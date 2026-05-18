आप भी पहनते हैं लाल रंग के जूते? सावधान! झेलना पड़ सकता है मंगल का भयंकर क्रोध, नोट कर लें जूते-चप्पल पहनने के नियम

Red Shoes Mars Astrology: वैदिक ज्योतिष के अनुसार पैरों में अगर कोई व्यक्ति लाल रंग के जूते या चप्पल पहनता है तो इससे मंगल देव क्रोधित होते हैं. जिससे व्यक्ति को मंगल के बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं. ध्यान दें कि लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है और इस रंग के स्वामी ग्रह मंगल है. लाल रंग को तिलक के रूप में या चुनरी के रूप में माथे पर सजाया जाता है. अगर इसी लाल रंग को पैरों में पहना जाए तो इस पवित्र और शक्तिशाली रंग का अपमान होता है. जिससे मंगल का प्रकोप और दुर्भाग्य, मानसिक तनाव व दुर्घटनाओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें कि आखिर क्यों लाल रंग के जूते-चप्पल नहीं पहनने चहिए और जूते-चप्पल पहनने के नियम क्या हैं.

राहु शनि का मंगल से टकराव

ज्योतिष शास्त्र में लाल रंग का मंगल ग्रह से संबंध है. वहीं जूते-चप्पलों का शनि और राहु से संबंध है. ऐसे में जब लाल रंग के जूते-चप्पल पहने जाते हैं तो कुंडली में मंगल की उर्जा का शनि और राहु की उर्जा से टकराव पैदा होने लगता है. ऊर्जा, पराक्रम और साहस के कारक ग्रह मंगल का जब शनि और राहु की ऊर्जा से टकराव होता है तो तनाव, दुर्घटनाओं और शारीरिक कष्ट बढ़ने लगते हैं. यही कारण है कि कभी भी लाल रंग के जूते-चप्पल नहीं पहनने चाहिए.

पैरों के नीचे दबता है लाल रंग

लाल रंग का स्वामी मंगल ग्रह है और जब कोई लाल रंग का जूता या चप्पल पहनता है तो वही लाल रंग पैरों के नीचे दबता है जिससे मंगल क्रोधित होते हैं और कुंडली में मंगल कमजोर होने लगते हैं. इसके अलावा जब कोई व्यक्ति लाल रंग का उपयोग बहुत ज्यादा करने लगता है विशेषकर जूते-चप्पल के लिए तो उसका स्वभाव धीरे-धीरे क्रोधी और झगड़ालू हो जाता है. पारिवारिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं.

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पवित्र लाल रंग का अनादर

लाल रंग को पराक्रमी माना गया है और पूजा या मंगलिक कार्यों में इस रंग का अधिक उपयोग किया जाता है. जैसे रोली, फूल, चुनरी या मौली लाल रंग के ही होते हैं. इस तरह इस लाल रंग को अति पवित्र माना जाता है. अब इसी पवित्र रंग को जब पैरों के नीचे जूते चप्पल के लिए उपयोग किया जाता है तो लाल रंग की ऊर्जा का अनादर होने लगता है. जिससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आने लगती है. धन हानि होने लगता है और बिना कारण ही बात-बात पर गुस्सा आने लगता है.

जूते-चप्पल पहनने के नियम

काले और गहरे नीले जूते पहनना शुभ होता है. ये दोनों ही रंग शनि देव से संबंधित है, कर्म और जूते-चप्पल के स्वामी भी शनि देव ही हैं.

काले और गहरे नीले जूते पहनकर कार्यस्थल पर जाने से व्यक्ति को सफलता, धन लाभ और पद बढ़ोतरी होती है.

भूरे रंग के जूते पहनने से राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते है और बिजनेस में लाभ के रास्ते खुलते हैं.

ध्यान रखें कि जूते महंगे हों या सस्ते न तो ये फटे हों और तो गंदे. नहीं तो शनि देव क्रोधित होते हैं और अपनी क्रूर दृष्टि से परेशान करते हैं.

ज्योतिष के अनुसार पीले रंग के जूते या चप्पल न पहनें. इससे बृहस्पति ग्रह कुंडली में कमजोर होता है जिससे भाग्य का साथ नहीं मिलता है.

वास्तु अनुसार घर के मुख्य द्वार पर, पूर्व या उत्तर दिशा में कभी जूते-चप्पल नहीं उतारें. इसके लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा सही होता है.

करियर और आर्थिक बाधाओं से घिरे हैं तो शनिवार को पुराने काले जूते या चप्पल का दान कर दें. इससे परेशानियां दूर हो सकती हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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