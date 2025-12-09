Advertisement
Astro Tips: आपके पोशाक का किन ग्रहों से है संबंध, बहुत ढीले या टाइट कपड़े पहनते हैं तो हो जाएं सावधान!

Astro Tips For Cloths: किसी व्यक्ति के कपड़े उसके उसके ग्रहों को प्रभावित कर सकता है. आइए जानें कपड़ों का किन ग्रहों से संबंध है और व्यक्ति पर इसका क्या क्या असर पड़ सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:19 PM IST
Clothes Effect On Planets
Clothes Effect On Planets

Astrology Tips For Cloths: ज्योतिष शास्त्र की मानें तो अगर व्यक्ति अपनी दिनचर्या से जुड़ी और अपने रहन-सहन से जुड़ी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखे तो उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं. इसी तरह अपने कपड़ों को लेकर विशेष ध्यान रखने से जैसे कपड़े कैसे रखे और किस तरह के कपड़े पहनें, इसका ध्यान रखते हुए हम एक साथ शुक्र, बृहस्पति और शनि ग्रह को खराब होने से बचा सकते हैं. आइए जानें किसी व्यक्ति के कड़ों का ग्रहों से क्या संबंध है और इसका क्या प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है. 

कपड़ों का बृहस्पति और शनि ग्रह से संबंध
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में देव गुरु बृहस्पति और शनि ग्रह से व्यक्ति के कपड़ों का गहरा संबंध होता है. यदि आप कोई व्यक्ति गंदे, फटे-पुराने कपड़े पहनता है तो इससे बृहस्पति खराब तो होता ही है, जिससे उसका भाग्य खराब होने लगता है. इसके साथ ही शनि ग्रह का क्रूर प्रभाव भी जातक पर पड़ता है.

कपड़ों का शुक्र ग्रह से संबंध
ज्योतिष अनुसार हमारे शरीर की सुंदरता और साज सज्जा का शुक्र ग्रह से गहरा संबंध है. जब कोई व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहनता है तो उसका शुक्र खराब होने लगता है और जब शुक्र खराब होता है तो शरीर की सुंदरता, धन और सुख की कमी होने लगती है. कोई व्यक्ति फटे-पुराने या गंदे कपड़े पहने तो उसके जीवन को आर्थिक तंगी घेरने लगती है. स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. कोई व्यक्ति जब फटे पुराने और गंदे कपड़े पहनता है तो उसके काम खराब होने लगते हैं और अनेक रुकावटें आने लगती हैं.

कपड़े भी पहुंचा सकते हैं हानि
आर्थिक तंगी
पुराने, गंदे और फटे कपड़े पहनने से पैसों की तंगी हो सकती है. दरिद्रता बढ़ सकती है और व्यवसाय में हानि हो सकती है.

स्वास्थ्य पर बुरा असर
फटे या गंदे कपड़े पहनने से शरीर बीमार हो सकता है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है और स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं.

जीवन में रुकावटें
ज्योतिष अनुसार गंदे कपड़े पहनने से कार्यक्षेत्र में रुकावटें आने लगती है और सफलता नहीं मिलती है. समाज में सम्मान कम होने लगता है.

कपड़ों का रख-रखाव
कपड़ो को पहनते समय तो ध्यान रखना ही चाहिए, इसके साथ ही कपड़ों के रख रखाव पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए. कपड़ों को सही से रखना जरूरी है. जैसे साफ करके, तह लगाकर ही कपड़ों को रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित नहीं होंगी.

टाइट या लूज कपड़े
कपड़े बिल्कुल अपने साइज का पहने यानी न तो लूज कपड़े पहने और न तो टाइट कपड़े पहनें, इससे आपका शुक्र खराब हो सकता है. जिसके प्रभाव से आपका आकर्षण कम हो सकता है. ऐसे में हमेशा आरामदायक कपड़े पहनें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Saptarshi Ke Bare Me: वो सप्तऋषि जिन पर ब्रह्माण्ड में संतुलन बनाए रखने का है दायित्व, क्या आप इनके बारे में जानते हैं

Shukra Shani Ka Yog: शुक्र शनि का अति शुभ और शक्तिशाली योग, 3 राशि वालों पर बरसेगा धन, मिलेगा मेहनत का पूरा फल!

Vastu Tips: वास्तु अनुसार जानें दवाइयों को सिरहाने रखना शुभ या अशुभ, जल्दी ठीक होने के लिए इसे घर की किस दिशा में रखें!

