Advertisement
trendingNow13233354
Hindi Newsऐस्ट्रोAstrology For Gen-Z: ज्योतिष के प्रति क्यों बढ़ रहा है Gen-Z का झुकाव, ऐस्ट्रोलॉजर के नजरिए से जानिए

Astrology For Gen-Z: ज्योतिष के प्रति क्यों बढ़ रहा है Gen-Z का झुकाव, ऐस्ट्रोलॉजर के नजरिए से जानिए

Astro for Gen-Z: आज के बदलते दौड़ में युवा पीढ़ी बहुत तेजी से ज्योतिष शास्त्र को समझने, भविष्य जानने और रिश्तों और करियर की संभावनों की जानकारी हासिल करने के लिए इसका सहारा ले रहे  हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर इनकी रुचि ज्योतिष में देखने को मिल रही है. 

Written By  Dr. Parul Choudhary|Last Updated: May 30, 2026, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astrology For Gen-Z: ज्योतिष के प्रति क्यों बढ़ रहा है Gen-Z का झुकाव, ऐस्ट्रोलॉजर के नजरिए से जानिए

Generation Z and Astrology: पिछले कुछ वर्षों में एक दिलचस्प सामाजिक बदलाव देखने को मिला है. जिस जेनरेशन Z को तकनीक, इंटरनेट और आधुनिक सोच का प्रतिनिधि माना जाता है, वही पीढ़ी आज ज्योतिष में भी गहरी रुचि दिखा रही है. सोशल मीडिया पर राशिफल, राशि चक्र, जन्म कुंडली और ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी सामग्री लाखों युवाओं तक पहुंच रही है. एक समय था जब ज्योतिष को मुख्य रूप से बुजुर्गों या पारंपरिक परिवारों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है. युवा वर्ग न केवल ज्योतिष के बारे में पढ़ रहा है, बल्कि इसे अपने जीवन को समझने और बेहतर बनाने के एक माध्यम के रूप में भी देख रहा है.

ऐस्ट्रोलॉजी से क्यों जुड़ रहे आज के युवा

आज के युवा केवल भविष्य जानने के लिए ज्योतिष की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं. वे अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, रिश्तों और करियर की संभावनाओं को समझने के लिए भी इसका सहारा ले रहे हैं. जेनरेशन Z का जीवन तेज बदलावों, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है. ऐसे में वे ऐसे साधनों की तलाश करते हैं जो उन्हें आत्मविश्वास और दिशा प्रदान कर सकें. ज्योतिष इसी आवश्यकता को एक अलग दृष्टिकोण से पूरा करने का प्रयास करता है.

सोशल मीडिया ने इस बढ़ती रुचि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राशि आधारित कंटेंट लगातार लोकप्रिय हो रहा है. युवा अपनी राशि से जुड़ी जानकारियों को पढ़ते हैं और कई बार उनमें अपने व्यक्तित्व की झलक भी देखते हैं. यही कारण है कि ज्योतिष अब केवल धार्मिक या पारंपरिक विषय नहीं रहा, बल्कि डिजिटल संस्कृति का भी एक हिस्सा बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेनरेशन Z को ज्योतिष से क्या लाभ मिल रहे हैं?

जेनरेशन Z के लिए ज्योतिष का सबसे बड़ा लाभ आत्म-जागरूकता है.कई युवा मानते हैं कि जन्म कुंडली के माध्यम से वे अपने स्वभाव, रुचियों और क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं. जब व्यक्ति स्वयं को समझता है, तो उसके लिए सही निर्णय लेना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है.

दूसरा महत्वपूर्ण लाभ मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच का है. वर्तमान समय में युवा पढ़ाई, नौकरी, करियर और रिश्तों से जुड़े दबावों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में ज्योतिषीय मार्गदर्शन उन्हें भावनात्मक सहारा और आशावादी दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है. कई युवाओं का मानना है कि कठिन समय में सकारात्मक सलाह और मार्गदर्शन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

करियर के क्षेत्र में भी युवाओं की रुचि बढ़ी है. वे यह जानना चाहते हैं कि उनकी क्षमताएं किस दिशा में अधिक प्रभावी हो सकती हैं. हालांकि अंतिम सफलता मेहनत और कौशल पर निर्भर करती है, फिर भी ज्योतिष को कई लोग आत्ममूल्यांकन के एक माध्यम के रूप में देखते हैं.

