Astro Tips: बुरी शक्तियां दूर होंगी और बुरी नजर छू भी नहीं पाएगी, होलिका दहन पर करें पीली सरसों के उपाय!

Holika Dahan Buri Nazar Ke Upay: होलिका दहन का दिन नकारात्मक ऊर्जा के नाश का दिन होता है. हालांकि ये भी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है क्योंकि इस दिन बुरी ऊर्जा और बुरी नजर अधिक सक्रिय होती है. ऐसे में इन से बचने के लिए होलिका दहन के दिन पीली सरसों के कुछ आसान ज्योतिष उपाय कर सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

घर के ऊपर से उतारे बुरी नजर

अगर घर का कोई काम नहीं बन रहा है, घर के किसी सदस्य की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है, मानसिक तनाव जैसी स्थितियां बनी रहती हैं तो घर को किसी की बुरी नजर लगी हो, ऐसा भी हो सकता है. ऐसे में होलिका दहन पर रात के समय पीली सरसों से आसान उपाय कर सकते हैं. एक चुटकी पीली सरसों लें और उसमें थोड़ा सा कपूर और सरसों का तेल मिलाएं. तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें और घर के मुखिया के सिर तीनों चीजों को घड़ी की उल्टी दिशा में 7 बार वारकर एक प्लेट या कागज पर रखें और जला दें. बुरी नजर दूर हो जाएगी. घर में सकारात्मकता का संचार होगा.

कार्यस्थल पर नकारात्मकता दूर कैसे करें

कई बार ऐसा होता है कि घर या कार्यस्थल पर तनाव, झगड़े, विवाद या आर्थिक तंगी बनी रहती है. ऐसे में होलिका दहन की रात को चार चुटकी पीली सरसों लें और एक पोटली तैयार कर इसे होलिका दहन की जगह पर जाकर पोटली के साथ ही परिक्रमा करें. अब अगली सुबह को इस पोटली को अपने वर्कप्लेस पर रखें या दुकान या घर में रख दें. किसी बाहरी की बुरी नजर घर में नहीं प्रवेश करेंगे. शांति फैलेगी

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों को बुरी नजर से कैसे बचाएं

घर के छोटे बच्चों को अगर बार-बार बुरी नजर लगती है तो होलिका दहन की रात को एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर उसमें एक चुटकी नमक मिलाएं और दो साबूत लाल मिर्च भी रखें. बच्चों के सिर के ऊपर से इन चीजों को बंधी मुट्ठी से ही सात बार एंटी क्लॉक घुमाएं. अब इसे होलिका दहन की अग्नि में जला दें. बच्चे से बुरी नजर उतर जाएगी.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- मंगल-चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग कर देगा 4 राशि वालों को मालामाल, मन होगा शांत और बढ़ेगी शारीरिक ऊर्जा!

और पढ़ें- दुख और दरिद्रता का होगा नाश, मनोकामनाओं की होगी पूर्ति, सच्चे मन से करें श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ!