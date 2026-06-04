Astro Tips: काली या डरावनी फोटो बिगाड़ देंगी आपकी जिंदगी, राशि अनुसार जानें कैसा रखें मोबाइल का वॉलपेपर!

Mobile wallpaper astrology tips: स्मार्टफोन या मोबाइल फोन हमेशा साथ ही होता है. ऐसे में मोबाइल फोन पर लगे वॉलपेपर का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ज्योतिष अनुसार इसका किस्मत से गहरा कनेक्शन है. मोबाइल फोन पर लगा वॉलपेपर जीवन में अनेक परेशानियों का कारक बन सकता है. अगर काले या डरावनी तस्वीर मोबाइल फोन के वॉलपेपर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि इसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. आइए जानें राशि अनुसार किस तरह के वॉलपेपर मोबाइल फोन के लिए चुनें ताकि किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

राशि अनुसार लगाएं वॉलपेपर

मेष और वृश्चिक राशि वालों को मोबाइल के वॉलपेपर के रूप में उगता लाल सूर्य या लाल फूल की फोटो लगानी चाहिए. आत्मविश्वास बना रहेगा.

वृषभ और तुला राशि वालों को सुनहरे सिक्के, चमकदार क्रिस्टल या गुलाब के फूल की फोटो वॉलपेपर के रूप में लगानी चाहिए. सुख बना रहेगा. Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन और कन्या राशि के लोगों को हरे-भरे जंगल की फोटो लगानी चाहिए. समय समय पर गणेश जी की वॉलपेपर भी लगा सकते हैं. बुद्धि बढ़ेगी.

कर्क राशि के लोग पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा, बारिश, समुद्र या बहती नदी की फोटो वॉलपेपर के रूप में लगाएं. मन शांत रहेगा.

सिंह राशि के लोग दहाड़ते हुए शेर या सूर्य यंत्र की फोटो लगा सकते हैं. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

धनु और मीन राशि के लोग मंदिर का दृश्य लगाएं और कुछ समझ में न आए तो पीले फूल लगा सकते हैं. भाग्य का साथ प्राप्त होगा.

मकर और कुंभ के लोग नीले रंग के फूल या पहाड़ की फोटो लगा सकते हैं. कामयाबी के रास्ते खुलेंगे.

सकरात्मकता लाने वाले वॉलपेपर

ज्योतिष और वास्तु के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राशि अनुसार किस तरह का वॉलपेपर लगाएं. वॉलपेपर मन को प्रभावित करने वाले होते हैं, ऐसे में जरूरी है कि जिस भी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सकारात्मक हों. जैसे- उगता सूर्य, देवी-देवता या प्रकृति दृश्य. ये वॉल पेपर सफलता को आपकी ओर खींच सकते हैं. आइए कुछ पॉजिटिव वॉलपेपर के बारे में जानें-

उगता हुआ सूरज

ऊंचे पहाड़ या सफेद घोड़े

हल्के गुलाबी या पेस्टल रंग के फूल

हरे-भरे पौधे या मनी प्लांट

शांत तालाब

सफेद कमल का फूल

ध्यान में बैठे हुए भगवान बुद्ध

मोबाइल फोन पर किस तरह के वॉलपेपर न लगाएं

मोबाइल फोन के वॉलपेपर के रूप में कभी भी हिंसक फोटो न लगाएं. ऐसी फोटो जो मन को उदास करता हो, युद्ध की फोटो, किसी रोते हुए व्यक्ति की फोटो, काला वॉलपेपर या ऐसी फोटो जो डरा देता हो, न लगाए. ऐसे वॉलपेपर आपकी किस्मत खराब कर सकते हैं. राहु-केतु का प्रभाव सक्रिय न हो जाए इसके लिए फटे-पुराने या बहुत गहरे रंग के वॉलपेपर न लगाएं इससे जीवन में नकारात्मकता आ सकती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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