/Astro Tips: शाम में फूट-फूटकर रोने से क्यों किया जाता है मना, इसके पीछे का कारण जानकर कभी ऐसा नहीं करेंगे

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शाम के समय मन को दुखी रखने, रोने या मानसिक तनाव बनाए रखने से घर में अशुभ ऊर्जा फैलती है और कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह कमजोर होने लगते हैं. चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा के कमजोर होने से मानसिक तनाव और बढ़ सकता है. वहीं, शुक्र सुख और धन के कारक हैं और शाम के समय जब मन को दुखी रखते हैं तो शुक्र कमजोर होता है जिससे धन हानि होती है. ऐसे में नकारात्मक भावनाओं को शाम के समय अपने ऊपर हावी न होने दें.