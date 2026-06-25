मन में प्रश्न ये उठता है कि क्या ज्योतिष शास्त्र और भूकंप का कोई संबंध है या यूं ही समय-समय पर भूचाल आ जाता है. भारत के प्राचीन गणितज्ञ वराह मिहिर की वृहत संहिता की मानें तो भूकंप आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं. आचार्य वराह मिहिर ने भूकंप का कारण 'तामस-कीलक' अर्थात सूर्य पर पड़ने वाले धब्बों को माना है. इसके अलावा वराह मिहिर के अनुसार भूकंप आने के पीछे का कारण वायुवेग से लेकर पृथ्वी के धरातल का आपस टकराव भी हो सकता है. हालांकि इससे इतर भूकंप आने को लेकर क्या संकेत मिलते हैं और इनका ज्योतिष से किस तरह गहरा संबंध है. आइए इसे एक-एक पॉइंट में समझें.