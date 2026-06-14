Chandrama Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन और माता का कारक है. इस तरह कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन और माता से जुड़ी अनेक परेशानियों का जीवन में प्रवेश होने लगता है. जैसे मन स्थिर न रहना, बात-बात पर कन्फ्यूजन होना, धन हानि होना और ऐसी ही कई-कई परेशानियों का सामना करना. कमजोर चंद्रमा लव लाइफ को भी खराब कर देता है. कमजोर चंद्रमा के कारण जीवन में नकारात्मक बदलाव आने लगते हैं.
ऐसे में जीवन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए जरूरी है कि कमजोर चंद्रमा के लक्षण को पहचाना जाए और फिर उससे जुड़े वो उपाय किए जाएं जिससे चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बलवान हो सके. आइए इस बारे में और जानें.
बैठते ही पैर हिलाने की आदत कमजोर चंद्रमा का संकेत देता है.
किसी छोटे से छोटे या बड़े निर्णय को लेते समय हमेशा कन्फ्यूज रहना.
लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में लगातार समस्याएं रहना.
मूत्राशय से जुड़ी समस्या होना, डायबिटीज, दमा, सांस की दिक्कत होना.
नीद न आने, हमेशा मानसिक थकान महसूस करना, काम में मन लगना और पागलपन जैसी स्थिति होना.
आंखों से जुड़ी समस्या होना, अतिसार, सुखी खांसी, पीलिया रोग होना.
बहुत नीद आना, नीद में चलने की आदत, पेट ठीक न रहना.
मन में हमेशा पानी में डूबने का डर बना रहना और सींग वाले जानवरों से डर लगना.
घर में बहुत ज्यादा कलह होना और लगातार धन हानि होना.
कम से कम 10 या फिर क्षमता अनुसार 54 सोमवार का व्रत रखें और संध्या समय में चंद्रमा को दूध का अर्घ्य चढ़ाएं.
हर सुबह माता-पिता के पैर छुएं, सूर्य और चंद्रमा होनों प्रबल होंगे हैं.
सोमवार को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को घी वाला कलश, दही, शंख के साथ ही सफेद कपड़े आदि दान करें.
ज्योतिषाचार्य की सलाह पर मोती धारण करें या चंद्रमा के उपरत्न चंद्रकांत मणि को भी पहन सकते हैं. चांदी का कड़ा भी धारण कर सकते हैं.
हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के साथ दिन की शुरुआत करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
मित्रों और बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार करें और संतान को पालने के प्रति अधिक ध्यान दें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)