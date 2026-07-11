/Astro Tips: किन 3 राशि वालों के पास होती है गजब की सुंदरता, चेहरा और मन दोनों का लोगों पर पड़ता है गहरा प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह की दो राशियां वृषभ और तुला राशि के जातक अति सुंदर होते हैं. दरअसल, शुक्र ग्रह सुंदरता के कारक है और कुंडली में शुक्र जब मजबूत होता है तो इन दो राशियों के जातक हजारों की भीड़ में भी आकर्षक लगते हैं. ये लोग स्वाभाविक रूप से सुडौल और सुंदर शरीर के मालिक होते हैं जो मन के भी अच्छे होते हैं. अपने विनम्र स्वभाव, प्रभावशाली व्यक्तित्व का छाप छोड़ देते हैं. रोमांटिक होते हैं और जहां भी जाते हैं लोकप्रिय हो जाते हैं. ईमानदार, समझदार और साथ देने वाले ये लोग सामाज में खूब सम्मान प्राप्त करते हैं. इन जातकों की ड्रेसिंग सेंस कमाल की होती है.