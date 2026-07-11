/Astro Tips: कामयाब करियर के लिए तरस गए हैं, यह आपकी कुंडली के कमजोर ग्रहों का खेल तो नहीं? नवग्रह शांति के लिए करें ये उपाय

Grah Shanti Ke Upay to get Success: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों और 12 राशियों का किसी जातक पर विशेष प्रभाव पड़ता है. हर ग्रह के स्वामित्व राशियों के जातकों पर इन ग्रह का गहरा प्रभाव होता है. व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाने में ये 9 ग्रह विशेष भूमिका निभाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति बलवान हो. व्यक्ति के भाग्य, सुख, वैभव, विवाह से लेकर जीवन में धन की स्थिति पर भी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़े इसके लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं.