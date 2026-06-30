/Astro Tips: शाम में फूट-फूटकर रोने से क्यों किया जाता है मना, इसके पीछे का कारण जानकर कभी ऐसा नहीं करेंगे

Evening Astro Tips and Beliefs: पुराने समय से ही घर के बड़े-बुजुर्ग ऐसी सलाह देते रहे हैं कि शाम के समय भूलकर भी रोना-धोना नहीं करना चाहिए. शाम का समय घर में लक्ष्मी के आगमन का समय होता है. ऐसे में शाम के समय से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में इस समय न तो रोना-धोना करना चाहिए और न तो झगड़ा, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए.
शाम के समय रोना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ऐसी सलाह देने के पीछे का कारण क्या है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक कारण क्या है? आइए, इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानें.
हिंदू धर्म में शाम के समय को पवित्र और सकारात्मकता फैलाने वाला माना जाता है. गोधूलि बेला या संधिकाल में धन की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने आती है और घरों में प्रवेश करती हैं. जिस घर में शाम के समय रोना-धोना, कलह, चीखना होता है और जहां के लोग आलसी होते हैं वहां मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है. नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और फिर धन हानि शुरू हो जाती है. घर में सुख-समृद्धि का प्रवेश नहीं होता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शाम के समय मन को दुखी रखने, रोने या मानसिक तनाव बनाए रखने से घर में अशुभ ऊर्जा फैलती है और कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह कमजोर होने लगते हैं. चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा के कमजोर होने से मानसिक तनाव और बढ़ सकता है. वहीं, शुक्र सुख और धन के कारक हैं और शाम के समय जब मन को दुखी रखते हैं तो शुक्र कमजोर होता है जिससे धन हानि होती है. ऐसे में नकारात्मक भावनाओं को शाम के समय अपने ऊपर हावी न होने दें.
शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं.
हाथ-मुंह धोएं और भगवान की आरती करें.
घर में सकारात्मकता फैले इसके लिए शाम के समय घर का वातावरण शांत बनाए रखें.
शाम के समय भूलकर भी न सोएं. ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है और घर को आर्थिक तंगी घेर सकती है.
शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से धन हानि होती है, ऐसे घर से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.
शाम के समय भूलकर भी किसी को पैसे, दूध, दही या नमक उधार में न दें.
बाल और नाखून शाम के समय भूलकर भी न काटें या कटवाएं. ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है.
तुलसी में जल न बिल्कुल न चढ़ाएं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है.
घर की चौखट पर शाम के समय बिल्कुन बैठें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)