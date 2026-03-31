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Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: आप भी दूसरों को दे देती हैं अपने सुहाग के सामान? सकारात्मक या नकारात्मक कैसा पड़ता है भाग्य पर इसका प्रभाव, जानें

Astro Tips: आप भी दूसरों को दे देती हैं अपने सुहाग के सामान? सकारात्मक या नकारात्मक कैसा पड़ता है भाग्य पर इसका प्रभाव, जानें

Suhaagin Astro Tips: आज हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग से जुड़े कौन से सामान को दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहिए या देना चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:26 PM IST
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Suhaagin women Astro Tips
Suhaagin women Astro Tips

Hindu Traditions Tips: सुहागिन महिलाओं के लिए उनका सुहाग का सामान बहुत महत्व रखता है. महिलाओं के लिए 'सुहाग का सामान' केवल शृंगार की वस्तु नहीं है बल्कि वैवाहिक सौभाग्य और ऊर्जा का कारक भी है. वैसे तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजों का दान सुहागिन महिलाओं को कतई नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाग्य का साथ छूटने लगता है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती है. हम बात कर रहे हैं महिलाओं द्वारा अपने सुहाग के कुछ सामानों का  किसी दूसरी महिला को दान करने के बारे में. ऐसा करना निजी जीवन में संकट ला सकता है. आइए जानें कौन से अपने सुहाग के सामान को किसी दूसरी महिला को न दें.

सिंदूर न साझा करें
महिला के लिए सौभाग्य और सुहाग की सबसे पहली निशानी सिंदूर है जिसे पति की लंबी आयु और उसकी समृद्धि के लिए महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं. किसी भी सुहागिन महिला को अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए. सिंदूर साधा करने से दांपत्य जीवन से सौभाग्य का नाश हो जाता है. रिश्ते बिगड़ने लगते हैं.

मंगलसूत्र न साझा करें
सिंदूर के बाद मंगलसूत्र सुहाग की एक बड़ी निशानी है जिसे किसी महिला को कभी किसी दूसरी महिला को दान में नहीं देना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र में यह सकारात्मक ऊर्जा का कारक है. मंगलसूत्र किसी दूसरी महिला से साझा करने से वैवाहिक जीवन में बड़ी-बड़ी बाधाएं शुरू हो सकती हैं.

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बिंदी न साझा करें
हिंदू धर्म में सुहागिन के माथे पर बिंदी होना सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है. अपनी बिंदी को किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए. ऐसा करना अशुभ फलदायी सिद्ध होता है.

बिछिया और पायल न साझा करें
ज्योतिष शास्त्र में सुहागिन महिला को कभी अपने पैर की बिछिया और पायल किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए. ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर पड़ने लगता है. इससे सुख-सुविधाओं का नाश होने लगता है और दुर्भाग्य का जीवन में प्रवेश होता है. परिवार को आर्थिक हानि हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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