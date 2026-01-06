Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: भगवान को किस तरह का भोग लगाने से फैलती है नकारात्मकता, कैसे पा सकते हैं अन्न दोष से मुक्ति?

Astro Tips: भगवान को किस तरह का भोग लगाने से फैलती है नकारात्मकता, कैसे पा सकते हैं अन्न दोष से मुक्ति?

Bhog Astro Tips: भगवान को किस तरह का भोग नहीं लगाना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए नहीं तो घर में नकारात्मकता फैल सकती है. आइए इस कड़ी में जानें भोग के बारे में और अन्न दोष के बारे में.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:40 PM IST
Astro Tips For Bhog
Astro Tips For Bhog

Bhagwan Ko Bhog Lagane Ki Parampara: पूजा के समय भगवान को भोग लगाने का बहुत महत्व है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरह का भोग भगवान को लगाना वर्जित है और कब अन्न दोष लगता है. भोग लगाने के की परंपरा सदियों से चली आ रही है लेकिन इससे जुड़ी कई जरूरी बातों के बारे में लोगों को नहीं पता है. ऐसे में आइए भोग से जड़ी कुछ जरूरी बातों को विस्तार से जानें. 

भगवान को क्यों लगाते हैं भोग?
सनातन धर्म में भगवान को भोग अर्पित करने का बहुत महत्व है. भोग अर्पित करने के पीछे का भाव यह होता है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं और यही भोग आंतरिक शांति को दर्शाता है. जैसे ही हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं वैसे ही हम मानसिक रूप से शांति महसूस करते हैं. इसिलिए हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं. यही भोग प्रासाद के रूप में सभी में बांटा जाता है.

भगवान को किस तरह का भोग लगाना वर्जित?
गलत तरीके से कमाया धन
भगवान के भोग को अगर ऐसे धन से तैयार किया गया हो जिसे गलत तरीके से कमाया गया हो या चोरी का हो तो इस तरह के भोग को भगवान को न अर्पित करें. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जिससे घर की शांति भंग हो सकती है और आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है.

अशुद्ध वातावरण
ऐसा भोग जिसे अस्वच्छ वातावरण में तैयार किया गया हो, अशुद्धता के साथ बनाया गया हो, इस तरह के भोग को कभी भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए. इससे दोष उत्पन्न होता है जिसके परिणाम बुरे हो सकते हैं.

भोग बनाते समय मन की स्थिति
भोग बनाते समय व्यक्ति के विचार कैसे हैं, क्या वह क्रोध में है या किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव लिए हुए हैं इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए. नहीं तो भोग और पूजा का व्यक्ति के घर और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. 

कैसे पाएं अन्न दोष से मुक्ति?
जब भी भगवान को भोग अर्पित करें सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अर्पित करें. इससे घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और भोग के बाद सभी जन को प्रसाद बांटें. इससे अन्न दोष से तो मुक्ति मिलेगी ही इसके साथ ही शरीर और मन भी शुद्ध हो जाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

