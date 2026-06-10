/Astro Tips: बढ़ गया है घर का मेडिकल बिल तो करें ये ज्योतिष उपाय, परिवार वालों की तबियत भी सुधरेगी और पैसा भी बचेगा!

वास्तु अनुसार दवाइयों का घर में इधर-उधर पड़े रहना घर के लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. इसके लिए जरूरी है कि इसे तय दिशा और जगह पर ही रखें. ध्यान दें कि दवाइयों को रखने की सबसे उत्तम दिशा उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा को माना गया है. वहीं आप घर में जिस भी जगह पर दवाइयां रख रहे हैं अगर वहां पर बड़ा लाल स्वस्तिक का चिह्न बना दें तो धीरे-धीरे घर के किसी भी सदस्य को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी और न तो दवाइयों पर धन खर्च होगा.