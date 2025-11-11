Advertisement
Budh Dosh Upay: बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से जीवन में आती है दरिद्रता! इन आसान उपायों से रहेंगे खुशहाल और धनवान

Budh Dosh Upay: लाल किताब के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति और व्यापारिक सफलता का प्रतीक है. इसके अशुभ प्रभाव से वाणी का दोष और जीवन में आर्थिक संकट गहराने लगता है. ऐसे में आइए बुध दोष को दूर करने के आसन उपाय जानते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:11 PM IST
Budh Grah Dosh Upay: लाल किताब में बुध ग्रह को हरे रंग का प्रतीक माना गया है. यह हरा रंग बृहस्पति के पीले और राहु के नीले रंग के मिश्रण से बनता है. इसीलिए जब बृहस्पति और राहु का प्रभाव एक साथ होता है, तब बुध की ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है. ज्योतिष के अनुसार, सूर्य, शुक्र और राहु बुध के मित्र ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा इसका शत्रु माना गया है. वहीं, वैदिक ज्योतिष में बुध को तटस्थ ग्रह कहा गया है. यह शुभ ग्रहों के साथ मिलकर अच्छे फल देता है और अशुभ ग्रहों के साथ होने पर नकारात्मक परिणाम लाता है. कहा जाता है कि अगर कुंडली का बुध अशुभ परिणाम दे तो जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि लाल किताब के किन उपायों से बुध दोष को दूर किया जा सकता है. 

बुध ग्रह का स्वभाव और प्रभाव

लाल किताब के अनुसार, जब बुध ग्रह सूर्य के साथ होता है, तो उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं. शुक्र की उपस्थिति बुध की हरियाली और सौम्यता को बनाए रखती है. हालांकि राहु और बुध मित्र ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों का एक ही भाव में होना अशुभ माना गया है. ये अलग-अलग स्थान पर रहें तो जातक के जीवन में सकारात्मक परिणाम देते हैं. चंद्रमा और बुध के बीच बैरभाव बताया गया है, परंतु बुध स्वयं चंद्रमा को शत्रु नहीं मानता. बल्कि जब बुध, चंद्रमा के चतुर्थ भाव में स्थित होता है, तो यह अत्यंत शुभ फल देता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है, जबकि लाल किताब में यह तीसरे और छठे भाव का स्वामी ग्रह माना गया है.

बुध ग्रह की शांति के उपाय

लाल किताब में बुध ग्रह से संबंधित उपाय सरल और प्रभावशाली बताए गए हैं. ये उपाय किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं और इनसे बुध ग्रह के शुभ फल प्राप्त होते हैं. बुध ग्रह के दोष को दूर करने के लिए शराब, मांस और अंडे का सेवन न करें. रात को सिरहाने एक गिलास पानी रखें और सुबह उठकर वह जल पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें. भेड़, बकरी और तोता पालने से परहेज करें. रात में मूंग दाल भिगोकर सुबह जानवरों को खिलाएं. चावल या दूध मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर दान करें. रोजाना कौवों को भोजन खिलाना भी बुध ग्रह के दोषों को शांत करता है.

बुध ग्रह को मजबूत करने के अन्य उपाय

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, तो उसे पन्ना रत्न (Emerald Gemstone) धारण करने की सलाह दी जाती है. अगर ऐसा संभव न हो, तो व्यक्ति विधारा मूल धारण कर सकता है. इसके अलावा, चार मुखी रुद्राक्ष भी बुध ग्रह को मजबूत करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है.

