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Astro Tips: बात-बात पर होते हैं कन्फ्यूज? कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा खेल तो नहीं कर रहा, इन उपायों से मन को स्थिर!

Weak Moon symptoms and Remedies: कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो उसके जीवन में अनेक परेशानियां आने लगती है. आइए इस लेख में जानें कि मन के कारक चंद्रमा के कमजोर होने के लक्षण क्या हैं और किन उपायों से इसे मजबूत कर सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 14, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:09 AM IST
Astro Tips: बात-बात पर होते हैं कन्फ्यूज? कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा खेल तो नहीं कर रहा, इन उपायों से मन को स्थिर!
Image Credit: Chandrama

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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