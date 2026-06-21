Yellow Mustard Remedies: कई बार ऐसा होता है कि जीवन में लगातार संकट और दुख आते हैं, एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं और घर की शांति भंग हो जाती है. ऐसे कई बार नजरदोष के कारण भी हो सकता है और दुर्भाग्य के कारण भी हो सकता है. बुरी नजर से घर को बचाने व घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं ताकि परेशानियां दूर हो सकती है और धन की तंगी भी दूर हो सकती है.