Ketu in Kundli: कुंडली में केतु का खेल! कभी पहुंचाता है भारी नुकसान, तो कभी रंक को भी बना देता है राजा

Ketu Effect in Kundli: वैदिक ज्योतिष में केतु के रहस्यमयी ग्रह माना गया है. कुंडली में बैठा केतु हर स्थिति में अशुभ नहीं होता, बल्कि कई बार यह आकस्मिक लाभ भी देता है. केतु को लेकर अक्सर लोगों के मन में डर बना रहता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. आइए जानते हैं कि कुंडली में बैठा केतु कब आकस्मिक लाभ देता है और किन परिस्थितियों में यह अशुभ परिणाम दे सकता है.
Ketu Effects: ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमयी और छाया ग्रह माना गया है. केतु का एक अर्थ ध्वजा या विजय भी है, लेकिन इसकी प्रकृति राहु से बिल्कुल अलग है. जहां राहु सांसारिक इच्छाओं का विस्तार करता है, वहीं केतु विरक्ति, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाता है. अक्सर लोग केतु के नाम से भयभीत रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि शुभ केतु व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है, जबकि अशुभ केतु मानसिक भ्रम और शारीरिक कष्टों का कारण बनता है. आइए, जानते हैं कि कुंडली में बैठा केतु कब आकस्मिक लाभ देता है और किन परिस्थितियों में नुकसान का कारण बनता है.
ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से केतु कोई पिंड नहीं है, बल्कि सौरमंडल में एक अहम ग्रह है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, अमृत पान के समय मोहिनी रूप धारी विष्णु ने जब स्वरभानु का सिर काटा, तो धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया. सिर न होने के कारण केतु के पास दृष्टि नहीं है, इसलिए इसे 'कुजवत् केतु' कहा जाता है, यानी इसका स्वभाव मंगल (कुज) के समान उग्र और ऊर्जावान होता है.
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु अपना विशेष फल 42 से 48 साल के बीच देता है, जबकि केतु का मुख्य प्रभाव 48 से 52 वर्ष की आयु के दौरान देखने को मिलता है. अगर केतु कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें (3, 6, 11) भाव में स्थित हो, तो अपनी महादशा में यह जातक को साहस, पद-प्रतिष्ठा और असाधारण अधिकार प्रदान करता है. केतु को मोक्ष का कारक भी माना जाता है. अगर यह शुभ ग्रहों के साथ हो, तो व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों, तंत्र-मंत्र और उच्च ज्ञान का स्वामी बनाता है.
लाल किताब के अनुसार, हमारी कुछ दैनिक आदतें इन छाया ग्रहों को नकारात्मक बना देती हैं. भोजन की थाली में हाथ धोने या कुल्ला करने से केतु अपना नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देता है. इसके साथ ही भोजन के बाद पेट पर हाथ फेरना या पैर फैलाकर बैठने से भी कुंडली का केतु अशुभ प्रभाव देने लगता है. इतना ही थाली में जूठन छोड़ने पर भी राहु-केतु का अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है. इसलिए राहु और केतु से प्रभावित जातकों को इन कार्यों को करने से बचना चाहिए.