रिश्तों के संदर्भ में भी ज्योतिष की लोकप्रियता बढ़ी है. मित्रता, प्रेम संबंध और विवाह जैसे विषयों में राशि और व्यक्तित्व के आधार पर अनुकूलता जानने की जिज्ञासा युवाओं में काफी दिखाई देती है. इससे उन्हें अपने और दूसरों के व्यवहार को समझने का एक अतिरिक्त दृष्टिकोण मिलता है.

‎जेनरेशन Z ज्योतिष को अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि आत्म-विश्लेषण और आत्म-विकास के साधन के रूप में देख रही है. उनका मानना है कि आज का युवा हर विषय को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखता है. यही कारण है कि वह ज्योतिष में भी केवल भविष्यवाणियों की बजाय स्वयं को समझने और जीवन की संभावनाओं को जानने में अधिक रुचि रखता है.

‎डॉ. चौधरी कहती हैं कि आधुनिक जीवन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता के बीच मानसिक स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है. ज्योतिष व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों पर विचार करने और जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है. हालांकि वे यह भी स्पष्ट करती हैं कि ज्योतिष किसी व्यक्ति के कर्मों का विकल्प नहीं हो सकता. सफलता का वास्तविक आधार सदैव परिश्रम, अनुशासन और सही निर्णय होते हैं. ‎उनके अनुसार, ज्योतिष का उद्देश्य व्यक्ति को भयभीत करना नहीं बल्कि जागरूक बनाना है. यदि इसे सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण से अपनाया जाए, तो यह आत्मविश्वास बढ़ाने और बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो सकता है.

क्या ज्योतिष केवल एक ट्रेंड है?

‎यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या युवाओं में ज्योतिष की बढ़ती लोकप्रियता केवल एक अस्थायी ट्रेंड है. इसका उत्तर इतना सरल नहीं है. निश्चित रूप से सोशल मीडिया ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है, लेकिन इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी मौजूद हैं. आज का युवा स्वयं को समझना चाहता है, अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहता है और अनिश्चितताओं के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहता है.

‎ज्योतिष उसे एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वह अपने बारे में सोच सकता है और आत्मचिंतन कर सकता है. यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही है. हालांकि यह भी आवश्यक है कि युवा किसी भी ज्योतिषीय सलाह को विवेक और संतुलन के साथ ग्रहण करें.

संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता

ज्योतिष को जीवन का अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है. किसी भी व्यक्ति का भविष्य केवल ग्रहों की स्थिति से निर्धारित नहीं होता. शिक्षा, मेहनत, अनुभव, परिस्थितियां और व्यक्तिगत निर्णय जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ज्योतिष को एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जीवन की बागडोर सदैव व्यक्ति के अपने हाथों में होती है.

‎युवाओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि ज्योतिष प्रेरणा और आत्मचिंतन का माध्यम हो सकता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य हैं. जब ज्योतिष को व्यावहारिक सोच और कर्म के साथ जोड़ा जाता है, तब यह अधिक सार्थक बनता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dr. Parul Choudhary

TAGS

#astrology

Trending news

अचानक बज उठा फोन में सायरन, मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट
Thunderstorm alert
अचानक बज उठा फोन में सायरन, मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट
सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, 4 दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग
Manali Rohtang road
सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, 4 दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, मारपीट के बाद कपड़े फाड़े, अंडे फेंके
Abhishek Banerjee
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, मारपीट के बाद कपड़े फाड़े, अंडे फेंके
CM के नाम पर अब तक मुहर नहीं! डीके शिवकुमार ने पहले ही बता दी शपथ ग्रहण की तारीख
Karnataka CM
CM के नाम पर अब तक मुहर नहीं! डीके शिवकुमार ने पहले ही बता दी शपथ ग्रहण की तारीख
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
Indus Waters Treaty
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
weather update
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
Abhishek Banerjee
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
Delhi news
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी CUET परीक्षा
CUET UG 2026
NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी CUET परीक्षा
नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क
J&K Anti Drug Drive
नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क