/Astro Tips: कामयाब करियर के लिए तरस गए हैं, यह आपकी कुंडली के कमजोर ग्रहों का खेल तो नहीं? नवग्रह शांति के लिए करें ये उपाय

Grah Shanti Ke Upay to get Success: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों और 12 राशियों का किसी जातक पर विशेष प्रभाव पड़ता है. हर ग्रह के स्वामित्व राशियों के जातकों पर इन ग्रह का गहरा प्रभाव होता है. व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाने में ये 9 ग्रह विशेष भूमिका निभाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति बलवान हो. व्यक्ति के भाग्य, सुख, वैभव, विवाह से लेकर जीवन में धन की स्थिति पर भी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़े इसके लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं.
अच्छी सेहत बनी रहे, सफलता मिले और धन-समृद्धि कभी कम न हो इसके लिए व्यक्ति को मेहनत और प्रयास तो करना ही चाहिए लेकिन जरूरी ये भी है कि कुंडली में ग्रहों को मजबूत करके भी जीवन की स्थिति को सुधरा जा सकता है और करियर तरक्की की जा सकती है. क्योंकि नौ ग्रहों की स्थित अशुभ होती है तो परेशानियों का अंत होता है. आइए ज्योतिष अनुसार जानें कि अशुभ नवग्रह शांति के लिए कौन से उपाय करें.
ज्योतिष अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य हैं जो आत्मा, नेतृत्व क्षमता, पिता और आत्मविश्वास के कारक है. कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए हर दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्ध्य देना एक कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है. "ॐ सूर्याय नमः" का जाप करें. खासकर रविवार के दिन लाल वस्त्र, गुड़ और तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं. करियर में अपार सपलता मिलेगी.
ज्योतिष में चंद्रमा मन और माता के कारक माने जाते हैं. कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे आसान उपाय तो यही है कि सोमवार के दिन शिवजी की उपासना करें और पूजा के समय "ॐ चन्द्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही इस दिन सच्चे मन से चांदी, दूध, और सफेद वस्त्रों का दान करें.
कुंडली में मंगल अगर कमजोर स्थिति में है तो हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से यह बलवान हो सकता है. मंगलवार के दिन मसूर की दाल और लाल कपड़ों का दान करें तो मंगल बलवान होकर उर्जा, साहस, शक्ति, सफलता और आत्मविश्वास देंगे.
कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने से व्यापार में हानि होती है, बुद्धि और वाणी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और करियर में असफलताएं प्राप्त होती है. बुध ग्रह की शांति के लिए बुधवार को हरे रंग का वस्त्र दान करें. गणेश जी की पूजा करते हुए "ॐ बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें और ज्योतिषाचार्य की सलाह पर पन्ना धारण करें.
कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं तो घर में मांगलिक कार्य का आयोजन टलता रहेगा. भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति को वैल्यू नहीं देगा. गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनकर बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करें. पीली मिठाई का भोग चढ़ाए और "ॐ बृहस्पतये नमः" मंत्र का जाप करें.
जीवन में सफल प्रेम संबंध, धन, समृद्धि चाहिए और सौदर्य में निखार की इच्छा है तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कुंडली शुक्र ग्रह मजबूत हो. शु्क्र प्रेम, पैसा, सुंदरता से लेकर धन-समृद्धि का कारक ग्रह है. ऐसे में शुक्रवार के देवी लक्ष्मी की उपासना करें और मंदिर में जाकर घी का दीया जलाएं. ध्यान में बैठे और ऊं शुक्राय नम: मंत्र का सच्चे मन से जाप करें.
कुंडली में शनि ग्रह के कमजोर होने या इसके बुरे प्रभाव से जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है और मेहनत का फल नहीं मिलता या ऐसा भी हो सकता है कि करियर में सफलता मिलते-मिलते रह जाए. ऐसे में जरूरी है शनि ग्रह के उपाय कर इसके अशुभ और क्रूर प्रभाव को कम किया जाए. इसके लिए शनि देव की पूजा हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर करें. सरसों के तेल का दीया जलाएं. शनिवार के दिन काले तिल, तेल और लोहे के बर्तन या उपकरण दान करें.
कुंडली में अगर राहु की स्थिति खराब है तो व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल आ सकती है और उसका स्वभाव भी औरों के लिए बहुत बुरा हो सकता है. राहु के बुरे प्रभाव से बचने या इसे कम करने के लिए शनिवार के दिन ऊं राहवे नम: मंत्र का जाप करें. इस छोटे से उपाय को करने से जीवन में अनेक शुभ बदलाव दिखने लगेंगे.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)