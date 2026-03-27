108 Names of Ketu: वैवाहिक जीवन में कलह है, अकेल रहने का होता है मन? तो शनिवार को करें केतु के 108 नामों का जाप

Astro Tips 108 Names of Ketu: सनातन धर्म में जन्म कुंडली देखकर भविष्य की अनेक गणनाएं की जाती हैं. ऐसे में कुंडली में जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है तो जातक उन ग्रहों के प्रभाव से अनेक परेशानियों से घिरने लगते हैं. ध्यान दें कि छाया ग्रह राहु, केतु के अलावा मंगल और शनि को अशुभ ग्रहों की सूची में रखा गया है. इस लेख में हम केतु की बात करेंगे. केतु की कुदृष्टि जब जातक पर पड़ती है तो उसके घर में होने वाले शुभ कार्यों में बाधाएं पड़ती रहती हैं. वैवाहिक जीवन में कलह और मतभेद बना रहता है. हमेशा अकेले रहने का मन करने लगता है. ऐसे में केतु के 108 नामों का जाप करने से कुंडली में बढ़ रहे केतु के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है.

केतु शांति के लिए दिन

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु के लिए मंगलवार का दिन समर्पित है, तो वहीं कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि केतु की शांति के लिए सप्ताह के दो दिन बताए गए हैं. एक शनिवार और दूसरा बुधवार. दरअसल, शनि, राहु और केतु के लिए शनिवार का दिन माना गया है. वहीं, केतु के देवता गणेश जी हैं. गणेश जी को समर्पित दिन बुधवार है. इस तरह बुधवार के दिन को भी केतु की शांति के लिए शुभ दिन माना जाता है. ऐसे में मंगलवार, बुधवार या शनिवार के दिन अगर केतु के 108 नामों का जाप करें तो केतु सबंधी सभी परेशानियों का अंत होने लगता है. हालांकि, केतु शांति के लिए केतु के 108 नामों के जाप का यह उपाय अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर और अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर ही करें.

केतु के 108 नाम

1. 'ॐ केतवे नमः।'

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2. 'ॐ स्थूलशिरसे नमः।'

3. 'ॐ शिरोमात्राय नमः।'

4. 'ॐ ध्वजाकृतये नमः।'

5. 'ॐ नवग्रहयुताय नमः।'

6. 'ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः।'

7. 'ॐ महाभीतिहराय नमः।'

8. 'ॐ चित्रवर्णाय नमः।'

9. 'ॐ पिंगळाक्षाय नमः।'

10. 'ॐ फलधूम्रसंकाशाय नमः।'

11. 'ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः।'

12. 'ॐ महोरगाय नमः।'

13. 'ॐ रक्तनेत्राय नमः।'

14. 'ॐ चित्रकारिणे नमः।'

15. 'ॐ तीव्रकोपाय नमः।'

16. 'ॐ महाशूराय नमः।'

17. 'ॐ पापकंटकाय नमः।'

18. 'ॐ क्रोधनिधये नमः।'

19. 'ॐ छायाग्रहविशेषकाय नमः।'

20. 'ॐ अंत्यग्रहाय नमः।'

21. 'ॐ महाशीर्षाय नमः।'

22. 'ॐ सूर्यारये नमः।'

23. 'ॐ पुष्पवद्गृहिणे नमः।'

24. 'ॐ वरदहस्ताय नमः।'

25. 'ॐ गदापाणये नमः।'

26. 'ॐ चित्रशुभ्रधराय नमः।'

27. 'ॐ चित्रध्वजपताकाय नमः।'

28. 'ॐ घोराय नमः।'

29. 'ॐ चित्ररथाय नमः।'

30. 'ॐ शिखिने नमः।'

31. 'ॐ कुळत्थभक्षकाय नमः।'

32. 'ॐ वैढूर्याभरणाय नमः।'

33. 'ॐ उत्पातजनकाय नमः।'

34. 'ॐ शुक्रमित्राय नमः।'

35. 'ॐ मंदारखाय नमः।'

36. 'ॐ शिखिनेंधपकाय नमः।'

37. 'ॐ अंतर्वेदिने नमः

38. 'ॐ ईश्वराय नमः।'

39. 'ॐ जैमिनिगोत्रजाय नमः।'

40. 'ॐ चित्रगुप्तात्मने नमः।'

41. 'ॐ दक्षिणाभिमुखाय नमः।'

42. 'ॐ मुकुंदवरप्रदाय नमः।'

43. 'ॐ महासुरकुलोद्भवाय नमः।'

44. 'ॐ घनवर्णाय नमः।'

45. 'ॐ लघुदेहाय नमः।'

46. 'ॐ मृत्युपुत्राय नमः।'

47. 'ॐ उत्पातरूपधारिणे नमः।'

48. 'ॐ अदृश्याय नमः।'

49. 'ॐ कालाग्निसन्निभाय नमः।'

50. 'ॐ नृपीठाय नमः।'

51. 'ॐ ग्रहकारिणे नमः।'

52. 'ॐ सर्वोपद्रवकारकाय नमः।'

53. 'ॐ चित्रप्रसूताय नमः।'

54. 'ॐ अनलाय नमः।'

55. 'ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः।'

56. 'ॐ अपसव्यप्रचारिणे नमः।'

57. 'ॐ नवमेपापदायकाय नमः।'

58. 'ॐ पंचमेशोकदाय नमः।'

59. 'ॐ उपरागगोचराय नमः

60. 'ॐ पुरुषकर्मणे नमः।'

61. 'ॐ तुरीयेस्थेसुखप्रदाय नमः।'

62. 'ॐ तृतीयेवैरदाय नमः।'

63. 'ॐ पापग्रहाय नमः।'

64. 'ॐ स्फोटकारकाय नमः।'

65. 'ॐ प्राणनाथाय नमः।'

66. 'ॐ पंचमेश्रमकारकाय नमः।'

67. 'ॐ द्वितीयेस्फुटवाग्धत्रे नमः।'

68. 'ॐ विषाकुलितवक्त्राय नमः।'

69. 'ॐ कामरूपिणे नमः।'

70. 'ॐ सिंहदंताय नमः।'

71. 'ॐ सत्योपनृतवते नमः।'

72. 'ॐ चतुर्थेवमातृनाशाय नमः।'

73. 'ॐ नवमेपितृनाशाय नमः।'

74. 'ॐ अंतेवैरप्रदाय नमः।'

75. 'ॐ सुतानंदनबंधकाय नमः।'

76. 'ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः।'

77. 'ॐ अनंगाय नमः।'

78. 'ॐ कर्मराश्शुद्भवाय नमः।'

79. 'ॐ अपांतेकीर्तिदाय नमः।'

80. 'ॐ सप्तमेकलहप्रदाय नमः।'

81. 'ॐ अष्टमेव्याधिकर्त्रे नमः।'

82. 'ॐ धनेबहुसुखप्रदाय नमः।'

83. 'ॐ जननेरोगदाय नमः।'

84. 'ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः।'

85. 'ॐ ग्रहनायकाय नमः।'

86. 'ॐ पापदृष्टये नमः।'

87. 'ॐ खेचराय नमः।'

88. 'ॐ शांभवाय नमः।'

89. 'ॐ आशेषपूजिताय नमः।'

90. 'ॐ शाश्वताय नमः।'

91. 'ॐ वटाय नमः।'

92. 'ॐ शुभाशुभफलप्रदाय नमः।'

93. 'ॐ धूम्राय नमः।'

94. 'ॐ सुधापायिने नमः।'

95. 'ॐ निशाकराय नमः।'

96. 'ॐ भक्तवत्सलाय नमः।'

97. 'ॐ सिंहासनाय नमः।'

98. 'ॐ केतुमूर्तये नमः।'

99. 'ॐ रवींदुद्युतिनाशकाय नमः।'

100. 'ॐ अमराय नमः।'

101. 'ॐ पीठकाय नमः।'

102. 'ॐ विष्णुदृष्टाय नमः।'

103. 'ॐ अमरॆश्वराय नमः।'

104. 'ॐ भक्तरक्षकाय नमः।'

105. 'ॐ वैचित्र्यकपोलस्यंदनाय नमः।'

106. 'ॐ विचित्रफलदायिने नमः।'

107. 'ॐ भक्ताभीष्टफलदाय नमः।'

108. 'ॐ केतवे नमः।'

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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