Adhik Maas 2026: न ज्यादा न कम... अधिकमास में क्यों 33 मालपुआ ही करते हैं दान, जानें इसके पीछे का रहस्य!

Why donate 33 Malpuas in Adhik Maas: करीब हर तीन साल बाद साल में एक अधिक मास पड़ता है जिसे पुरषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है. इस साल यह ज्येष्ठ माह का अधिकमास 17 मई से शुरू हो चुका है और 15 जून 2026 को इस मास का समापन होगा. अधिकमास यानी पुरुषोत्तम मास विष्णु जी की उपासना को समर्पित है जिसमें उनकी पूजा करने से व विशेष भोग लगाने से सुख शांति प्राप्त होती है. इस मास में दान का पुण्य फल कई गुणा बढ़कर प्राप्त होता है. पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए का भोग लगाकर दान करने का भी विशेष विधान है जिसे अति शुभ फलदायी अनुष्ठान माना गया है. पद्म पुराण में इस विधान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है. अब मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या अधिकमास में 33 मालपुए ही दान किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं? अगर ऐसा है तो क्यों, 33 मालपुआ दान करने के पीछे का रहस्य क्या है.

33 मालपुए क्यों दान किया जाता है?

अधिकमास भगवान विष्णु को समर्पित है और उनका प्रिय भोग मालपुआ है. इस मास में उन्हें मालपुए का भोग लगाने से वे अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की सभी इच्छाओं को पूरी और दुखों को दूर करते हैं. 33 मालपुए का भोग लगाकर दान करने की विधि के पीछे का रहस्य ये है कि इससे भक्त को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने का विष्णु जी से आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दान का संबंध 33 की संख्या से गहराई से है.

33 कोटी देवी-देवताओं से जुड़ा रहस्य

ध्यान दें हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी-देवताओं का उल्लेख है जिनकी उपासना करते हुए उन्हें अधिकमास में 33 मालपुए अर्पित कर दान कर दिया जाता है. इन सभी देवताओं की तृप्ति इन्हीं 33 मालपुए से होती है. इस एक विधि से परिवार पर से सभी ग्रहों के दोष और संकट दूर होते हैं. पितृ दोष दूर होता है, पितरों को शांति मिलती है. आर्थिक बाधा दूर होती है.

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33 मालपुए दान करने की विधि

अधिकमास में स्वच्छता के साथ पहले 33 मालपुए बनाकर तैयार कर लें.

पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें व 33 कोटी देवी-देवताओं का ध्यान करें.

भोग लगाने के बाद इन्हें कांसे के बर्तन में रख लें.

किसी ब्राह्मण, मंदिर या जरूरतमंदों में सभी 33 मालपुए को दान कर दें.

दान से पहले भगवान के सामने ध्यान लगाकर बैठें और मंत्र जाप करें.

मंत्र है- 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'

कांसे के बर्तन में मालपुए रखकर दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और सुख बढ़ता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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