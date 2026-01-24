Astro Tips: चमकते सोने से कहीं फीकी न पड़ जाए आपकी किस्मत, जानें किन 4 राशि वालों के लिए सोना है वरदान!

Gold Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कुछ राशि के जातकों को सोने के आभूषण पहनने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सोना कुछ राशि वालों के लिए अशुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन राशि के जातकों को सोना पहनना शुभ होता है और किनके लिए अशुभ.
Astro Tips: भारतीय संस्कृति में सोने को सिर्फ एक कीमती धातु ही नहीं, बल्कि समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है. शादियों से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक, सोने का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर धातु का अपना एक विशिष्ट स्वभाव और ग्रह संबंध होता है. जैसे हर रत्न हर किसी को सूट नहीं करता, वैसे ही सोना भी हर राशि के लिए भाग्यशाली नहीं होता. कहा जाता है कि अगर सोना किसी को सूट ना करे तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं. धातु का नकारात्मक असर जीवन पर पड़ने लगता है और जातक आर्थिक स्थिति से बेहद कमजोर भी हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सोना किन राशि वालों को नहीं धारण करना चाहिए और यह धातु किन राशि वालों के लिए वरदान हो सकता है.
सोने का ज्योतिष से कनेक्शन
शास्त्रों में स्वर्ण को सर्वश्रेष्ठ धातु बताया गया है. यही वजह है कि देवताओं के सिंहासन और आभूषण सोने से निर्मित होते हैं. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सोने का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, जो सुख, वैभव और ज्ञान के कारक हैं. साथ ही, अपनी चमक और ऊर्जा के कारण इसका संबंध सूर्य से भी माना जाता है. अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, तो ज्योतिषी अक्सर सोना पहनने की सलाह देते हैं. सोने को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे पैरों में पहनना वर्जित है.
सावधान! इन राशि वालों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए सोना
वृषभ राशि (Taurus)- इस राशि का स्वामी शुक्र है. ज्योतिष में शुक्र और गुरु के बीच विरोधाभास माना जाता है. वृषभ राशि के जातक यदि अधिक सोना पहनते हैं, तो उन्हें सुख-सुविधाओं में कमी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
मिथुन राशि (Gemini)- मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है. बुध और गुरु के बीच मित्रता का अभाव होने के कारण इस राशि के लोगों के लिए सोना पहनना शुभ नहीं माना जाता. इसे धारण करने से उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है और आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
मकर राशि (Capricorn)- इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं. शनि और गुरु के स्वभाव में काफी भिन्नता है. मकर राशि के जातक यदि सोना पहनते हैं, तो उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. व्यापार में घाटा या मानसिक तनाव जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं.
किन राशि वालों के लिए सोना शुभ
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जहां कुछ राशियों के लिए यह वर्जित है, वहीं मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए सोना पहनना राजयोग के समान फल देता है. इन राशि वालों को सोने के आभूषण कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं.
सोना धारण करने के जरूरी नियम
अगर आप प्रशासनिक या बौद्धिक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो सोने की अंगूठी तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) में पहनें. इसके अलावा वैवाहिक जीवन में मधुरता और समाज में मान-सम्मान के लिए गले में सोने की चेन धारण करना उत्तम रहता है.
