/Astro Tips: बढ़ गया है घर का मेडिकल बिल तो करें ये ज्योतिष उपाय, परिवार वालों की तबियत भी सुधरेगी और पैसा भी बचेगा!

Jyotish tips to reduce Medicines expenses: अगर आपके घर में हमेशा कोई न कोई बीमार ही रहा है, मेडिकल बिल भरते रहते हैं लेकिन ये सब रुकेगा इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ ज्योतिष्य उपाय करने चाहिए. कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनको करने से बीमारियां घर से कोसों दूर हो सके और धन हानि भी बचें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
ज्योतिष अनुसार कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति और उनके कमजोर होने से भी बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं. बार-बार घर के सदस्यों की सेहत खराब हो जाती है. खासकर जब राहु, केतु और मंगल ग्रह की स्थिति खराब होती है तो घर के लोगों की शारीरिक ऊर्जा का नाश होता है और स्वास्थ्य बार-बार खराब होता है. आइए जानें कि किन मंत्रों के जाप और उपाय से इन परेशानियों को घर से दूर कर सकते हैं और बेकाबू हो चुके मेडिकल खर्चों को कम कर सकें.
वास्तु अनुसार दवाइयों का घर में इधर-उधर पड़े रहना घर के लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. इसके लिए जरूरी है कि इसे तय दिशा और जगह पर ही रखें. ध्यान दें कि दवाइयों को रखने की सबसे उत्तम दिशा उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा को माना गया है. वहीं आप घर में जिस भी जगह पर दवाइयां रख रहे हैं अगर वहां पर बड़ा लाल स्वस्तिक का चिह्न बना दें तो धीरे-धीरे घर के किसी भी सदस्य को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी और न तो दवाइयों पर धन खर्च होगा.
अगर दवाइयों पर लगातार धन खर्च हो रहा है तो किसी जरूरतमंद या बीमार व्यक्ति को दवाइयों का दान निस्वार्थ भाव से करें. ऐसा भी कर सकते हैं कि दवाइयां खरीदने के लिए धन का दान भी कर सकते हैं. इस उपाय से जल्दी ही घर से बीमारियां भाग जाएंगी और अस्पताल का चक्कर छूट जाएगा.
मंगलवार और शनिवार के दिन अगर निरोग रहने की प्रार्थना करते हुए हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान मंदिर जाकर उन्हें चमेली का तेल व सिंदूर अर्पित करें तो इसके शुभ परिणाम जल्दी ही दिखने लगेंगे. हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी सेहत में सुधार दिखने लगेगा. मंगल ग्रह मजबूत होकर सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.
सोमवार के दिन अगर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल भी अर्पित कर दें तो शारीरिक कष्ट दूर होंगे. इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना स्वास्थ्य में सुधार के रास्ते खोल सकता है. स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा. अस्पताल का खर्च कम होगा और धन बढ़ेगा.
शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं या उन्हें दवाइयां दान करें. शनि दोष कम होगा जिससे शारीरिक बीमारियां दूर होंगी और खर्चों में भी कमी आएगी. शनिवार को ही राहु-केतु को शांत करने का उपाय करें. इसके लिए शनिवार की रात तकिये के नीचे कुछ सिक्के रखें और अगले दिन सफाई कर्मचारी को ये सिक्के दे दें. सभी तरह की शारीरिक परेशानियों का अंत होगा.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)