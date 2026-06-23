Strengthen Weak Mercury: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रहों में सबसे छोटे ग्रह बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है. इस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है. ऐसे में जरूरी है कि कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत रहे जिससे इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में लगातार सफलताएं आती रहें और किसी भी काम में बाधा न आए. वाणी आकर्षक रहे और बुद्धि तेज रहे.
किसी व्यक्ति के जीवन पर बुध ग्रह का सीधे प्रभाव पड़ता है. बुध ग्रह ज्ञान, बुद्धि, संचार कौशल और व्यापार का कारक है जिसके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं. बुध ग्रह से बुधवार के दिन की शुरुआत होती है ऐसे में कुछ विशेष और प्रभावशाली उपायों को करके बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं. आइए इन उपायों को के बारे में जानें.
व्रत और पूजा का उपाय बुध ग्रह को मजबूत कर सकता है. बुधवार के दिन व्रत रखें, पहले गणेश जी की और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें. ध्यान रहे कि पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहनें. बिना नमक वाला मूंग की दाल का आहार ग्रहण करें. इस उपाय को करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी. सफलता पाने में आ रहे विघ्न दूर होंगे.
बुध ग्रह से संबंधित सामग्री का दान करना व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत कर सकता है. गौशाले में हरी घास का दान करें, साबुत मूंग का दान करें, कांस्य के बर्तन का दान करें, नीले रंग के फूल व हरे-नीले रंग के वस्त्रों का जरूरतमंदों में दान करें. इस एक उपाय को करने से बुध ग्रह की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है.
कुंडली में बुध ग्रह की शांति के लिए व इस ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए एक रत्न को धारण किया जा सकता है. ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर अगर बुध के पन्ना रत्न को धारण करें तो बुध ग्रह मजबूत हो सकता है. मिथुन और कन्या राशि के लोगों के लिए तो यह रत्न बहुत अधिक लाभकारी होता है. इस रत्न को धारण करने से व्यापार में व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है. व्यक्ति की वाणी मधुर होती है और संचार कौशल बढ़ता है.
तुलसी और गंगाजल का उपाय करें तो बुध ग्रह मजबूत हो सकता है. खाना खाने से पहले अगर तुलसी के कुछ पत्ते लेकर गंगाजल के साथ ग्रहण कर लें तो बुध ग्रह बलवान होगा और मन को भी शांति मिलेगी. इस एक उपाय से सफलता के रास्ते खुलेंगे.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)