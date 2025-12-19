Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: भय मुक्ति और मानसिक बल के लिए इन 3 मंत्रों का करें जाप, मिलेगी भोलेनाथ श्रीराम और हनुमान जी की कृपा!

Astro Tips: भय मुक्ति और मानसिक बल के लिए इन 3 मंत्रों का करें जाप, मिलेगी भोलेनाथ श्रीराम और हनुमान जी की कृपा!

Astro Tips Powerful Mantras: भय से मुक्ति पानी हो या मानसिक और शारीरिक बल चाहिए, इसके लिए इन 3 ऐसे शक्तिशाली मंत्रों के बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे जिसके जाप से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. इन मंत्रों के जाप से भोलेनाथ श्रीराम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:20 PM IST
Mantra Astro Tips: मंत्रों का जाप एक ऐसा उपाय है जो किसी व्यक्ति को आत्मिक रूप से भगवान के साथ जोड़ता है. मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति का दिल और मन साफ होता जाता है. बुरे विचारों और भय से मुक्ति मिलती है. एकाग्रता बढ़ती है और चिंताएं दूर होती हैं. ध्यान दे कि मंत्र 3 प्रकार के हैं- सात्विक, तांत्रिक और साबर, इन सभी का अपना अपना महत्व है. हर दिन नियम पूर्वक मंत्रों का जाप करने से मन की शक्ति बढ़ती है और जीवन से सभी संकटों का नाश होता है. मंत्रों का जाप तन और मन की शुद्धि करके, पैरों से जूते-चप्पल उतारकर करना चाहिए, ताकि मंत्र और देवता का अपमान न हो. आइए इस कड़ी में 3 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जानें. 

शांतिदायक मंत्र का करें जाप: श्री राम, जय राम, जय जय राम  
मंत्र जाप का लाभ क्या है
हनुमानजी स्वयं राम नाम का जाप करते रहते हैं. रामजी से भी बढ़कर श्रीराम का नाम माना गया है. इस मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति निरंतर करता रहता है उसको मानसिक शांति मिलती है और चिंताएं दूर होती हैं. दिमाग शांत रहता है और नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है. 

संकटमोचन मंत्र का करें जाप: ॐ हं हनुमते नम:।
मंत्र जाप का लाभ क्या है
संकटमोचन मंत्र का जाप करने से घबराहट, डर या किसी तरह की आशंका दूर होती है. हर दिन इस मंत्र का जाप करने के शुभ परिणाम होते हैं. व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं. शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास दिनोदिन बढ़ाता जाता है. 
 
चिंता मुक्ति मंत्र का करें जाप: ॐ नम: शिवाय।
मंत्र जाप का लाभ क्या है
चिंता मुक्ति मंत्र का जाप करने से व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त रहता है और जीवन में शांति की प्राप्ति करता है. शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए और बिल्वपत्र चढ़ाते हुए अगर इस शिव मंत्र का जाप करें तो मंत्र और भी शक्तिशाली हो जाता है. रुद्राक्ष की माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Mantra Astro Tips

