Astro Tips: रवि से शनि... हर वार पर होता है एक खास ग्रह का प्रभाव, जानें कौन से दिन के व्रत से क्या मिलते हैं फायदे!

7 Days Fasting Benefits: सनातन परंपरा में उपवास का बहुत महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निश्चित देवी-देवता या ग्रह के निमित्त पूजा-उपासना करने व व्रत का संकल्प करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं. कुछ व्रत के प्रभाव से जीवनशैली में सुधार होती है तो कुछ व्रत से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. इसी तरह सप्ताह के अलग-अलग दिनों पर व्रत रखने पर अलग-अलग तरह के लाभ होने के बारे में बारे में बताया जाता है. सोमवार से रविवार तक सभी सातों दिन पर अलग-अलग ग्रह और देवी-देवताओं का गहरा प्रभाव होता है. ऐसे में तय दिन पर व्रत रखने से उस दिन के ग्रह और देवी या देवता के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है साथ ही धन, संबंध, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मामलों में लाभ होते हैं. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि किस दिन उपवास रखकर किस ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त किया जा सकता है.

रविवार – सूर्य का दिन

रविवार के दिन की शुरुआत ग्रहों के राजा सूर्य से होता है. इस दिन जो भी जातक सूर्य उपासना कर व्रत का संकल्प करता है उसके भीतर शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाता है. शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य सुधरने लगचा है. इस दिन सूर्यदेव को सुर्योदय के समय अर्घ्य देना अति शुभफलदायी होता है.

सोमवार – चंद्रमा

सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है और इस दिन के स्वामी भगवान शिव हैं. मन की शांति और माता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमवार के दिन जातक व्रत रख सकते हैं. इस दिन उपवास करने, शिव जी की पूजा करने व शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से जातक सभी चिंताओं से मुक्त हो सकता है और भावनाएं संतुलित रहती है. नींद भी अच्छी आती है.

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मंगलवार – मंगल ग्रह

मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है और इस दिन के स्वामी हनुमान जी है. ऐसे में जो भी जातक इस दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनके निमित्त व्रत का संकल्प करते हैं उनकी कुंडली में मंगल संतुलित होता है. रक्त संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं. साहस और ऊर्जा बढ़ती है. आत्मविश्वास में वृद्धि और मन का भय दूर होता है. जातक का गुस्सा नियंत्रण में रहता है.

बुधवार – बुध ग्रह

बुधवार के दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होता है और दिन के स्वामी गणेश जी हैं. इस दिन व्रत का संकल्प करने व गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और व्यापार करने की समझ बढ़ती है. तार्किक क्षमता अच्छी होती है. बच्चे पढ़ाई के प्रति रुचि लेने लगते हैं. इस दिन उपवास करने से करियर और बिजनेस की दिक्कतें दूर होती हैं.

गुरुवार – गुरु बृहस्पति ग्रह

गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है और इस दिन के स्वामी भगवान विष्णु हैं. इस दिन गुरु बृहस्पति और श्रीहरि विष्णु की पूजा कर व्रत का संकल्प करने से घर में सुख-शांति आती है और भाग्य का साथ प्राप्त होता है. बड़े से बड़ा संकट दूर होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है. घर के लोगों में सौहार्द्र बना रहता है.

शुक्रवार – शुक्र ग्रह

शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है और यह दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है. धन प्राप्ति, प्रेम जीवन में सुधार, व्यक्तित्व में आकर्षण, सुख में वृद्धि और सुंदरता प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन व्रत का संकल्प किया जा सकता है. इस व्रत रखने से मन में संतोष और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. विवाह के योग बनते हैं.

शनिवार – शनि ग्रह

शनिवार के दिन पर शनि ग्रह का प्रभाव होता है. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. शनिवार का व्रत करने से धैर्य रखने की क्षमता बढ़ती है, जातक पहले से कहीं अधिक मेहनती और न्यायप्रिय होने लगते हैं. जीवन में अनुशासन और स्थिरता आने लगती है. बुरी आदतों से छुटकारा मिलने लगता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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