण , उस ग्रहण के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भूकंप के आने की आशंका होती है. यानी इन 80 दिनों में भूकंप को लेकर सतर्क हुआ जा सकता है.
धरती के आसपास घूमने वाले ग्रहों की गति में अगर असाधारण तेजी या कमी आए या कोई ग्रह वक्री चाल चले तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे वर्षा, बाढ़, तेज तूफान, भूस्खलन, भूकंप से लेकर हिमपात जैसे प्राकृतिक आपदाएं अचानक ही आ सकती हैं.
ग्रहों की विशेष स्थिति से लेकर दो ग्रहों की युति भी भूकंप आने की संभावना बढ़ा सकती है. जैसे-
मंगल और शनि ग्रह एक-दूसरे से 180 डिग्री पर हों.
गुरु बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि या वृश्चिक राशि में हों और बुध के साथ युति कर रहे हैं या उसके समानांतर हों
ज्यादातर दोपहर के 12 बजे से लेकर सूर्यास्त तक बार भूचाल आने की संभावना बढ़ी रहती है. इसके अलावा मध्य रात्रि से लेकर सूर्योदय के बीच का समय भी इन्हीं संभावनाओं से भरा रहता है.
ब्रह्मांड या सौर मंडल में लाखों उल्कापिंड बिना किसी बंधन के घूम रहे हैं और इनमें से कोई उल्का पृथ्वी या सूर्य के बहुत पास आ जाते हैं तो भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है.
तमाम जानकारियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनुसार भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण पृथ्वी के भीतर जो विशाल टेक्टोनिक प्लेट है उनका आपस में टकराना या खिसकना है. ये प्लेटें हमेशा धीमी गति चलती रहती हैं और जब ये आपस में रगड़ खाती हैं या आपस में में इनकी टक्कर होती है तो ऊर्जा पैदा होता है जिससे धरती हिलने लगती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गई जानकारी विशेष परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)