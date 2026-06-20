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ज्योतिष और मानसिक स्वास्थ्य: संबंध या केवल संयोग? - डॉ. पारुल चौधरी

Astrology and mental health relation: ये खबर बताता है कि ज्योतिष जादुई समाधान नहीं बल्कि आत्म समझ का माध्यम है, जो मन के कारक ग्रहों के जरिए मानसिक प्रवृत्तियों को समझने और जागरूकता लाने में मदद कर सकता है.

Written ByDr. Parul ChoudharyEdited By:harsh singh
Published: Jun 20, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:08 PM IST
ज्योतिष और मानसिक स्वास्थ्य: संबंध या केवल संयोग? - डॉ. पारुल चौधरी

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