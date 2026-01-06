बाल झड़ते के पीछे इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव है जिम्मेदार, इन्हें गिरने से रोकना है तो करें ये ज्योतिषीय उपाय!

Hair Fall Reason: आज के समय में बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई है जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे अनियमित जीवनशैली या प्रदूषण का प्रभाव. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों के झड़ने के पीछे कुछ ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी जिम्मदार हो सकता है. आइए विस्तार से जानें जानें बालों के गिरने से कौन सा ग्रह संबंधित हैं और इसके लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं.

बालों के झड़ने के पीछे ग्रहों का कनेक्शन

ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है. जब ये दोनों ग्रह व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझने लगता है. उसकी दिनचर्या खराब होने लगती है, नींद में कमी आने लगती है और फिर इन सबका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के बालों पर पड़ने लगता है. जिससे बाल झड़ने की शिकायत शुरू हो जाती है. ध्यान दें कि बुध ग्रह अगर अपनी नीच की राशि में हो या व्यक्ति की कुंडली के छठे या आठवें भाव में हो तो इसके अशुभ प्रभाव से व्यक्ति के बाल गिरने लगते हैं. यहां तक की व्यक्ति को गंजापन भी घेर सकता है.

बालों को गिरने से रोकने के लिए ज्योतिषीय उपाय

सूर्य देव को अर्घ्य दें

सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें. इस उपाय को नियमित रूप से हर दिन करें. इससे सूर्य तेज होगा और बालों के गिरने की समस्या दूर होगी. इस उपाय से मानसिक रूप से जातक शांत होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं

अनामिका उंगली में अगर तांबे का छल्ला धारण करें तो इससे एक साथ बुध और सूर्य दोनों ग्रह मजबूत हो सकते हैं जिससे बालों का झड़ना रुक सकता है. हालांकि तांबे का छल्ला ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर ही धारण करें.

छाया ग्रह राहु को मजबूत करना कारगर उपाय

बाल झड़ते ही जा रहे हैं तो ऐसे जातक को राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का उपाय करना चाहिए. इसके लिए हर दिन “ॐ राम राहवे नमः” मंत्र का जाप करना प्रभावी हो सकता है. झूठ बोलने, भ्रम फैलाने और डींगे हांकने से बचें. इससे राहु मजबूत होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- H Letter Name Personality: H नाम वाले लोग होते हैं सबसे अलग और आकर्षक, जानिए इसका स्वभाव और व्यक्तित्व

और पढ़ें- Finger Astrology: तर्जनी उंगली खोलती है व्यक्ति के राज, चपटी चौड़ी या मोटी उंगली के होते हैं अलग अलग संकेत!

और पढ़ें- Chitra Nakshatra: जल्द ही गलत संगत में पड़ जाते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!