Astro Tips: भगवान को फूल चढ़ाने के पीछे क्या है रहस्य, फूलों को धोकर अर्पित करना शुभ या अशुभ? जानें

Reason Behind Offering Flowers To God: पूजा की प्रक्रिया में फूल चढ़ाने का बड़ा महत्व है. भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान को फूल अर्पित करते हैं. इस तरह फूल सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं बल्कि भक्ति का विषय भी है. हालांकि, फूलों को लेकर कई प्रश्न मन में उठते हैं जैसे आखिर पूजा के समय भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं, फूलों को धोकर भगवान को अर्पित करना शुभ होता है या अशुभ? आइए इस कड़ी में फूलों से जुड़े नियम और रहस्यों के बारे में विस्तार से जानें.

भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं

पूजा में भगवान को फूल चढ़ाने का क्या कारण है यह प्रश्न मन में जरूर उठता है. दरअसल फूलों में सुगंध होती जो वातावरण में सकारात्मक उर्जा का संचार करती है. जब इन्हीं सुगंधित फूलों को भगवान को अर्पित करते हैं तो उन तक फूला की सुगंध पहुंचती है. यह सुंगध भगवान को भक्त से जोड़ने का एक रास्ता है. कोमलता और पवित्रता के प्रतीक फूलों से देवी-देवता आकर्षित होते हैं. मान्यता ये भी है कि पूजा-पाठ में फूल अर्पित करने से ते हैं तो भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जल्द होती है. देवी-देवताओं का फूलों से शृंगार करना अति शुभ फलदायी होता है.

भगवान को फूल धोकर चढ़ाना शुभ या अशुभ?

हिंदू परंपरा में पूजा पाठ को लेकर शुद्धता को विशेष स्थान दिया गया है. जब भगवान को पूजन सामग्री अर्पित करने की बात आती है तो लोग शुद्धता को लेकर अधिक सावधान होते हैं. इसी तरह पूजा में फूल चढ़ाने को लेकर भी शुद्धता और नियम का ध्यान रखा जाता है. भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक इन फूलों को धोकर चढ़ाएं या बिना धोए ही देवता को अर्पित कर दें? इसे लेकर मन में प्रश्न जरूर उठता है. ध्यान दें कि फूलों की अपनी सुगंध और रंग है जो प्रकृति से जुड़ाव का अनुभव कराती है. लेकिन जब इन्हीं फूलों को धो दिया जाता है तो इसकी प्राकृतिक शक्ति और सुगंध में कमी आ जाती है और ऐसे फूल भगवान को अर्पित करना अशुभ फलदायी हो सकता है. ऐसे में भगवान को जब भी फूल चढ़ाना चाहिए बिना धोए ही चढ़ाना चाहिए ताकि उसकी कोमलता, ताजगी, सुंदरता और सुगंध अपने प्राकृतिक रूप में रहे. ऐसे फूल को चढ़ाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं. हां अगर फूल थोड़े गंदे हो गए हो तो उन्हें हल्के हाथ से ही साफ कर लेना चाहिए, न की धोना चाहिए.

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