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Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: काली या डरावनी फोटो बिगाड़ देंगी आपकी जिंदगी, राशि अनुसार जानें कैसा रखें मोबाइल का वॉलपेपर!

Astro Tips: काली या डरावनी फोटो बिगाड़ देंगी आपकी जिंदगी, राशि अनुसार जानें कैसा रखें मोबाइल का वॉलपेपर!

Mobile wallpaper Tips: काली, डरावनी या कोई भी रैंडम सी फोटो अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको तोड़ा सावधान हो जाना चाहिए. क्योंकि एक गलत वॉलपेपर आपकी किस्मत खराब कर सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:33 AM IST
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Mobile wallpaper astrology tips
Mobile wallpaper astrology tips

Mobile wallpaper astrology tips: स्मार्टफोन या मोबाइल फोन हमेशा साथ ही होता है. ऐसे में मोबाइल फोन पर लगे वॉलपेपर का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ज्योतिष अनुसार इसका किस्मत से गहरा कनेक्शन है. मोबाइल फोन पर लगा वॉलपेपर जीवन में अनेक परेशानियों का कारक बन सकता है. अगर काले या डरावनी तस्वीर मोबाइल फोन के वॉलपेपर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि इसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. आइए जानें राशि अनुसार किस तरह के वॉलपेपर मोबाइल फोन के लिए चुनें ताकि किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

राशि अनुसार लगाएं वॉलपेपर

  • मेष और वृश्चिक राशि वालों को मोबाइल के वॉलपेपर के रूप में उगता लाल सूर्य या लाल फूल की फोटो लगानी चाहिए. आत्मविश्वास बना रहेगा.

  • वृषभ और तुला राशि वालों को सुनहरे सिक्के, चमकदार क्रिस्टल या गुलाब के फूल की फोटो वॉलपेपर के रूप में लगानी चाहिए. सुख बना रहेगा.

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  • मिथुन और कन्या राशि के लोगों को हरे-भरे जंगल की फोटो लगानी चाहिए. समय समय पर गणेश जी की वॉलपेपर भी लगा सकते हैं. बुद्धि बढ़ेगी.

  • कर्क राशि के लोग पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा, बारिश, समुद्र या बहती नदी की फोटो वॉलपेपर के रूप में लगाएं. मन शांत रहेगा.

  • सिंह राशि के लोग दहाड़ते हुए शेर या सूर्य यंत्र की फोटो लगा सकते हैं. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

  • धनु और मीन राशि के लोग मंदिर का दृश्य लगाएं और कुछ समझ में न आए तो पीले फूल लगा सकते हैं. भाग्य का साथ प्राप्त होगा.

  • मकर और कुंभ के लोग नीले रंग के फूल या पहाड़ की फोटो लगा सकते हैं. कामयाबी के रास्ते खुलेंगे.

सकरात्मकता लाने वाले वॉलपेपर

ज्योतिष और वास्तु के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राशि अनुसार किस तरह का वॉलपेपर लगाएं. वॉलपेपर मन को प्रभावित करने वाले होते हैं, ऐसे में जरूरी है कि जिस भी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सकारात्मक हों. जैसे- उगता सूर्य, देवी-देवता या प्रकृति दृश्य. ये वॉल पेपर सफलता को आपकी ओर खींच सकते हैं. आइए कुछ पॉजिटिव वॉलपेपर के बारे में जानें- 

  • उगता हुआ सूरज

  • ऊंचे पहाड़ या सफेद घोड़े

  • हल्के गुलाबी या पेस्टल रंग के फूल

  • हरे-भरे पौधे या मनी प्लांट

  • शांत तालाब

  • सफेद कमल का फूल 

  • ध्यान में बैठे हुए भगवान बुद्ध

मोबाइल फोन पर किस तरह के वॉलपेपर न लगाएं

मोबाइल फोन के वॉलपेपर के रूप में कभी भी हिंसक फोटो न लगाएं. ऐसी फोटो जो मन को उदास करता हो, युद्ध की फोटो, किसी रोते हुए व्यक्ति की फोटो, काला वॉलपेपर या ऐसी फोटो जो डरा देता हो, न लगाए. ऐसे वॉलपेपर आपकी किस्मत खराब कर सकते हैं. राहु-केतु का प्रभाव सक्रिय न हो जाए इसके लिए फटे-पुराने या बहुत गहरे रंग के वॉलपेपर न लगाएं इससे जीवन में नकारात्मकता आ सकती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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