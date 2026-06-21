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Astro Tips: नौकरी में मिलेगा ऊंचा पद और धन की समस्याएं होंगी दूर, पीली सरसों के ये महाउपाय चमका देंगे आपका भाग्य!

Yellow Mustard Astro Tips: जीवन में बार-बार रुकावटें आ रही हैं तो कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं. जिससे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है. आइए जानें सरसों से जुड़े कुछ अचूक उपाय जिसके जल्द ही परिणाम दिख सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 21, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:06 PM IST
Astro Tips: नौकरी में मिलेगा ऊंचा पद और धन की समस्याएं होंगी दूर, पीली सरसों के ये महाउपाय चमका देंगे आपका भाग्य!
Image Credit: Yellow Mustard

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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