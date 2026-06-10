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Astro Tips: बढ़ गया है घर का मेडिकल बिल तो करें ये ज्योतिष उपाय, परिवार वालों की तबियत भी सुधरेगी और पैसा भी बचेगा!

Jyotish tips to reduce hospital expenses: अगर घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है और घर का मेडिकल बिल लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कुछ कारगर ज्योतिष उपाय करना चाहिए. ताकि जल्द ही दवाइयों का खर्च कम हो सके.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 10, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:21 PM IST
Astro Tips: बढ़ गया है घर का मेडिकल बिल तो करें ये ज्योतिष उपाय, परिवार वालों की तबियत भी सुधरेगी और पैसा भी बचेगा!
Image Credit: AI (Astrological remedies)

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