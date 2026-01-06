Astro Tips: भगवान को किस तरह का भोग लगाने से फैलती है नकारात्मकता, कैसे पा सकते हैं अन्न दोष से मुक्ति?

Bhagwan Ko Bhog Lagane Ki Parampara: पूजा के समय भगवान को भोग लगाने का बहुत महत्व है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरह का भोग भगवान को लगाना वर्जित है और कब अन्न दोष लगता है. भोग लगाने के की परंपरा सदियों से चली आ रही है लेकिन इससे जुड़ी कई जरूरी बातों के बारे में लोगों को नहीं पता है. ऐसे में आइए भोग से जड़ी कुछ जरूरी बातों को विस्तार से जानें.

भगवान को क्यों लगाते हैं भोग?

सनातन धर्म में भगवान को भोग अर्पित करने का बहुत महत्व है. भोग अर्पित करने के पीछे का भाव यह होता है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं और यही भोग आंतरिक शांति को दर्शाता है. जैसे ही हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं वैसे ही हम मानसिक रूप से शांति महसूस करते हैं. इसिलिए हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं. यही भोग प्रासाद के रूप में सभी में बांटा जाता है.

भगवान को किस तरह का भोग लगाना वर्जित?

गलत तरीके से कमाया धन

भगवान के भोग को अगर ऐसे धन से तैयार किया गया हो जिसे गलत तरीके से कमाया गया हो या चोरी का हो तो इस तरह के भोग को भगवान को न अर्पित करें. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जिससे घर की शांति भंग हो सकती है और आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है.

अशुद्ध वातावरण

ऐसा भोग जिसे अस्वच्छ वातावरण में तैयार किया गया हो, अशुद्धता के साथ बनाया गया हो, इस तरह के भोग को कभी भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए. इससे दोष उत्पन्न होता है जिसके परिणाम बुरे हो सकते हैं.

भोग बनाते समय मन की स्थिति

भोग बनाते समय व्यक्ति के विचार कैसे हैं, क्या वह क्रोध में है या किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव लिए हुए हैं इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए. नहीं तो भोग और पूजा का व्यक्ति के घर और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

कैसे पाएं अन्न दोष से मुक्ति?

जब भी भगवान को भोग अर्पित करें सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अर्पित करें. इससे घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और भोग के बाद सभी जन को प्रसाद बांटें. इससे अन्न दोष से तो मुक्ति मिलेगी ही इसके साथ ही शरीर और मन भी शुद्ध हो जाएगा.

