Money Astrology: जेब में नहीं रुक रहा पैसा, किस ग्रह को शांत कर धन हानि पर लगा सकते हैं नकेल? जानें

Financial Stability Astrology: क्या लाख कोशिशों के बाद भी आपकी जेब में पैसा नहीं टिक पाता है? महीना खत्म हो न हो लेकिन सैलरी खर्च हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार इसका सीधा संबंध अपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति से हो सकता है. कुंडली में कुछ ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार कमजोर होकर धन हानि का कारक बनते हैं. यही ग्रह फिजूलखर्ची, कर्ज लेने और अचानक धन हानि करवाने की स्थिति पैदा करते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि किन ग्रहों को शांत करके और कौन से मंत्रों का जाप करके धन हानि पर नकेल कसी जा सकती है.

ग्रहों का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धन कमाने और खर्च करने की क्षमता के साथ ही धन की बचत करने न करने पर कुछ ग्रहों का गहरा प्रभाव होता है. जिनमें बुध, बृहस्पति, शुक्र, ग्रह का प्रभाव प्रमुख रूप से हो सकता है. इन ग्रहों का प्रभाव अलग-अलग तरह से व्यक्ति के धन और धन कमाने की क्षमता पर पड़ता है.

बुध ग्रह को शांत करें

बुद्ध ग्रह बुद्धि, व्यापार और आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है. कुंडली में बुद्ध के कमजोर होने पर जातक व्यापार संबंधी या पैसा कमाने से जुड़े गलत निर्णय लेता है और ऐन वक्त पर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है. बुध ग्रह को शांत करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें. इसके अलावा बुधवार के दिन ही बुध देव के बीज मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः।।

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शुक्र ग्रह को शांत करें

धन आता है लेकिन उस धन से सुख नहीं भोग पाते और वह खर्च भी हो जाता है तो समझ लें कि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है. शुक्र भौतिक सुख और समृद्धि का कारक है. ऐसे में जरूरी है कि शुक्र की स्थिति को कुंडली में मजबूत करें. इसके लिए शुक्रवार के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं. शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद या चमकीली चीजों का दान करना शुभ होगा. जैसे- सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, घी से लेकर चीनी व इत्र का दान करना चाहिए. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करें. मंत्र है- शुक्र मंत्र- ऊँ ह्रीं श्रीं शुक्राय नम: या ऊँ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:

गुरु बृहस्पति को शांत करें

बृहस्पति धन, भाग्य ज्ञान और समृद्धि का कारक है जो अगर कुंडली में मजबूत होता है तो व्यक्ति को भाग्य का साथ हर परिस्थिति में मिलता है. जिससे वह खूब धन कमा सकता है और अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता ला सकता है. समाज में सम्मान पा सकता है. गुरु ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और गुरुवार का व्रत करें. इस दिन गुरु बृहस्तपति मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ॐ बृं बृहस्पतये नमः।।

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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