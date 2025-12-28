Advertisement
Kundli Yog: 'राजयोगों का राजा' है कुंडली का ये योग, व्यक्ति को बनता है धनवान और बुद्धिमान, हमेशा रहते खुशहाल

Kalanidhi yog in kundliछ कलानिधि योग सिर्फ धन प्राप्ति का योग नहीं है, बल्कि यह जातक को एक संपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान देता है.अगर आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र और बुध का ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, तो जानिए इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 28, 2025, 01:46 PM IST
Kalanidhi Yog Benefits: वैदिक ज्योतिष में 'योग' का अर्थ केवल ग्रहों का मिलन नहीं, बल्कि जातक के भाग्य का ब्लूप्रिंट होता है. कुंडली में बनने वाले विशेष योग ही यह तय करते हैं कि व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण होगा या वह सफलता के शिखर को छुएगा।. इन सभी शुभ योगों में कलानिधि योग को अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी माना गया है. इसे 'राजयोगों का राजा' भी कहा जाता है क्योंकि यह जातक को न सिर्फ धन, बल्कि समाज में अमिट मान-सम्मान भी दिलाता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कुंडली का कलानिधि योग क्या होता है, इसे राजयोगों का राजा क्यों कहा जाता है और इस योग के बनने से क्या लाभ मिलता है. 

क्या है कलानिधि योग और कैसे होता है इसका निर्माण

कलानिधि योग मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र के शुभ संयोग से बनता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, अगर दि कुंडली के दूसरे भाव (धन भाव) में स्थित बृहस्पति पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह योग बनता है. अगर बृहस्पति, शुक्र या बुध की राशियों (वृषभ, तुला, मिथुन या कन्या) में स्थित हो और उसे इन्हीं ग्रहों का साथ मिले, तब भी कलानिधि योग प्रभावी होता है. कुछ विद्वानों के अनुसार, अगर पांचवें भाव का स्वामी अपने ही भाव में हो और दशमेश (दसवें भाव का स्वामी) अत्यंत बलवान स्थिति में हो, तो यह योग जातक को 23 वर्ष की आयु से ही भाग्यवान बना देता है. इस योग की पूर्णता के लिए ग्रहों की महादशा, अंतर दशा और उनकी शक्ति का विश्लेषण करना जरुरी है. प्रबल और शुभ स्थिति में स्थित ग्रह ही इस योग के पूर्ण फल प्रदान करते हैं.

कलानिधि योग का जातक पर प्रभाव

जिस व्यक्ति की कुंडली में कलानिधि योग बनता है, उसका व्यक्तित्व और जीवन शैली दूसरों से अलग और आकर्षक होती है. से जातक समाज के उच्च वर्ग में गिने जाते हैं. इन्हें सरकार या शासन की ओर से विशेष सम्मान और पद प्राप्त होने की संभावना रहती है. बृहस्पति और बुध के प्रभाव से व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और नीतिवान होता है. वह अपने ज्ञान के बल पर कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेता है. कलानिधि योग से युक्त जातक के पास वाहन, आलीशान भवन और सभी प्रकार के आधुनिक सुख-साधन उपलब्ध होते हैं. इस योग के शुभ प्रभाव से जातक प्रायः गंभीर बीमारियों से मुक्त रहता है और एक ऊर्जावान जीवन व्यतीत करता है. इसके अलावा इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति के भाग्य को क्षीण नहीं होने देता. जातक अपने व्यापार या कार्यक्षेत्र में लगातार उन्नति करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

