Kundli Yog: श्रीकृष्ण और श्रीराम जैसी किस्मत! कुंडली के ये 5 योग खोल सकते हैं आपके लिए सफलता के बंद द्वार

Kundli Yog: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति ही मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा तय करती है. शास्त्रों में कुछ ऐसे खास राजयोगों का वर्णन है, जिन्हें पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है. माना जाता है कि भगवान श्रीराम और योगेश्वर श्रीकृष्ण की कुंडली में भी ये दुर्लभ योग मौजूद थे. जिसकी वजह से वे दुनिया में पूजनीय हैं. श्रीकृष्ण के अमृतवचनों से श्रीमद्भवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों की उत्पत्ति हुई. हिंदू धर्म में गीता को धर्मग्रंथ कहा गया है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि कुंडली के पांच विशेष योग ऐसे हैं, जो अचानक धनवान बना देते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, तो इन पांच में से किसी एक योग का जन्म होता है. आइए जानते हैं इन पांच चमत्कारी योगों के बारे में.

रूचक योग

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली में मंगल ग्रह लग्न या चंद्रमा से केंद्र (1, 4, 7, या 10वें घर) में स्थित होकर अपनी स्वराशि (मेष, वृश्चिक) या उच्च राशि (मकर) में बैठा हो, तो रूचक योग बनता है. इस योग वाला व्यक्ति फौलादी संकल्प और अद्भुत शारीरिक बल का स्वामी होता है. प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस या सेना जैसे क्षेत्रों में ऐसे लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं. इनकी निर्णय लेने की क्षमता बिजली जैसी तेज होती है.

भद्र योग

अगर बुध ग्रह लग्न या चंद्रमा से केंद्र भावों में अपनी स्वराशि (मिथुन, कन्या) में स्थित हो, तो भद्र योग का निर्माण होता है. बुध बुद्धि का कारक है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति तार्किक, चतुर और शानदार संवाद शैली का धनी होता है. गणित, वाणिज्य, लेखन और सफल बिजनेस एडवाइजर बनने में इन्हें महारत हासिल होती है.

हंस योग

देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र भावों में कर्क (उच्च राशि), धनु या मीन राशि (स्वराशि) में विराजते हैं, तब कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है. यह योग जातक को आध्यात्मिक शक्ति और सुख-समृद्धि प्रदान करता है. ऐसे व्यक्ति समाज में अत्यंत सम्मानित होते हैं और अपनी तर्कशक्ति व ज्ञान से दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं. इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और सौम्य होता है.

मालव्य योग

अगर शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में वृषभ, तुला या मीन राशि में स्थित हो, तो उसे मालव्य योग कहते हैं. शुक्र विलासिता और सौंदर्य का स्वामी है. इस योग के प्रभाव से जातक कला, संगीत, अभिनय या फैशन की दुनिया में अपार सफलता पाता है. इनका जीवन ऐश्वर्य और भौतिक सुखों से भरा होता है, साथ ही इनमें गजब का आकर्षण होता है.

शश योग

जब न्याय के देवता शनि देव केंद्र भावों में तुला (उच्च), मकर या कुंभ (स्वराशि) में स्थित होते हैं, तो शश योग बनता है. शनि का यह योग व्यक्ति को कूटनीतिज्ञ, गंभीर और न्यायप्रिय बनाता है. ऐसे लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानते और अपनी सहनशीलता के बल पर शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हैं. समाज में इनका रसूख लंबे समय तक बना रहता है.

