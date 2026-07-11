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Astro Tips: कामयाब करियर के लिए तरस गए हैं, यह आपकी कुंडली के कमजोर ग्रहों का खेल तो नहीं? नवग्रह शांति के लिए करें ये उपाय

Grah Shanti Ke Upay: ज्योतिष अनुसार नवग्रहों की शांति के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं ताकि जीवन की रुकावटें दूर हो सकें और कामयाबी के रास्ते खुल सकें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 11, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:50 AM IST
Astro Tips: कामयाब करियर के लिए तरस गए हैं, यह आपकी कुंडली के कमजोर ग्रहों का खेल तो नहीं? नवग्रह शांति के लिए करें ये उपाय
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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