Advertisement
trendingNow13118962
Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Tips: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा फल? ये आसान ऐस्ट्रो टिप्स बदल सकते हैं तकदीर

Astro Tips: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा फल? ये आसान ऐस्ट्रो टिप्स बदल सकते हैं तकदीर

Astro Tips for Good luck: जब कुंडली में ग्रह कमजोर होते हैं, तो वे शुभ फल देने के बजाय तनाव और असफलता का कारण बनते हैं. यही वजह है कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कड़ी मेहनत के बावजूद भी मन के अनुकूल सफलता नहीं मिलती. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ प्रभावशाली उपाय आपके काम आ सकते हैं. यहां जानिए विशेष ज्योतिषीय उपाय.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 22, 2026, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro Tips: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा फल? ये आसान ऐस्ट्रो टिप्स बदल सकते हैं तकदीर

Good Luck Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी जब मनचाही सफलता नहीं मिलती. ज्योतिष शास्त्र के जानकार इसकी मुख्य वजह कुंडली में ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति को मानते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. कुंडली के शुभ ग्रह जहां जातक तो फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, वहीं कुंडली के अशुभ ग्रह जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी करते हैं. यही वजह है कि ज्योतिष के जानकार कुंडली में ग्रहों को अनुकूल करने की सलाह देते हैं. ऐस में अगर यदि आप भी जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ आसान ज्योतिषीय उपाय आपकी सोई किस्मत को जगा सकते हैं. आइए जानते हैं उन ज्योतिषीय उपायों को.

सूर्य देव की कृपा के लिए 

अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है या सरकारी कार्यों में बाधा आ रही है, तो इसका अर्थ है कि सूर्य कमजोर है. ऐसे में रोजाना सुबह स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. इसके साथ ही इस दौरान 'ॐ घृणि सूर्याय नम:' या 'ॐ खोल्काय नमः' का जाप करें.

Add Zee News as a Preferred Source

शनि दोष से मुक्ति के लिए

शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है. ऐसे में शनि देव को शांत रखने के लिए शनिवार के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचें. इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलेगा.

गुरु ग्रह की मजबूती के लिए

शिक्षा, विवाह या धन संचय में आ रही रुकावटें कमजोर गुरु की निशानी हैं. ऐसे में गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं (जैसे चना दाल, बेसन, हल्दी) का दान करें. साथ ही गाय को आलू में हल्दी लगाकर खिलाएं. इसके अलावा भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक उपासना करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई अशुभ है अंक 8? जानें किन मूलांक वालों के लिए यह बनता है 'राजयोग' का कारक

चंद्र दोष के निवारण के लिए 

अगर मन अशांत रहता है या माता की सेहत अच्छी नहीं रहती है, तो चंद्र देव की स्थिति सुधारना को सुधारना बेहद जरूरी है. इसके लिए चांदी के गिलास में पानी पीने की आदत डालें. ऐसा करने से कुंडली का चंद्र ग्रह मजबूत होता है. इसके अलावा नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है. 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चंद्रमसे नम:' मंत्र का जाप मानसिक शांति देता है.

शुक्र ग्रह की शुभता के लिए 

वैवाहिक जीवन में खटास या भौतिक सुख-सुविधाओं की कमी खराब शुक्र का संकेत है. इसलिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करें. धन की देवी मां लक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें. इसके अलावा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र की एक माला का जाप करने से शुक्र दोष शांत होता है और जीवन में सुख-ऐश्वर्य प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Astro Upay

Trending news

‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 2 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 2 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर बरसे पीएम मोदी
PM Narednra Modi
'आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर बरसे पीएम मोदी
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
Jairam ramesh
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
Badlapur
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
PM Modi
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
Bhupen Bora
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हॉस्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
kiss
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हॉस्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
Odisha news
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
Tamil Nadu
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी