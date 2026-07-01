/दुकान से लाकर सीधे न पहनें रत्न, जानें घर पर इसे रीचार्ज और एक्टिवेट करने का असली तरीका

बाजार से नई अंगूठी या रत्न खरीदकर सीधे उंगली में पहन लेना सबसे बड़ी गलती है. ऐसा करने से आपको उस रत्न का कोई फायदा नहीं मिलता है. दुकान में रखा रत्न बिल्कुल सुप्त यानी सोई हुई अवस्था में होता है.
जब तक आप उसे सही तरीके से एक्टिवेट नहीं करेंगे, वह आपके लिए सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा रहेगा. इसलिए रत्न का पूरा लाभ उठाने के लिए उसे घर पर रीचार्ज करना बहुत जरूरी है.
इसके पीछे एक सीधा सा वैज्ञानिक और ऊर्जा का नियम काम करता है. हर रत्न की अपनी एक खास ऊर्जा और वेवलेंथ होती है. जब कोई रत्न खदान से निकलकर दुकान तक पहुंचता है, तो उसे कई लोग छूते हैं.
इस दौरान उसमें कई तरह की निगेटिव ऊर्जा जमा हो जाती है. बिना साफ किए पहनने से वही नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में ट्रांसफर होने लगती है. इसीलिए रत्न को पहनने से पहले उसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया बेहद जरूरी मानी गई है.
घर पर रत्न को एक्टिवेट करने का तरीका बहुत ही आसान है. सबसे पहले रत्न को साफ करना होता है. इसके लिए एक कांच के बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगाजल मिला लें. अब अपनी अंगूठी या रत्न को इस मिश्रण में कम से कम एक से दो घंटे के लिए डुबोकर छोड़ दें.
यह प्रक्रिया रत्न के ऊपर जमा सारी पुरानी और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेती है. इसके बाद रत्न को साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें.
अब बारी आती है रत्न को असली पावर देने यानी उसे रीचार्ज करने की. इसके लिए रत्न को कुछ देर सुबह की ताजी धूप में रखें. सूरज की किरणें रत्न के भीतर की प्राकृतिक ऊर्जा को दोबारा जगा देती हैं.
इसके बाद अपने इष्ट देव या उस रत्न से जुड़े ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप करें. मंत्रों की ध्वनि तरंगें रत्न को एक्टिवेट करने का काम करती हैं. इससे रत्न की सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके शरीर और मन से जुड़ जाती है.
पूरी तरह चार्ज होने के बाद ही रत्न को शुभ मुहूर्त में धारण करें. इसे सही उंगली में पहनने से इसकी तरंगे आपके चक्रों को प्रभावित करने लगती हैं. रीचार्ज किया हुआ रत्न आपके जीवन में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाता है.
ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और मानसिक तनाव को दूर करता है. ध्यान रखें कि हर कुछ महीनों में रत्न को दोबारा इसी तरह रीचार्ज करते रहना चाहिए ताकि उसकी पावर हमेशा बनी रहे.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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