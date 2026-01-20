Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: कछुए की अंगूठी के लिए कौन सा धातु सबसे शुभ, पहनते ही मिलने लगता है विष्णु जी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Astro Tips: कछुए की अंगूठी के लिए कौन सा धातु सबसे शुभ, पहनते ही मिलने लगता है विष्णु जी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Astro Tips Turtle Ring: हिंदू धर्म में कछुए को एक अति शुभ जीव माना जाता है. इसी तरह कछुए की अंगूठी का भी बहुत महत्व होता है. आइए इस कड़ी में जानें कि कछुए के रिंग किस धातु का होना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:57 PM IST
Astro Tips Turtle ring
Astro Tips Turtle ring

Turtle ring Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र में कछुए की अंगूठी को बहुत असरकारी बताया गया है. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कछुआ जीव अति शुभ माना गया है. वहीं इस इसके चिह्नों का भी विशेष महत्व है. जैसे कछुए की अंगूठी पहनना गुडलक माना जाता है. इससे कई लाभ हो सकता है जैसे व्यापार में तरक्की, आत्मविश्वास में बढ़ावा और हर कार्य के शुभ परिणामों की प्राप्ति होना. हालांकि इस बात के बारे में कई लोगों को कम पता होता है कि जिस कछुए की अंगूठी को पहनने से गुडलक आता है और जिसको धारण करने के अने फायदे हैं उस कछुए की अंगूठी को किस धातु का होना चाहिए. कछुए की रिंग धारण करने के नियम क्या हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

एक साथ विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया था और विष्णु की संगिनी देवी लक्ष्मी को माना जाता है. इस तरह से जब कोई व्यक्ति कछुए की रिंग धारण करता है तो लक्ष्मी जी की कृपा से उसके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवेश होता है. वहीं विष्णु जी की कृपा से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और भाग्य चमकता है. 

सफलता और तरक्की 
कछुए की रिंग धारण करने से जीवन में स्थिरता आती है और जातक धैर्य रखना सीखने लगते हैं. धारण करने वाले व्यक्ति सफलता पाने लगते हैं और धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में तरक्की पाने लगते हैं. 

कछुए की अंगूठी पहनने के नियम क्या हैं
कछुए की अंगूठी चांदी या पंचधातु की होनी चाहिए, इसे शुभ माना गया है.
कछुए की अंगूठी दाएं हाथ की बीच उंगली यानी मध्यमा या छोटी उंगली यानी कनिष्ठा में पहनना चाहिए. 
कछुए का मुख व्यक्ति की ओर हो तो इसका लाभ और बढ़ जाता है.
शुक्रवार या सोमवार के दिन कछुए की अंगूठी को धारण करना बहुत अच्छा होता है. 
कछुए की अंगूठी धारण करने से पहले उसकी पूजा करें और गंगाजल व कच्चे दूध से शुद्ध करें.
कछुए की अंगूठी पहनते समय “ॐ विष्णवे नमः” या “ॐ कुरमाय नमः” मंत्र का जाप करें.
शौचालय या ऐसी किसी जगह पर जाने से पहले इसे उतार कर जाएं.

किसे नहीं पहनना चाहिए
बिना अपनी कुंडली दिखाए कछुए की अंगूठी न धारण करें. 
कुंडली में शनि या राहु की स्थिति अगर बहुत खराब है तो ज्योतिषी की सलाह पर ही इसे पहने या न पहनें.
गर्भवती महिलाओं को या छोटे बच्चों को कछुए की रिंग नहीं धारण करनी चाहिए. 
कछुए की अंगूठी पहनकर बुरे काम न करें. 
इसे कभी भी गिरने न दें या इस पर पैर न लगने दें. 
सोते समय इसे उतार कर किसी पवित्र जगह पर रखें. इस अंगूठी को पहनकर उंगली में घुमाएं नहीं, स्थिर रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में

