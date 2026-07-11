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Astro Tips: किन 3 राशि वालों के पास होती है गजब की सुंदरता, चेहरा और मन दोनों का लोगों पर पड़ता है गहरा प्रभाव

Zodiac Signs Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानेंगे कि किन तीन राशि के लोग मन और चेहरा, दोनों ही मायनों में बहुत सुंदर होते हैं. अपने विनम्र स्वभाव, प्रभावशाली व्यक्तित्व से किसी को भी ये लोग अपनी ओर खींच लेते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 11, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:13 PM IST
Astro Tips: किन 3 राशि वालों के पास होती है गजब की सुंदरता, चेहरा और मन दोनों का लोगों पर पड़ता है गहरा प्रभाव
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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