Hindi Newsऐस्ट्रोबाल झड़ते के पीछे इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव है जिम्मेदार, इन्हें गिरने से रोकना है तो करें ये ज्योतिषीय उपाय!

बाल झड़ते के पीछे इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव है जिम्मेदार, इन्हें गिरने से रोकना है तो करें ये ज्योतिषीय उपाय!

Hair Fall Astro Tips: मान्यता है कि व्यक्ति की कुंडली में कुछ ग्रहों के कमजोर होने से या उनके अशुभ से सर के बाल गिरने या झड़ने लगते हैं. आइए जानें बालों के झड़ने से किन ग्रहों का संबंध है और इसके लिए क्या उपाय करें.

Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:30 PM IST
Hair Fall Astro Tips
Hair Fall Astro Tips

Hair Fall Reason: आज के समय में बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई है जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे अनियमित जीवनशैली या प्रदूषण का प्रभाव. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों के झड़ने के पीछे कुछ ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी जिम्मदार हो सकता है. आइए विस्तार से जानें जानें बालों के गिरने से कौन सा ग्रह संबंधित हैं और इसके लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं. 

बालों के झड़ने के पीछे ग्रहों का कनेक्शन
ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है. जब ये दोनों ग्रह व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझने लगता है. उसकी दिनचर्या खराब होने लगती है, नींद में कमी आने लगती है और फिर इन सबका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के बालों पर पड़ने लगता है. जिससे बाल झड़ने की शिकायत शुरू हो जाती है. ध्यान दें कि बुध ग्रह अगर अपनी नीच की राशि में हो या व्यक्ति की कुंडली के छठे या आठवें भाव में हो तो इसके अशुभ प्रभाव से व्यक्ति के बाल गिरने लगते हैं. यहां तक की व्यक्ति को गंजापन भी घेर सकता है.

बालों को गिरने से रोकने के लिए ज्योतिषीय उपाय
सूर्य देव को अर्घ्य दें
सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें. इस उपाय को नियमित रूप से हर दिन करें. इससे सूर्य तेज होगा और बालों के गिरने की समस्या दूर होगी. इस उपाय से मानसिक रूप से जातक शांत होंगे.

तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं
अनामिका उंगली में अगर तांबे का छल्ला धारण करें तो इससे एक साथ बुध और सूर्य दोनों ग्रह मजबूत हो सकते हैं जिससे बालों का झड़ना रुक सकता है. हालांकि तांबे का छल्ला ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर ही धारण करें. 

छाया ग्रह राहु को मजबूत करना कारगर उपाय
बाल झड़ते ही जा रहे हैं तो ऐसे जातक को राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का उपाय करना चाहिए. इसके लिए हर दिन “ॐ राम राहवे नमः” मंत्र का जाप करना प्रभावी हो सकता है. झूठ बोलने, भ्रम फैलाने और डींगे हांकने से बचें. इससे राहु मजबूत होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

