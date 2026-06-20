Astrology and mental health relation: पिछले कुछ वर्षों में एक विषय पर लोगों की जिज्ञासा तेजी से बढ़ी है. क्या ज्योतिष और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई संबंध है? अपने परामर्श सत्रों के दौरान मुझे अक्सर ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, जो चिंता, तनाव, भावनात्मक असंतुलन या जीवन में चल रही मानसिक उलझनों के कारण मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं. उनमें से कई यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति दिखाई देती है, जो उनके मानसिक संघर्षों को समझने में सहायता कर सके.
इस विषय पर बात करते समय सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि मानसिक स्वास्थ्य एक बेहद गंभीर विषय है. यदि कोई व्यक्ति लगातार अवसाद, अत्यधिक चिंता, घबराहट या अन्य मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो उसे किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेनी चाहिए.
ज्योतिष कभी भी चिकित्सा का विकल्प नहीं हो सकता. लेकिन एक ज्योतिषी के रूप में मेरा अनुभव यह कहता है कि कई बार जन्मकुंडली व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्तियों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और आंतरिक संघर्षों को समझने में एक उपयोगी माध्यम जरूर बन सकती है.
ज्योतिष का मूल उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है. ये व्यक्ति के स्वभाव, सोचने के तरीके, भावनात्मक संरचना और जीवन की चुनौतियों को समझने का प्रयास भी करता है. जब कोई व्यक्ति अपनी जन्मकुंडली लेकर मेरे पास आता है, तो मैं केवल यह नहीं देखती कि उसके जीवन में आगे क्या होगा, बल्कि यह भी समझने का प्रयास करती हूं कि वो जीवन की घटनाओं को किस प्रकार अनुभव करता है.
मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में चंद्रमा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का प्रतिनिधित्व माना गया है. ये हमारी भावनाओं, संवेदनशीलता, मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन से जुड़ा हुआ है.
वर्षों के अध्ययन के दौरान मैंने पाया है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत और संतुलित होता है, वे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से कर पाते हैं. इसका अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आतीं, बल्कि वे उन समस्याओं से टूटने के बजाय उनसे उबरने की बेहतर क्षमता रखते हैं.
इसके विपरीत, कुछ कुंडलियों में चंद्रमा पर चुनौतीपूर्ण ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है. ऐसे लोगों में भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक देखने को मिल सकते हैं. वे छोटी छोटी घटनाओं को भी गहराई से महसूस करते हैं और कई बार अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर दबाकर रखते हैं. मेरे अनुभव में ऐसे लोग अक्सर दूसरों के सामने सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है.
बुध ग्रह भी मानसिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बुध हमारी सोच, तर्क, विश्लेषण और संवाद क्षमता से जुड़ा माना जाता है. जब बुध मजबूत होता है, तो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाता है. वहीं, कई बार अत्यधिक सक्रिय बुध व्यक्ति को लगातार सोचते रहने की आदत भी दे सकता है. आज की भाषा में जिसे लोग "ओवरथिंकिंग" कहते हैं, वह कई व्यक्तियों के जीवन में एक बड़ी चुनौती बन चुकी है.
परामर्श के दौरान मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है, जो किसी वास्तविक समस्या से अधिक अपनी कल्पनाओं और आशंकाओं से परेशान होते हैं. वे भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं के बारे में इतना सोचते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाते हैं. ऐसे मामलों में ज्योतिष व्यक्ति को स्वयं को समझने का एक बेहतर अवसर दे सकता है.
शनि ग्रह का संबंध भी मानसिक मजबूती और जीवन की परीक्षाओं से जोड़ा जाता है. शनि व्यक्ति को धैर्य सिखाता है, लेकिन उसका प्रभाव कई बार अकेलेपन, जिम्मेदारियों के बोझ या जीवन की कठिन वास्तविकताओं से भी परिचित कराता है. मैंने देखा है कि जिन लोगों के जीवन में शनि की भूमिका प्रमुख होती है, वे अक्सर कम उम्र में ही परिपक्व हो जाते हैं. वे संघर्षों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कई बार अपने मन की बातें दूसरों से साझा नहीं कर पाते.
यहीं से मानसिक स्वास्थ्य की एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है. समाज में आज भी बहुत से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचते हैं. वे सहायता मांगने को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं. जबकि वास्तविकता यह है कि अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करना साहस का संकेत है, कमजोरी का नहीं.
ज्योतिष का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि यह व्यक्ति को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है. जब कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को समझता है, तो वह अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है. कई बार केवल यह समझ लेना कि हम किसी विशेष स्थिति में ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, आधी समस्या को खुद ब खुद हल कर देता है.
मुझे याद है कि एक परामर्श के दौरान एक युवती ने मुझसे कहा था कि उसे हमेशा लगता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते. उसकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद मैंने उससे केवल इतना कहा कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरती है और बिना कुछ कहे यह उम्मीद करती है कि लोग उसे समझ लें. कुछ महीनों बाद उसने मुझे बताया कि जब उसने खुलकर संवाद करना शुरू किया, तो उसके रिश्तों में काफी सुधार आया. यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि आत्म जागरूकता का परिणाम था.
आज की तेज रफ्तार दुनिया में मानसिक शांति एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है. लोग सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने मन की आवाज़ सुनने का समय लगातार कम होता जा रहा है. ऐसे में ज्योतिष कई लोगों के लिए आत्म समझ का एक जरिया बन सकता है. यह व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा है और जीवन से क्या चाहता है.
लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि ज्योतिष को भय का माध्यम न बनाया जाए. दुर्भाग्य से, कुछ लोग ग्रहों के नाम पर समाज में अनावश्यक डर पैदा कर देते हैं. मेरे विचार से कोई भी ज्योतिषीय मार्गदर्शन व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाने वाला होना चाहिए, डराने वाला नहीं. यदि किसी परामर्श के बाद व्यक्ति अधिक आशावादी, जागरूक और संतुलित महसूस करता है, तभी वह मार्गदर्शन सार्थक है.
अंत में, मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्योतिष और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किसी जादुई समाधान का नहीं, बल्कि आत्म समझ का संबंध है. मानसिक स्वास्थ्य का उपचार विशेषज्ञों के पास है, जबकि ज्योतिष व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांकने का अवसर दे सकता है. दोनों का उद्देश्य अलग है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति के जीवन में संतुलन और बेहतर समझ लाना है. जब हम अपने मन को समझना शुरू करते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है. और शायद यही वह बिंदु है, जहां ज्योतिष और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं.
— डॉ. पारुल चौधरी