Astro Tips: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा फल? ये आसान ऐस्ट्रो टिप्स बदल सकते हैं तकदीर

Astro Tips for Good luck: जब कुंडली में ग्रह कमजोर होते हैं, तो वे शुभ फल देने के बजाय तनाव और असफलता का कारण बनते हैं. यही वजह है कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कड़ी मेहनत के बावजूद भी मन के अनुकूल सफलता नहीं मिलती. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ प्रभावशाली उपाय आपके काम आ सकते हैं. यहां जानिए विशेष ज्योतिषीय उपाय.
Good Luck Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी जब मनचाही सफलता नहीं मिलती. ज्योतिष शास्त्र के जानकार इसकी मुख्य वजह कुंडली में ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति को मानते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. कुंडली के शुभ ग्रह जहां जातक तो फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, वहीं कुंडली के अशुभ ग्रह जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी करते हैं. यही वजह है कि ज्योतिष के जानकार कुंडली में ग्रहों को अनुकूल करने की सलाह देते हैं. ऐस में अगर यदि आप भी जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ आसान ज्योतिषीय उपाय आपकी सोई किस्मत को जगा सकते हैं. आइए जानते हैं उन ज्योतिषीय उपायों को.
सूर्य देव की कृपा के लिए
अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है या सरकारी कार्यों में बाधा आ रही है, तो इसका अर्थ है कि सूर्य कमजोर है. ऐसे में रोजाना सुबह स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. इसके साथ ही इस दौरान 'ॐ घृणि सूर्याय नम:' या 'ॐ खोल्काय नमः' का जाप करें.
शनि दोष से मुक्ति के लिए
शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है. ऐसे में शनि देव को शांत रखने के लिए शनिवार के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचें. इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलेगा.
गुरु ग्रह की मजबूती के लिए
शिक्षा, विवाह या धन संचय में आ रही रुकावटें कमजोर गुरु की निशानी हैं. ऐसे में गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं (जैसे चना दाल, बेसन, हल्दी) का दान करें. साथ ही गाय को आलू में हल्दी लगाकर खिलाएं. इसके अलावा भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक उपासना करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.
चंद्र दोष के निवारण के लिए
अगर मन अशांत रहता है या माता की सेहत अच्छी नहीं रहती है, तो चंद्र देव की स्थिति सुधारना को सुधारना बेहद जरूरी है. इसके लिए चांदी के गिलास में पानी पीने की आदत डालें. ऐसा करने से कुंडली का चंद्र ग्रह मजबूत होता है. इसके अलावा नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है. 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चंद्रमसे नम:' मंत्र का जाप मानसिक शांति देता है.
शुक्र ग्रह की शुभता के लिए
वैवाहिक जीवन में खटास या भौतिक सुख-सुविधाओं की कमी खराब शुक्र का संकेत है. इसलिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करें. धन की देवी मां लक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें. इसके अलावा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र की एक माला का जाप करने से शुक्र दोष शांत होता है और जीवन में सुख-ऐश्वर्य प्राप्त होता है.
