Yellow Mustard Remedies: कई बार ऐसा होता है कि जीवन में लगातार संकट और दुख आते हैं, एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं और घर की शांति भंग हो जाती है. ऐसे कई बार नजरदोष के कारण भी हो सकता है और दुर्भाग्य के कारण भी हो सकता है. बुरी नजर से घर को बचाने व घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं ताकि परेशानियां दूर हो सकती है और धन की तंगी भी दूर हो सकती है.
ऐसा माना जाता है कि जब काम बनते-बनते बिगड़ जाए और ऐसा होने के पीछे का कारण समझ में न आए तो हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर पर हावी हो सकती है. ऐसे में कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में पीली सरसों से जुड़े कुछ उपायों को करें तो बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर किया जा सकता है. आइए जानें पीली सरसों के कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय क्या हैं.
सुबह पूजा के समय गोबर के उपले पर थोड़े से पीले सरसों के दाने रखें और उसे जला दें. अब इसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं. ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होगा और नौकरी संबंधी परेशानी दूर होगी.
पीली सरसों के कुछ दाने अगर पीले कपड़े में बांधें और मां बंगलामुखी को अर्पित करें तो धन की सारी समस्या दूर होगी. बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा.
घर के मुखिया के सिर से अगर कुछ पीली सरसों वार कर घर से बाहर फेंकें तो धन से जुड़ी समस्या दूर होगी. इस उपाय से घर के मुखिया को नौकरी में बड़ा पद हासिल होता है.
पीली सरसों के कुछ दाने को अगर कपूर के साथ कटोरी में जलाएं तो पैसों की तंगी घर से दूर होगी और घर के लोगों का भाग्य तेज होगा. घर में मां लक्ष्मी स्थिर रहेंगी.
नजर दोष दूर करने के लिए और आर्थिक समृद्धि पाने के लिए पीली सरसों के कुछ दाने अगर घर के कमरों में छिड़क दें तो जल्द ही शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. कुछ दाने घर के चारों ओर भी छिड़क दें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)