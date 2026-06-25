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Astro Tips: यूं ही नहीं आता भूकंप, हो सकते हैं इसके कई ज्योतिषीय कारण, जानें सूर्य समय और ग्रहण से क्या है इसका कनेक्शन

Astro And Earthquakes: यूं ही नहीं आता भूकंप, इसके पीछे कई ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं. आइए जानें सूर्य से लेकर समय और ग्रहण से भूकंप का क्या गहरा संबंध हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 25, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:08 AM IST
Astro Tips: यूं ही नहीं आता भूकंप, हो सकते हैं इसके कई ज्योतिषीय कारण, जानें सूर्य समय और ग्रहण से क्या है इसका कनेक्शन
Image Credit: AI (Earthquake)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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