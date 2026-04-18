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Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: पक्षियों को दाना डालते ही सुधरती हैं ग्रहों की स्थिति, परिदों को क्या खिलाने से कौन सा ग्रह होता है मजबूत? जानें

Astro Tips: पक्षियों को दाना डालते ही सुधरती हैं ग्रहों की स्थिति, परिदों को क्या खिलाने से कौन सा ग्रह होता है मजबूत? जानें

Benefits of feeding birds Astro Tips: अगर आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र कमजोर हो गए हैं और धन हानि बनी हुई है तो आपको एक बहुत ही सरल उपाय करना चाहिए और वो है पक्षियों को दाना-पानी डालना. इस लेख में हम यह जानेंगे कि पक्षियों को क्या खिलाने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:49 AM IST
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Feeding Birds (AI Photo)
Feeding Birds (AI Photo)

Pakshiyon Ko Dana Dalne Ke Fayde: ऐसा अक्सर सुना या देखा होगा आपने कि घर के बड़े बुजुर्ग पक्षियों को बड़े ही इत्मिनान से दाना डालते हैं या उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं. उनके ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. हालांकि उनमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि पक्षियों को दाना डालने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही किया जा सके. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.

कुंडली के ग्रहों पर प्रभाव
जी हां पक्षियों को दाना डालकर कुंडली में ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है, उग्र ग्रह शांत हो सकते हैं और जातक को ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो सकता है. कोई व्यक्ति किसी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से जीवन में अनेक परेशानियां झेल रहा है तो उसे पक्षियों को दाना डालने का उपाय जरूर करके देखना चाहिए. इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन में पानी रखना चाहिए. इस एक उपाय से कुंडली में ग्रहों के बुरे से बुरे प्रभाव को कम या समाप्त किया जा सकता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि पक्षियों को कौन सा अनाज का दाना डालकर कुंडली में किस ग्रह को मजबूत और सकारात्मक फलदायी बनाया जा सकता है. 

पक्षियों को कौन सा दाना डालकर किस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं- 
ग्रहों के राजा सूर्य
कुंडली में जन्म स्थान के स्वामी सूर्य हैं तो जातक करियर और कारोबार में तेजी से तरक्की पाता है. रविवार के दिन अगर पक्षियों को गेहूं या पके हुए भोजन के कणों को दाना के रूप में डालें व एक सूर्य मंत्र का जाप करें तो शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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बुध ग्रह
कुंडली में व्यपार, बुद्धि, वाणी और चंचलता का स्वामी ग्रह बुध है और इस ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन पक्षियों को बाजरा, साबुत मूंग, चावल जैसे अनाज का दाना डालना उत्तम माना गया है. इस एक उपाय को करके जातक जीवन में तेजी से विकास करने लगता है.

चंद्रमा
कुंडली में धन भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चावल का दाना पक्षियों को डालें. हर सोमवार के दिन ऐसा करने से जीवन में सुख और मानसिक शांति बनी रहती है. पक्षियों के लिए पानी रखना चंद्रमा को मजबूत करेगा.
 
मंगल ग्रह 
कुंडली में शौर्य का स्वामी मंगल ग्रह हैं, ऐसे में हर मंगलवार को दिन अगर लाल मसूर का दाना पक्षियों को डालें तो मंगल शांत रहेगा और इसके शुभ फल प्राप्त होंगे. 

शुक्र ग्रह
कुंडली में धन का स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इसे मजबूत करते ही जातक के ऐश्वर्य, धन और सुख में वृद्धि होने लगती है. शुक्रवार के दिन पक्षियों में ज्वार, चावल, या सात प्रकार का अनाज का दाना डालें तो लाभ दिखने लगेंगे.

गुरु बृहस्पति ग्रह
शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति मजबूत होकर कुंडली में ज्ञान और भाग्य को बढ़ावा देते हैं. सौभाग्य के लिए गुरु को मजबूत करना है तो गुरुवार के दिन पक्षियों को भीगी हुई चने की दाल का दाना डालें.

शनि ग्रह
शनि ग्रह कुंडली में कर्मफल के कारक है और मजबूत होकर जातकों के दिन सकारात्मक रूप से बद सकते हैं. ऐसे में शनिवार के दिन कौवों और कबूतरों को काले तिल, काले उड़द की दाल, सात तरह के अनाज का दाना डालें तो उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

राहू और केतु
कुंडली में राहू और केतु को संतुलित रखना है और इन पापी ग्रहों से भी शुभ परिणाम प्राप्त करना है तो इसके लिए पक्षियों को बाजरे का दाना डालें. शनिवार के दिन इस उपाय को करें तो भ्रम दूर होगा, मन शांत होगा और अनेक अदृश्य बाधाओं का अंत होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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