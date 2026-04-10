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Hindi Newsऐस्ट्रोBirth Astrology: पूर्णिमा से अमावस्या तक, जानें किस तिथि पर जन्मे जातकों में होते हैं कौन से अद्भुत गुण!

Birth Astrology: पूर्णिमा से अमावस्या तक, जानें किस तिथि पर जन्मे जातकों में होते हैं कौन से अद्भुत गुण!

Prediction According to Tithi: ज्योतिष शास्त्र में भविष्यकथन के लिए ग्रह-नक्षत्रों के अलावा जन्म की तिथि का भी विशेष महत्व बताया गया है. कहा जाता है कि जन्म की तिथि भी प्रमुख घटनाओं का संकेत देती है. ऐसे में आइए जानते हैं पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तिथि में जन्म लेने वालों में कौन-कौन से विशेष और अद्भुत गुण पाए जाते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:07 PM IST
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Birth Astrology: पूर्णिमा से अमावस्या तक, जानें किस तिथि पर जन्मे जातकों में होते हैं कौन से अद्भुत गुण!

Birth Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मनुष्य का स्वभाव और उसका भविष्य सिर्फ ग्रहों की चाल पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके जन्म की तिथि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, एक मास में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या तक कुल 30 तिथियां होती हैं, जिन्हें मुख्य रूप से प्रतिपदा से चतुर्दशी व पूर्णिमा और अमावस्या में बांटा गया है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ तिथि ही भाग्य का निर्धारण नहीं करती. सही और सटीक फलादेश के लिए जन्म तिथि के साथ-साथ वार, नक्षत्र, योग और कुंडली में ग्रहों की वर्तमान दशा का विश्लेषण भी जरूरी माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस तिथि पर जन्म लेने वाले जातकों में कौन से अद्भुत गुण मौजूद होते हैं. 

तिथियों के अनुसार जन्म फल

प्रतिपदा (Pratipada)- इस तिथि को जन्मे जातकों का झुकाव सुख-सुविधाओं और भोग-विलास की ओर अधिक होता है. इन्हें अक्सर नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संगति का असर इनके धनार्जन के संघर्ष को बढ़ा सकता है.

द्वितीया (Dwitiya)- द्वितीया तिथि पर जन्म लेने वाले जातक साहस और वीरता से ओत-प्रोत होते हैं. हालांकि, इनमें दयाभाव की कमी और सत्य से दूरी देखी जा सकती है. स्वच्छता के प्रति इनका रवैया थोड़ा लापरवाह हो सकता है.

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तृतीया (Tritiya)- इस तिथि के लोग थोड़े चंचल और मानसिक रूप से विचलित रह सकते हैं. स्वभाव में उग्रता के कारण विवादों की संभावना बनी रहती है, जिससे आर्थिक उन्नति में बाधाएं आती हैं.

चतुर्थी (Chaturthi)- चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाले जातक दानवीर और स्नेही स्वभाव के होते हैं. इन्हें जीवन में उत्तम संतान सुख और पर्याप्त धन-संपत्ति प्राप्त होती है. मित्रों के बीच ये काफी लोकप्रिय रहते हैं.

पंचमी (Panchami)- व्यवहारकुशलता इनका सबसे बड़ा गुण है. ये माता-पिता के आज्ञाकारी और परोपकारी होते हैं. गुणों की कद्र करना और जीवन का आनंद लेना इन्हें बखूबी आता है.

षष्ठी (Shashti)- षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले जातकों को यात्राओं का बहुत शौक होता है और ये अक्सर अलग-अलग देशों की यात्रा करते हैं. स्वभाव से थोड़े कलहप्रिय हो सकते हैं और खान-पान के प्रति विशेष रुचि रखते हैं.

सप्तमी (Saptami)- इस तिथि के जातक संतोषी और तेजस्वी होते हैं. ये भाग्य के धनी माने जाते हैं और अपने गुणों के कारण समाज में सम्मान पाते हैं.

अष्टमी (Ashtami)- अष्टमी तिथि पर जन्म लेने वाले जातक धार्मिक प्रवृत्ति, सत्यवादिता और कार्यकुशलता इनका मुख्य परिचय है. ये स्नेहशील होते हैं और हर कार्य को पूरी निपुणता के साथ संपन्न करते हैं.

नवमी (Navami)- नवमी तिथि पर जन्म लेने वाले जातक शास्त्रों के ज्ञाता और आध्यात्मिक होते हैं. अपने परिवार और संपत्ति के प्रति इनका गहरा लगाव रहता है.

दशमी (Dashami)- दशमी तिथि पर जन्म लेने वालों जातकों को सरकारी क्षेत्र या शासन-प्रशासन से विशेष लाभ मिलता है. इनके विचार पवित्र होते हैं और ये कम संसाधनों में भी सुखी रहना जानते हैं.

यह भी पढ़ें: मंगल की महादशा में ये 4 ग्रह देते हैं राजयोग, लक्ष्मी योग से अचानक मिलती है अथाह धन-ऐश्वर्य और समृद्धि

एकादशी (Ekadashi)- एकादशी तिथि पर जन्म लेने वाले लोग धर्म-कर्म में गहरी आस्था रखने वाले होते हैं. ऐसे जातक तेजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं. इनका जीवन सुखी और संतुलित रहता है.

द्वादशी (Dwadashi)- द्वादशी तिथि पर लेने वाले जातकों का इनका शरीर अक्सर दुबला-पतला होता है और बुद्धि थोड़ी अस्थिर हो सकती है. ये स्वभाव से घुमक्कड़ होते हैं और देश-विदेश की यात्राएं करते रहते हैं।नज

त्रयोदशी (Trayodashi)- त्रयोदशी तिथि पर जन्म लेने जातकों में परोपकार और इंद्रिय निग्रह इनके विशेष गुण हैं. ये शास्त्रों के विद्वान होते हैं और जीवन में कठिन लक्ष्यों को भी सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं.

चतुर्दशी (Chaturdashi)- चतुर्दशी तिथि को जन्मे जातक वचन के पक्के और वीर होते हैं. इन्हें समाज और शासन में यश मिलता है और ये आर्थिक रूप से काफी समृद्ध होते हैं.

पूर्णिमा (Purnima)- ये जातक बुद्धिमान और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित रहने वाले होते हैं. इन्हें उत्तम भोजन का शौक होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है.

अमावस्या (Amavasya)- अमावस्या के जातकों का व्यक्तित्व थोड़ा रहस्यमयी होता है. ये अत्यंत साहसी और गुप्त विधाओं या रणनीतियों के जानकार होते हैं. हालांकि, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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