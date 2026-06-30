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Astro Tips: शाम में फूट-फूटकर रोने से क्यों किया जाता है मना, इसके पीछे का कारण जानकर कभी ऐसा नहीं करेंगे

Evening Astro Tips: पुराने समय से ही ऐसी सलाह दी जाती रही है कि शाम के समय फूट-फूटकर नहीं रोना चाहिए लेकिन क्यों? इस लेख में हम जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है?

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 30, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:31 PM IST
Astro Tips: शाम में फूट-फूटकर रोने से क्यों किया जाता है मना, इसके पीछे का कारण जानकर कभी ऐसा नहीं करेंगे
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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