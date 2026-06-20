अंत में, मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्योतिष और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किसी जादुई समाधान का नहीं, बल्कि आत्म समझ का संबंध है. मानसिक स्वास्थ्य का उपचार विशेषज्ञों के पास है, जबकि ज्योतिष व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांकने का अवसर दे सकता है. दोनों का उद्देश्य अलग है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति के जीवन में संतुलन और बेहतर समझ लाना है. जब हम अपने मन को समझना शुरू करते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है. और शायद यही वह बिंदु है, जहां ज्योतिष और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं.