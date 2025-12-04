Astro Tips: आपके खाने का स्वाद बताएगा कौन सा ग्रह आप पर भारी, जानें कमजोर को बलवान करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं!

Food Astro Tips: भोजन हमारे शरीर को पोषण देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका यही भोजन आपके ग्रह को कमजोर और मजबूत कर सकता है. हरे रंग की सब्जी, साबुत अनाज, फल ये सभी सेहत पर तरह तरह से प्रभाव डालते हैं, इसके साथ ही कुंडली के ग्रहों पर भी इनका शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है. आइए जानें ग्रहों की प्रवृति के अनुसार जानें अपने खाने का स्वाद क्या रखें ताकि आपका कमजोर ग्रह मजबूत हो सकते हैं.

सुर्य

इसी तरह नारियल, खजूर, केसर, बड़ी इलायची से सूर्य का संबंध है. ऐसे में सीमित मात्रा में अगर हर दिन या रविवार के दिन इन चीजों का सेवन करें तो सूर्य तेज होगा और आत्मविश्वास बढ़ता है.

चंद्रमा

वहीं चंद्रमा का सीधा संबंध पानी और पानी वाले नारियल से है. लीची, खरबूजा, तरबूज या खीरा, इसके साथ ही नींबू, खुशबूदार बासमती चावल आदि का संबंधी चंद्रमा से हैं. अगर संतुलित मात्रा में और मौसम के अनुसार इन चीजों का सेवन करें तो मानसिक शांति और धन की दिक्कत दूर हो सकती है.

बुध ग्रह

बुध ग्रह का संबंध भी कुछ खाद्य पदार्थों से है. बुध का संबंध सूरन, अदरक, पालक, बथुआ से लेकर मेथी, सीताफल, बैंगन व पान से हैं. गन्ने का सेवन कर बुध को मजबूत किया जा सकता है. इससे बुद्धि तेज और वाणी को मधुर किया जा सकता है. व्यापार में मुनाफा पाया जा सकता है.

गुरु बृहस्पति ग्रह

गुरु बृहस्पति का संबंध अनाज, हल्दी, सिंघाड़े, चना दाल से हैं. हर जिन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो गुरु मजबूत होता है. वैसे गुरुवार के दिन इन वस्तुओं का सेवन करना या दान करना अति शुभ होता है.

मंगल ग्रह

शास्‍त्रों की मानें तो वनस्पतियां, फल और सब्जियों का शरीर, मन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. भोजन में तीखा या तेज मसाले जैसे लाल मिर्च, काली मिर्च, खाने से जीवन पर मंगल ग्रह का प्रभाव बड़ सकता है. वहीं, सरसों का साग, कटहल की सब्जी या बहुत ज्यादा अचार खाने से मंगल ग्रह का असर शरीर, मन और जीवन पर गरहे तरीके से पड़ता है. इस भोजन का मंगल ग्रह से अधिक संबंध है.

शुक्र ग्रह

शुक्र ग्रह का संबंध फूलदार वनस्पति से है. भूमि के भीतर जो भी सब्जियां होती हैं उनका सेवन संतुलित मात्रा में करने से शुक्र की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है. जैसे आलू, गाजर, प्याज आदि का संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए. इनकी अधिकता करने से ग्रहों की स्थिति खराब होती है.

शनि ग्रह

शनि ग्रह का संबंध साबुत दालें, कसैले खट्टे स्वाद की चीजों का सेवन करने से फल आंवला, संतरा, बेलफल आदि का सेवन करने से शनि ग्रह का मजबूत रहता है लेकिन इनका अधिक सेवन करने से शनि का क्रूर प्रभाव भी बढ़ सकता है.

राहु-केतु

जहरीले पौधे और ऐसे फलों का सेवन करने से छाया ग्रह राहु-केतु खराब हो सकता है. इसलिए जहरीले पौधे का सेवन करने की मनाही है. ग्रह कमजोर न हो इसके लिए खानपान को संतुलित रखना पड़ता है. ग्रहदोष न लगे इसके लिए जरूरी है कि ग्रह को शांत रखें और इसके लिए भोजन को ग्रह के अनुसार ही सेवन करना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

