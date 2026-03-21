Advertisement
trendingNow13148461
Hindi Newsऐस्ट्रोGuru Chandal Yog: विपत्ति भरे दिन लाता है गुरु चांडाल योग, अगर आप भी हैं परेशान तो जानें किन उपायों से मिलेगी राहत

Guru Chandal Yog: विपत्ति भरे दिन लाता है गुरु चांडाल योग, अगर आप भी हैं परेशान तो जानें किन उपायों से मिलेगी राहत

Guru Chandal Yog effects: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल व स्थिति से समय-समय पर कोई न कोई युति बनती ही रहती है. इसी तरह का एक योग ऐसा भी बनता है जो विपत्तियों और बुरे दिनों के आगमन का कारक बनता है. यह योग है गुरु चांडाल योग जिसके बारे में आइए विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Guru Chandal Yog Remedies
Guru Chandal Yog Remedies

Guru Chandal Yog Remedies: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की ऐसी कई स्थितियां बनती हैं जो जातकों के जीवन को शुभ रूप में गहराई से प्रभावित करती हैं. कुंडली में बनने वाले कई ऐसे योग हैं जिनके प्रभाव से जातकों को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है. इसी तरह का एक योग है गुरु चांडाल योग जिसे लेकर ऐसा माना जाता है यह जब कुंडली में बनता है तो जातक मानसिक तनाव से लेकर आर्थिक नुकसान और सामाज से जुड़ी दिक्कतों का सामना करने लगते हैं. इस योग के प्रभाव से जातक गलत फैसले लेने लगते हैं और भ्रम का शिकार होने लगते हैं. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि गुरु चांडाल योग क्या है और इसके बुरे प्रभावों से कैसे निजात पाया जाए.

कैसे बनता है गुरु चांडाल योग?
ज्योतिष के अनुसार, कुंडली में गुरु बृहस्पति जब पापी ग्रह राहु या केतु के साथ किसी भाव में विराजमान होते हैं या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो इससे गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है. हालांकि यह योग बुरे दिन लेकर आता है, दुखों को बुलावा देता है लेकिन फिर भी अलग-अलग जातकों के लिए इसका प्रभाव अलग हो सकता है. यह योग शुभ प्रभाव देगा या अशुभ राहु केतु और गुरु बृहस्पति और अन्य ग्रहों की स्थिति को देखकर ही पता लगाया जा सकता.

गुरु चांडाल योग के प्रभाव
गलत निर्णय लेना.
एकाग्रता समाप्त होना और भ्रम का बढ़ना.
पढ़ाई या करियर संबंधी बाधाओं का बढ़ना.
आर्थिक नुकसान व कमाई में रुकावट.
गलत संगति में पड़ना, नशे की लत लगना.
मानसिक तनाव का शिकार होना.
जीवन में अस्थिरता बढ़ना.

Add Zee News as a Preferred Source

गुरु चांडाल योग के उपाय क्या हैं?
ज्योतिष शास्त्र अनुसार गुरु चांडाल योग के बुरे प्रभाव को कम करना है तो कुछ कारगर उपायों को आजमाया जा सकता है. जैसे विष्णु जी और देवगुरु बृहस्पति की पूजा, दान या राहु से जुड़े उपाय करना शुभ हो सकता है. आइए गुरु चांडाल योग के उपायों को जानें.

  • भगवान विष्णु की पूजा: गुरुवार को व्रत रखें, विष्णु जी की पूजा करें. पीले फूल, पीला वस्त्र चढ़ाएं. भोग में बेसन के लड्डू चढ़ाएं.

  • गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप: गुरुवार को ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. नकारात्मकता दूर होगी.

  • राहु संबंधी उपाय: शनिवार को गरीबों में काले तिल से लेकर, सरसों का तेल व काले कपड़े जरूरतमंदों में दान करें. अशुभ प्रभाव खत्म होगा.

  • जरूरतमंदों में दान करें: गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र और केले का दान करने से भी गुरु ग्रह मजबूत होता है.

  • गुरुओं का आशीर्वाद लें: धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें. गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम से कम हो जाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Surya Guru Yog 2026: सूर्य और गुरु का केंद्र दृष्टि योग इन 4 राशिवालों के लिए होगा अति शुभ, दिलाएगा अथाह धन और समाज में सम्मान!

और पढ़ें- Astro Tips: किसी और के घर से चुरा लाए हैं? जानें मनी प्लांट चोरी करके अपने घर लगाना शुभ या अशुभ

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026 Mamata Banerjee
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
weather update
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
West Bengal Election 2026
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा